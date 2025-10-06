Türkiye
Sosyal medya paylaşımı ihbar sayıldı: Konut ve araç satışındaki ilanlarda kısa sürede artan fahiş fiyatlara ceza
Sosyal medya paylaşımı ihbar sayıldı: Konut ve araç satışındaki ilanlarda kısa sürede artan fahiş fiyatlara ceza
Sputnik Türkiye
Konut ve araç satışı gibi birçok alanda fahiş fiyat artışlarını mercek altına almaya devam ediyor. İlanlarda kısa süre içinde yapılan keyfi fahiş artışlar... 06.10.2025, Sputnik Türkiye
Ticaret Bakanlığı, sosyal medyada yapılan bir şikayet üzerine harekete geçti. Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bir konut ilanında kısa sürede yapılan yüksek fiyat artışına dikkat çekti.2 günde 900 bin lira artışSosyal medyadan yapılan paylaşımda 1 Eylül 2025 tarihinde 6 milyon 750 bin TL olarak verilen ev ilanının fiyatı, önce 30 Eylül'de 7 milyon 100 bin TL'ye, 2 Ekim'de ise 8 milyon TL'ye çıkarıldı. İlanda sadece iki günde 900 bin TL'lik artış yaşandı.100 bin lira ceza geldiBekir Kaplan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Konut ve araç satışı gibi birçok alanda fahiş fiyat artışlarını mercek altına almaya devam ediyor. İlanlarda kısa süre içinde yapılan keyfi fahiş artışlar şikayet olarak sosyal medyaya yansıdı. Sosyal medyadan yapılan şikayetler sonrasında Ticaret Bakanlığı harekete geçti.
Ticaret Bakanlığı, sosyal medyada yapılan bir şikayet üzerine harekete geçti. Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bir konut ilanında kısa sürede yapılan yüksek fiyat artışına dikkat çekti.

2 günde 900 bin lira artış

Sosyal medyadan yapılan paylaşımda 1 Eylül 2025 tarihinde 6 milyon 750 bin TL olarak verilen ev ilanının fiyatı, önce 30 Eylül’de 7 milyon 100 bin TL’ye, 2 Ekim’de ise 8 milyon TL’ye çıkarıldı. İlanda sadece iki günde 900 bin TL’lik artış yaşandı.

100 bin lira ceza geldi

Bekir Kaplan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İlan sitesi üzerinden verilen ve fiyatının kısa süre içerisinde 6.750.000 TL’den 8.000.000 TL’ye çıkarıldığı anlaşılan taşınmaz ilanı incelenmiştir. İlanın bireysel bir kullanıcı tarafından verildiği, 1 Eylül 2025 tarihinde 6.750.000 TL olarak girilen fiyatın 2 Ekim 2025 tarihinde 8.000.000 TL olarak güncellendiği tespit edilmiştir.

Bu nedenle ilgili kişi hakkında, taşınmaz ilan fiyatında genel ekonomik verilere uygun olmayan artış yapılması sebebiyle 100.000 TL idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca, ilan sitesiyle görüşülüp, ilanın yayından kaldırılması sağlanmıştır."

