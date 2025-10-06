https://anlatilaninotesi.com.tr/20251006/sosyal-medya-paylasimi-ihbar-sayildi-konut-ve-arac-satisindaki-ilanlarda-kisa-surede-artan-fahis-1099942588.html

Sosyal medya paylaşımı ihbar sayıldı: Konut ve araç satışındaki ilanlarda kısa sürede artan fahiş fiyatlara ceza

Konut ve araç satışı gibi birçok alanda fahiş fiyat artışlarını mercek altına almaya devam ediyor. İlanlarda kısa süre içinde yapılan keyfi fahiş artışlar... 06.10.2025, Sputnik Türkiye

Ticaret Bakanlığı, sosyal medyada yapılan bir şikayet üzerine harekete geçti. Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bir konut ilanında kısa sürede yapılan yüksek fiyat artışına dikkat çekti.2 günde 900 bin lira artışSosyal medyadan yapılan paylaşımda 1 Eylül 2025 tarihinde 6 milyon 750 bin TL olarak verilen ev ilanının fiyatı, önce 30 Eylül’de 7 milyon 100 bin TL’ye, 2 Ekim’de ise 8 milyon TL’ye çıkarıldı. İlanda sadece iki günde 900 bin TL’lik artış yaşandı.100 bin lira ceza geldiBekir Kaplan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

