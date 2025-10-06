https://anlatilaninotesi.com.tr/20251006/suriyede-ilk-secim-sonuclari-aciklandi-meclisin-cogunlugu-sunni-erkeklerden-olustu-1099970188.html

Suriye’de ilk seçim sonuçları açıklandı: Meclisin çoğunluğu Sünni erkeklerden oluştu

Suriye’de ilk seçim sonuçları açıklandı: Meclisin çoğunluğu Sünni erkeklerden oluştu

Sputnik Türkiye

Suriye’de yapılan ilk parlamento seçimlerinin sonuçları açıklandı. Sonuçlara göre yeni Halk Meclisi’nin büyük çoğunluğunu Sünni Müslüman ve erkek... 06.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-06T22:33+0300

2025-10-06T22:33+0300

2025-10-06T22:37+0300

dünya

ortadoğu

suriye

seçim

seçim yasası

seçim sonuçları

yerel seçim

ön seçim

seçim barajı

genel seçim

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/0b/1096938563_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_1f40ff795cfee9d172c96d6dbe5111f6.jpg

Suriye’de yapılan ilk parlamento seçimlerinde sandıklar açıldı.Seçim Komisyonu Sözcüsü Nevar Necme, düzenlediği basın toplantısında dolaylı oyla belirlenen 119 milletvekilinden sadece yüzde 4’ünün kadın, ikisinin ise Hristiyan olduğunu, geri kalanların Sünni Müslüman ve erkek milletvekilleri olduğunu açıkladı. Bu durum, seçimlerin kapsayıcılığı ve adil temsil açısından eleştirilmesine yol açtı.Muhalifler, seçim sürecinin güçlü bağlantılara sahip isimleri öne çıkardığını ve gerçek bir demokratik değişim yerine mevcut iktidarın güçlenmesini sağladığını savundu.Sözcü Necme, kadınların parlamentodaki temsil oranının 'Suriye toplumundaki rollerini yansıtmadığını' belirtti. Hristiyan temsiliyetinin de 'ülkedeki nüfus oranına göre zayıf' kaldığını ifade etti.Savaş sonrası güvenilir nüfus verisi bulunmadığı gerekçesiyle seçimler doğrudan halk oylamasıyla değil, dolaylı sistemle yapıldı. Ülke genelindeki yaklaşık 6 bin bölgesel delege, önceden onaylanmış listelerden adayları seçti. Yeni 210 sandalyeli meclisin yaklaşık üçte ikisi bu şekilde belirlenirken, kalan üyeleri Geçici Cumhurbaşkanı Ahmed Şara atayacak.Güvenlik ve siyasi gerekçelerle, hükümet kontrolü dışındaki Kürt bölgelerinde ve Dürzi nüfusun yoğun olduğu Süveyda vilayetinde seçimler ertelendi. Bu nedenle mecliste 21 sandalye boş kaldı.10 Mart’ta Suriye hükümetiyle SDG arasında imzalanan ve kuzeydoğudaki Kürt kurumlarının yıl sonuna kadar devlet yapısına entegre edilmesini öngören anlaşmanın uygulanması ise henüz başlamadı. Bu nedenle Rakka ve Haseke’de seçim tarihleri belirlenemedi.Sözcü Necme, Cumhurbaşkanı’nın yapacağı atamaların 'toplumun eksik temsil edilen kesimlerini telafi edebileceğini' söyledi ancak kota sistemine karşı olduğunu vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251006/suriye-ordusu-ve-sdg-gerilimi-halepte-iki-mahalleye-giris-cikislar-kapatildi-1099968205.html

suriye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ortadoğu, suriye, seçim, seçim yasası, seçim sonuçları, yerel seçim, ön seçim, seçim barajı, genel seçim