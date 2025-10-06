https://anlatilaninotesi.com.tr/20251006/bassavciliktan-aciklama-cinayet-organize-suc-orgutunun-maktule-karsi-besledigi-husumet-sonucunda-1099969325.html
Başsavcılıktan açıklama: 'Cinayet organize suç örgütünün maktule karşı beslediği husumet sonucunda gerçekleştirildi'
Başsavcılıktan açıklama: 'Cinayet organize suç örgütünün maktule karşı beslediği husumet sonucunda gerçekleştirildi'
Sputnik Türkiye
Avukat Serdar Öktem'in öldürülmesiyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan gelen bilgilendirmede cinayetin organize suç örgütünün maktule karşı... 06.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-06T21:51+0300
2025-10-06T21:51+0300
2025-10-06T21:56+0300
türki̇ye
serdar öktem
i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı
türkiye
son dakika
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/06/1099966736_0:53:2773:1613_1920x0_80_0_0_4c3024980fefe613bb360004e37a74da.jpg
Avukat Serdar Öktem'in öldürülmesiyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bir açıklama yaptı.Cinayetin nedenine ilişkin ilk belirlemelere göre cinayetin organize suç örgütünün maktule karşı beslediği husumet sonucunda gerçekleştirildiği aktarıldı.İkisi 18 yaşın altında olmak üzere 6 şüphelinin gözaltına alındığı belirtilirken, 2 Kalaşnikof 2 adet de tabanca olmak üzere toplam dört adet silah ve kar maskesinin ele geçirildiği bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251006/avukat-serdar-oktem-silahli-saldiriya-ugradi-1099965078.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/06/1099966736_22:0:2751:2047_1920x0_80_0_0_fa3f99e7cde81747c45f04c809a7ce9c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
serdar öktem, serdar öktem kimdir, sinan ateş, serdar öktem avukat, avukat serdar öktem, sinan ateş kimdir, avukat serdar öktem kimdir, daltonlar çetesi, serdar oktem, serdar öktem kimdir nerelidir, serdar öktem kimin avukatı, sinan ateş davası, serdar oktem kimdir, daltonlar, serdar öktem kim, serdar öktem nereli, sinan ates, zincirlikuyu son dakika, sinan ateş davası nedir, sinan öktem kimdir, zincirlikuyu, sinan ateş avukatı, avukat serdar oktem, serdar öktem sinan ateş, avukat serdar öktem kim,
serdar öktem, serdar öktem kimdir, sinan ateş, serdar öktem avukat, avukat serdar öktem, sinan ateş kimdir, avukat serdar öktem kimdir, daltonlar çetesi, serdar oktem, serdar öktem kimdir nerelidir, serdar öktem kimin avukatı, sinan ateş davası, serdar oktem kimdir, daltonlar, serdar öktem kim, serdar öktem nereli, sinan ates, zincirlikuyu son dakika, sinan ateş davası nedir, sinan öktem kimdir, zincirlikuyu, sinan ateş avukatı, avukat serdar oktem, serdar öktem sinan ateş, avukat serdar öktem kim,
Başsavcılıktan açıklama: 'Cinayet organize suç örgütünün maktule karşı beslediği husumet sonucunda gerçekleştirildi'
21:51 06.10.2025 (güncellendi: 21:56 06.10.2025)
Ayrıntılar geliyor
Avukat Serdar Öktem'in öldürülmesiyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan gelen bilgilendirmede cinayetin organize suç örgütünün maktule karşı beslediği husumet sonucunda gerçekleştirildiği ve gözaltı sayısının 6'ya yükseldiği açıklandı.
Avukat Serdar Öktem'in öldürülmesiyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bir açıklama yaptı.
Cinayetin nedenine ilişkin ilk belirlemelere göre cinayetin organize suç örgütünün maktule karşı beslediği husumet sonucunda gerçekleştirildiği aktarıldı.
İkisi 18 yaşın altında olmak üzere 6 şüphelinin gözaltına alındığı belirtilirken, 2 Kalaşnikof 2 adet de tabanca olmak üzere toplam dört adet silah ve kar maskesinin ele geçirildiği bildirildi.