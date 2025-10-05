https://anlatilaninotesi.com.tr/20251005/rubio-hamas-bazi-bolumleri-prensipte-kabul-etti-savas-henuz-bitmedi-1099934368.html
Trump ve Rubio'dan Hamas açıklamaları: 'Kabul etmezlerse tamamen yok edilirler'
Trump ve Rubio'dan Hamas açıklamaları: 'Kabul etmezlerse tamamen yok edilirler'
Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Gazze’deki savaşın henüz sona ermediğini ancak hem İsrail’in hem de Hamas’ın, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze’ye ilişkin planının bazı bölümlerini prensipte kabul ettiğini söyledi.
2025-10-05T15:46+0300
2025-10-05T15:46+0300
2025-10-05T18:20+0300
i̇srail- filistin çatışması
marco rubio
gazze
hamas
ortadoğu
haberler
abd
i̇srail
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0a/1099260001_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_14823a46483302c03d503019ce4caece.jpg
Trump, Hamas’ın, Gazze’deki iktidar ve kontrolü bırakmayı reddetmesi halinde 'tamamen yok edileceğini' söyledi. ABD Başkanı, Atlanta merkezli CNN'e verdiği demeçte İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun Gazze’deki bombardımanı sona erdirme ve ABD’nin daha geniş planını destekleme konusunda anlaşmada olup olmadığı sorulduğunda ise “Evet, Bibi (Netanyahu) destekliyor” yanıtını verdi.Pazar günü yayımlanan röportajda Trump, 'Hamas’ın barışa bağlı olup olmadığını yakında öğreneceğini de' ekledi.'Daha fazla esnekliğe gerek yok'Trump, ayrıca daha sonra Beyaz Saray bahçesinde gazetecilere yaptığı açıklamalarda, “Daha fazla esnekliğe gerek yok, müzakereler önümüzdeki günlerde sürecek” dedi.Rubio: Gazze'de savaş sona ermediNBC News’in Meet the Press programına konuşan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise, Gazze’deki savaşın henüz sona ermediğini ancak hem İsrail’in hem de Hamas’ın, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze’ye ilişkin planının bazı bölümlerini prensipte kabul ettiğini söyledi. Rubio, "Hamas’ın bu konuda ne kadar ciddi olduğunu çok kısa sürede anlayacağız. Bunu, rehinelerin serbest bırakılmasıyla ilgili teknik görüşmelerin gidişatı gösterecek" dedi.‘İkinci aşamaya geçiş kolay olmayacak’Rubio, savaşın ikinci aşamasına, yani ‘silahsızlanma ve Hamas savaşçılarının dağıtılması sürecine’ geçmenin kolay olmayacağını belirterek, “Bu aşama zor olacak” ifadesini kullandı.Rubio, rehinelerin bu hafta serbest bırakılıp bırakılmayacağı sorusuna ise, “Mümkün olan en kısa sürede serbest bırakılmasını istiyoruz” yanıtını verdi.'Gazze'de 3 günde Hamas'sız yönetim imkansız'Gazze’de savaş sonrası yönetim yapısının oluşturulmasına değinen Rubio, “Gazze’de üç gün içinde Hamas’sız bir yönetim kurmak imkansız. Bu süreç dikkatli ilerlemeli” diye konuştu. Rubio ayrıca, planın uygulamaya geçeceğinin 'yüzde 100 garantisi olmadığını da' ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251005/gazzede-son-durum-turkiye-ve-arap-ulkelerinden-aciklama-abd-ekibi-misirda-1099927564.html
gazze
abd
i̇srail
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0a/1099260001_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_a22076a968a99825fb6fc321cd6409d8.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
marco rubio, gazze, hamas, barış, anlaşma, açıklama
marco rubio, gazze, hamas, barış, anlaşma, açıklama
Trump ve Rubio'dan Hamas açıklamaları: 'Kabul etmezlerse tamamen yok edilirler'
15:46 05.10.2025 (güncellendi: 18:20 05.10.2025)
ABD Başkanı Donald Trump, Hamas'ın Gazze'nin kontrolünü bırakmayı reddetmesi halinde 'tamamen yok edileceğini' söyledi. Dışişleri Bakanı Rubio, Gazze’deki savaşın henüz sona ermediğini ancak Hamas'ın bazı bölümlerini prensipte kabul ettiğini açıkladı.
Trump, Hamas’ın, Gazze’deki iktidar ve kontrolü bırakmayı reddetmesi halinde 'tamamen yok edileceğini' söyledi.
ABD Başkanı, Atlanta merkezli CNN'e verdiği demeçte İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun Gazze’deki bombardımanı sona erdirme ve ABD’nin daha geniş planını destekleme konusunda anlaşmada olup olmadığı sorulduğunda ise “Evet, Bibi (Netanyahu) destekliyor” yanıtını verdi.
Pazar günü yayımlanan röportajda Trump, 'Hamas’ın barışa bağlı olup olmadığını yakında öğreneceğini de' ekledi.
'Daha fazla esnekliğe gerek yok'
Trump, ayrıca daha sonra Beyaz Saray bahçesinde gazetecilere yaptığı açıklamalarda, “Daha fazla esnekliğe gerek yok, müzakereler önümüzdeki günlerde sürecek” dedi.
Rubio: Gazze'de savaş sona ermedi
NBC News’in Meet the Press programına konuşan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise, Gazze’deki savaşın henüz sona ermediğini ancak hem İsrail’in hem de Hamas’ın, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze’ye ilişkin planının bazı bölümlerini prensipte kabul ettiğini söyledi.
Rubio, "Hamas’ın bu konuda ne kadar ciddi olduğunu çok kısa sürede anlayacağız. Bunu, rehinelerin serbest bırakılmasıyla ilgili teknik görüşmelerin gidişatı gösterecek" dedi.
‘İkinci aşamaya geçiş kolay olmayacak’
Rubio, savaşın ikinci aşamasına, yani ‘silahsızlanma ve Hamas savaşçılarının dağıtılması sürecine’ geçmenin kolay olmayacağını belirterek, “Bu aşama zor olacak” ifadesini kullandı.
Rubio, rehinelerin bu hafta serbest bırakılıp bırakılmayacağı sorusuna ise, “Mümkün olan en kısa sürede serbest bırakılmasını istiyoruz” yanıtını verdi.
'Gazze'de 3 günde Hamas'sız yönetim imkansız'
Gazze’de savaş sonrası yönetim yapısının oluşturulmasına değinen Rubio, “Gazze’de üç gün içinde Hamas’sız bir yönetim kurmak imkansız. Bu süreç dikkatli ilerlemeli” diye konuştu.
Rubio ayrıca, planın uygulamaya geçeceğinin 'yüzde 100 garantisi olmadığını da' ekledi.