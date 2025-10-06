Türkiye
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
Trump: İsrail'i çevreleyen birçok ülke, Hamas ile çok iyi ilişkilere sahipti ve işe yarıyor gibi görünüyor
Trump: İsrail'i çevreleyen birçok ülke, Hamas ile çok iyi ilişkilere sahipti ve işe yarıyor gibi görünüyor
ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de ateşkes görüşmeleri sürecinde, Müslüman, Arap ve diğer ülkelerin "işe yaradığını" belirtti. 06.10.2025, Sputnik Türkiye
i̇srail- filistin çatışması
donald trump
ortadoğu
gazze
hamas
i̇srail
gazze
i̇srail
SON HABERLER
07:20 06.10.2025 (güncellendi: 08:02 06.10.2025)
Trump: 'İsrail'i çevreleyen birçok ülke, Hamas ile çok iyi ilişkilere sahipti ve işe yarıyor gibi görünüyor'
ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de ateşkes görüşmeleri sürecinde, Müslüman, Arap ve diğer ülkelerin "işe yaradığını" belirtti.
Trump, Virginia eyaletinde ABD donanmasının kuruluşunun 250'nci yıl dönümü nedeniyle düzenlenen kutlama programı dönüşü, Beyaz Saray önünde gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.
Hamas ile İsrail arasında arabulucu heyetlerin görüşmeleri konusunda iyimserliğini sürdüren Trump, "İsrail'i çevreleyen birçok ülke, Müslümanlar, Araplar ve diğerleri, Hamas ile çok iyi ilişkilere sahipti ve işe yarıyor gibi görünüyor" dedi.

Trump, ateşkes görüşmelerinin neticelenmesi için biraz daha süreye ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, bu sürecin "çok çok hızlı şekilde sonuçlanacağı" beklentisini paylaştı.
Arabulucu heyetler arasında yapılan son toplantılar için "Çok iyi geçti gibi görünüyor" diye konuşan Trump, neticeyi öğrendikten sonra bu konuda çok geçmeden açıklama yapılacağını sözlerine ekledi.

Hamas 3 Ekim'de ABD Başkanı Trump'ın Gazze planındaki esir değişimini kabul ettiğini ve diğer bazı maddelerin müzakere edilmesi gerektiğini açıklamıştı.

Trump ise "Hamas tarafından yapılan açıklamaya dayanarak, onların kalıcı bir barışa hazır olduklarına inanıyorum. İsrail, Gazze'ye yönelik bombardımanı derhal durdurmalı ki esirleri hızlı ve güvenli bir şekilde çıkarabilelim" ifadelerini kullanmıştı.
ABD Başkanı Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2025
İsrail- Filistin çatışması
Trump ve Rubio'dan Hamas açıklamaları: 'Kabul etmezlerse tamamen yok edilirler'
Dün, 15:46
