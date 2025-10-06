Ali Çağatay: Meclis’te görüşülecek teklifle trafik cezaları sertleşiyor

Trafik yasası değişiyor. Meclis’te görüşülecek teklifte cezalar sertleşiyor. Ehliyetsiz araç kullananlara 40 bin TL, sahte ya da plakası okunmaz hale getirilen araçlara 140 bin TL ve 30 gün trafikten men geliyor. Ambulans-itfaiyeye yol vermeyene 46 bin TL ceza ve ehliyete 30 gün el konulacak. Gürültü çıkaran araçlara 16 bin TL, kırmızı ışıkta kazaya neden olana 60 gün ehliyet geri alma var. Trafikte ısrarla takip edip araçtan inerek saldıranlara 180 bin TL, 60 gün ehliyet geri alma ve 30 gün trafikten men uygulanacak. Seyir hâlinde cep telefonu kullananlara 5 bin TL ceza “yarış” yapanlara 46 bin TL ve 2 yıl ehliyetsiz kalma cezası geliyor.

Puan sistemi de sertleşiyor. Bir yılda 100 puanı doldurana 2 ay ehliyete el koyma ve sürücü kursu. Aynı yıl ikinci kez olursa 4 ay + psikoteknik/psikiyatri, üçüncüde süresiz iptal. Şehir içi 50 km sınırında 96 km/s ile radara girerseniz 30 gün, 106’da 60 gün, 116’da 90 gün ehliyete el konulacak. Cezayı tebliğden itibaren 15 gün içinde öderseniz yüzde 25 indirim var. Fakat mutlaka aynı 15 gün içinde sulh ceza hâkimliğine itiraz hakkınızı da kullanın. Çoğu vatandaş bunu atlıyor. Kısacası, düzenleme geçerse ceza yağmuru geliyor. Direksiyonda telefon ve “ben biraz bastım” alışkanlıkları çok pahalıya patlayacak.