Sirkeci'de arabalı vapur önce vapura sonra iskeleye çarptı: Olay yerine ekipler sevk edildi
Sirkeci'de arabalı vapur önce vapura sonra iskeleye çarptı: Olay yerine ekipler sevk edildi
İstanbul'da Harem-Sirkeci seferini yapan arabalı vapur, iskeleye çarptı. Olay yerine birçok ekip sevk edildi. 06.10.2025, Sputnik Türkiye
Harem-Sirkeci hattında sefer yapan arabalı vapur, önce Sirkeci İskelesi'nde demirli bir vapura, ardından iskeleye çarparak durdu.Sirkeci'de vapur kazasıİstanbul'da Harem-Sirkeci seferini yapan arabalı vapur, iskeleye çarptı. Hızla ekip sevk edildiİhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.Ekiplerin, iskeleye çarpan vapuru kurtarma çalışmaları sürüyor.Öte yandan, kaza vapurdaki bir yolcu tarafından kayıt altına alındı.
11:28 06.10.2025 (güncellendi: 12:17 06.10.2025)
Ayrıntılar geliyor
İstanbul'da Harem-Sirkeci seferini yapan arabalı vapur, iskeleye çarptı. Olay yerine birçok ekip sevk edildi.
Harem-Sirkeci hattında sefer yapan arabalı vapur, önce Sirkeci İskelesi'nde demirli bir vapura, ardından iskeleye çarparak durdu.

Sirkeci'de vapur kazası

İstanbul'da Harem-Sirkeci seferini yapan arabalı vapur, iskeleye çarptı.

Hızla ekip sevk edildi

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin, iskeleye çarpan vapuru kurtarma çalışmaları sürüyor.
Öte yandan, kaza vapurdaki bir yolcu tarafından kayıt altına alındı.
