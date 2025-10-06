https://anlatilaninotesi.com.tr/20251006/bassavciliktan-aciklama-cinayet-organize-suc-orgutunun-maktule-karsi-besledigi-husumet-sonucunda-1099969325.html

Başsavcılıktan açıklama: 'Cinayet organize suç örgütünün maktule karşı beslediği husumet sonucunda gerçekleştirildi'

Avukat Serdar Öktem'in öldürülmesiyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan gelen bilgilendirmede cinayetin organize suç örgütünün maktule karşı... 06.10.2025, Sputnik Türkiye

Avukat Serdar Öktem'in öldürülmesiyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bir açıklama yaptı.Cinayetin nedenine ilişkin ilk belirlemelere göre cinayetin organize suç örgütünün maktule karşı beslediği husumet sonucunda gerçekleştirildiği aktarıldı.İkisi 18 yaşın altında olmak üzere 6 şüphelinin gözaltına alındığı belirtilirken, 2 Kalaşnikof 2 adet de tabanca olmak üzere toplam dört adet silah ve kar maskesinin ele geçirildiği bildirildi.

