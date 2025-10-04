Ankara'da su kesintisi: Gölbaşında 6 Ekim sabahına kadar su yok, 5 ilçede de yarın saat 08.00'e kadar su verilmeyecek
Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, 6 Ekim Pazartesi saat 08.00'e kadar Gölbaşı ilçesinin bazı bölgelerinde zorunlu su kesintisinin uygulanacağını duyurdu. Bugün ise 5 ilçenin bazı mahallelerinde gün boyu su yok. Mamak ise uzun süredir susuz.
ANKARA'DA NEREDE SU KESİK ? | Ankara'da su kesintileri sürüyor. ASKİ'den yapılan açıklamada, Kesikköprü İçme Suyu Ana İsale Hattı'nda meydana gelen sorun nedeniyle dönüşümlü su kesintisinin uygulandığı hatırlatıldı.
Bugün saat 15.00'ten 6 Ekim Pazartesi günü saat 08.00'e kadar Gölbaşı ilçesinin bazı bölgelerinde zorunlu su kesintisinin uygulanacağı, bu süre zarfında yeni hat imalatı çalışmalarının yürütüleceği belirtildi.
Bugün su kesilecek
Su kesintisinden etkilenecek mahalleler şöyle:
Başlangıç: 4 Ekim Cumartesi saat 15.00
Bitiş: 6 Ekim Pazartesi saat 08.00
Nedeni: yeni hat imalatı çalışmaları
Kesinti uygulanacak mahalleler:
Ahiboz, Ballıkpınar, Eymir, Gaziosmanpaşa, Gökçehöyük, Hacı Hasan, Hacılar, Hacı Muratlı, Hallaçlı, İkizce, İncek, Karagedik Aydın, Karagedik Ercan, Karaoğlan, Karşıyaka, Kırıklı, Kızılcaşar, Koparan, Oğulbey, Oyaca Yeşilçam, Oyaca Akarsu, Örencik, Taşpınar, Tepeyurt, Topaklı, Yağlıpınar, Yavruçuk, Yaylabağ, Yurtbey, Bahçelievler Mahallesi’nin bir kısmı.
Bugün hangi ilçelerde su kesik?
Çankaya, Yenimahalle, Etimesgut, Sincan ve Kahramankazan ilçelerindeki bazı mahallelerde bugün saat 08.00'de sular kesildi. Su, 5 Ekim saat 08.00'e kadar olmayacak.
Yüksek kotlardaki abonelerin ise 5 Ekim saat 18.00'den sonra su almasının öngörüldüğü aktarıldı.
5 ilçede su kesintisi (4-5 Ekim 2025)
Başlangıç: 4 Ekim Cumartesi saat 08.00
Bitiş: 5 Ekim Pazar saat 08.00
Etkilenecek ilçeler ve mahalleler:
Etimesgut: Göksu, Şehit Osman Avcı, Şeyh Şamil, Yavuz Selim, Tunahan, Güzelkent, Devlet, Şeker, Altay, Eryaman, Yeşilova
Sincan: Yunus Emre, Ulubatlı Hasan, Gazi Osmanpaşa, Fatih, Törekent, Gökçek, Ahi Evran, OSB, Mevlana, Osmaniye, Saraycık TOKİ, Malazgirt, Pınarbaşı, Yenicimşit, Tandoğan, Selçuklu, Osmanlı, Ertuğrulgazi
Çankaya: Alacaatlı’nın bir kısmı, Ahmet Taner Kışlalı (İLKO Sitesi), Mavi Ladin, Gama, Çakırbey Villaları, Alacaköy Villaları, Dost Kent, Sizinevler, Angora, Beysukent, Beytepe alt kotları, Çayyolu, Ümitköy
Yenimahalle: Ata, Cumhuriyet, Susuz
Kahramankazan: Kazan Saray Mahallesi, Keresteciler bölgesi
Mamak zor durumda: 29 Eylül'den bu yana dönüşümlü su veriliyor
Ankara'nın Mamak ilçesinde yaşanan su kesintisi nedeniyle vatandaşlar çevrede bulunan çeşmelerden su temin ediyor.
Kesikköprü hattında yaşanan boru patlamaları nedeniyle Ankara'ya verilen su miktarının yarı yarıya azalması sonucu başkentte 29 Eylül'den bu yana dönüşümlü su kesintileri uygulanıyor.
Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ekiplerince arızanın kalıcı olarak giderilmesine yönelik çelik boru hattı döşeme çalışmaları sürdürülüyor.
Kent genelindeki su kesintilerinden etkilenen ilçelerden Mamak'ta da vatandaşlar, su ihtiyacını Dostlar Mahallesi'nde bulunan doğal kaynak suyu çeşmesinden gidermeye çalışıyor.
Su kesintilerini nereden öğrenirim?
ASKİ ve Ankara Büyükşehir Belediyesi su kesintilerini sosyal medya hesaplarından ve ASKİ'nin internet sayfasından duyuruyor.