Ankara'da su kesintisi: Gölbaşında 6 Ekim sabahına kadar su yok, 5 ilçede de yarın saat 08.00'e kadar su verilmeyecek

Ankara'da su kesintisi: Gölbaşında 6 Ekim sabahına kadar su yok, 5 ilçede de yarın saat 08.00'e kadar su verilmeyecek

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, 6 Ekim Pazartesi saat 08.00'e kadar Gölbaşı ilçesinin bazı bölgelerinde zorunlu su kesintisinin... 04.10.2025

ANKARA'DA NEREDE SU KESİK ? | Ankara'da su kesintileri sürüyor. ASKİ'den yapılan açıklamada, Kesikköprü İçme Suyu Ana İsale Hattı'nda meydana gelen sorun nedeniyle dönüşümlü su kesintisinin uygulandığı hatırlatıldı.Ankara'da bugün hangi mahallelerde su kesik? 4 Ekim su kesintileri AnkaraBugün saat 15.00'ten 6 Ekim Pazartesi günü saat 08.00'e kadar Gölbaşı ilçesinin bazı bölgelerinde zorunlu su kesintisinin uygulanacağı, bu süre zarfında yeni hat imalatı çalışmalarının yürütüleceği belirtildi.Bugün su kesilecekSu kesintisinden etkilenecek mahalleler şöyle:Bugün hangi ilçelerde su kesik?Çankaya, Yenimahalle, Etimesgut, Sincan ve Kahramankazan ilçelerindeki bazı mahallelerde bugün saat 08.00'de sular kesildi. Su, 5 Ekim saat 08.00'e kadar olmayacak. Yüksek kotlardaki abonelerin ise 5 Ekim saat 18.00'den sonra su almasının öngörüldüğü aktarıldı.5 ilçede su kesintisi (4-5 Ekim 2025)Mamak zor durumda: 29 Eylül'den bu yana dönüşümlü su veriliyorAnkara'nın Mamak ilçesinde yaşanan su kesintisi nedeniyle vatandaşlar çevrede bulunan çeşmelerden su temin ediyor.Kesikköprü hattında yaşanan boru patlamaları nedeniyle Ankara'ya verilen su miktarının yarı yarıya azalması sonucu başkentte 29 Eylül'den bu yana dönüşümlü su kesintileri uygulanıyor.Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ekiplerince arızanın kalıcı olarak giderilmesine yönelik çelik boru hattı döşeme çalışmaları sürdürülüyor.Kent genelindeki su kesintilerinden etkilenen ilçelerden Mamak'ta da vatandaşlar, su ihtiyacını Dostlar Mahallesi'nde bulunan doğal kaynak suyu çeşmesinden gidermeye çalışıyor.Su kesintilerini nereden öğrenirim?ASKİ ve Ankara Büyükşehir Belediyesi su kesintilerini sosyal medya hesaplarından ve ASKİ'nin internet sayfasından duyuruyor.

