https://anlatilaninotesi.com.tr/20251005/rubio-hamas-bazi-bolumleri-prensipte-kabul-etti-savas-henuz-bitmedi-1099934368.html

Trump ve Rubio'dan Hamas açıklamaları: 'Kabul etmezlerse tamamen yok edilirler'

Trump ve Rubio'dan Hamas açıklamaları: 'Kabul etmezlerse tamamen yok edilirler'

Sputnik Türkiye

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Gazze’deki savaşın henüz sona ermediğini ancak hem İsrail’in hem de Hamas’ın, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze’ye ilişkin planının bazı bölümlerini prensipte kabul ettiğini söyledi.

2025-10-05T15:46+0300

2025-10-05T15:46+0300

2025-10-05T18:20+0300

i̇srail- filistin çatışması

marco rubio

gazze

hamas

ortadoğu

haberler

abd

i̇srail

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0a/1099260001_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_14823a46483302c03d503019ce4caece.jpg

Trump, Hamas’ın, Gazze’deki iktidar ve kontrolü bırakmayı reddetmesi halinde 'tamamen yok edileceğini' söyledi. ABD Başkanı, Atlanta merkezli CNN'e verdiği demeçte İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun Gazze’deki bombardımanı sona erdirme ve ABD’nin daha geniş planını destekleme konusunda anlaşmada olup olmadığı sorulduğunda ise “Evet, Bibi (Netanyahu) destekliyor” yanıtını verdi.Pazar günü yayımlanan röportajda Trump, 'Hamas’ın barışa bağlı olup olmadığını yakında öğreneceğini de' ekledi.'Daha fazla esnekliğe gerek yok'Trump, ayrıca daha sonra Beyaz Saray bahçesinde gazetecilere yaptığı açıklamalarda, “Daha fazla esnekliğe gerek yok, müzakereler önümüzdeki günlerde sürecek” dedi.Rubio: Gazze'de savaş sona ermediNBC News’in Meet the Press programına konuşan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise, Gazze’deki savaşın henüz sona ermediğini ancak hem İsrail’in hem de Hamas’ın, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze’ye ilişkin planının bazı bölümlerini prensipte kabul ettiğini söyledi. Rubio, "Hamas’ın bu konuda ne kadar ciddi olduğunu çok kısa sürede anlayacağız. Bunu, rehinelerin serbest bırakılmasıyla ilgili teknik görüşmelerin gidişatı gösterecek" dedi.‘İkinci aşamaya geçiş kolay olmayacak’Rubio, savaşın ikinci aşamasına, yani ‘silahsızlanma ve Hamas savaşçılarının dağıtılması sürecine’ geçmenin kolay olmayacağını belirterek, “Bu aşama zor olacak” ifadesini kullandı.Rubio, rehinelerin bu hafta serbest bırakılıp bırakılmayacağı sorusuna ise, “Mümkün olan en kısa sürede serbest bırakılmasını istiyoruz” yanıtını verdi.'Gazze'de 3 günde Hamas'sız yönetim imkansız'Gazze’de savaş sonrası yönetim yapısının oluşturulmasına değinen Rubio, “Gazze’de üç gün içinde Hamas’sız bir yönetim kurmak imkansız. Bu süreç dikkatli ilerlemeli” diye konuştu. Rubio ayrıca, planın uygulamaya geçeceğinin 'yüzde 100 garantisi olmadığını da' ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251005/gazzede-son-durum-turkiye-ve-arap-ulkelerinden-aciklama-abd-ekibi-misirda-1099927564.html

gazze

abd

i̇srail

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

marco rubio, gazze, hamas, barış, anlaşma, açıklama