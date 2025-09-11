https://anlatilaninotesi.com.tr/20250911/tbmmde-terorsuz-turkiye-komisyonu-8-toplantisini-gerceklestirdi-1099301354.html

TBMM’de 'Terörsüz Türkiye' komisyonu 8. toplantısını gerçekleştirdi

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında 8. kez bir araya geldi.Toplantıda CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, sürecin provokasyona açık olduğunu belirterek topluma güçlü mesajlar verilmesi gerektiğini vurguladı. CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer ise İstanbul’daki miting ve toplantı yasaklarıyla ilgili TBMM Başkanı Kurtulmuş’a eleştirilerini iletti. Başkan Kurtulmuş, milletvekillerine karşı makul davranılmasını sağlamak için gerekli uyarı ve temasların yapıldığını açıkladı. Demokrat Parti İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş da CHP’nin karşılaştığı olayları tasvip etmediklerini belirtti.Toplantıda söz alan TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, 'Terörsüz Türkiye' hedefinin yalnızca güvenlik politikalarıyla sınırlı olmadığını, toplumsal barış ve sosyal adaletin güçlendirilmesiyle tamamlanacağını söyledi. Yüksel, sendikaların önerilerinin demokratik katılım ve ekonomik boyutlara ışık tuttuğunu belirterek, terörün sona erdirilmesinin refahın tabana yayılmasını sağlayacağını vurguladı.Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Mehmet Emin Ekmen, sürecin titizlikle yürütüldüğünü ve toplumsal desteğin artırılmasının önemine dikkat çekti. DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit ise sürecin heba olmaması gerektiğini belirterek, kutuplaştırıcı tutumlardan uzak durulması çağrısında bulundu ve komisyonun başarılı olması halinde milyonların yüreğinde taht kuracağını ifade etti.

