https://anlatilaninotesi.com.tr/20251006/sirkecide-arabali-vapur-iskeleye-carpti-olay-yerine-ekipler-sevk-edildi-1099947378.html
Sirkeci'de arabalı vapur önce vapura sonra iskeleye çarptı: Olay yerine ekipler sevk edildi
Sirkeci'de arabalı vapur önce vapura sonra iskeleye çarptı: Olay yerine ekipler sevk edildi
Sputnik Türkiye
İstanbul'da Harem-Sirkeci seferini yapan arabalı vapur, iskeleye çarptı. Olay yerine birçok ekip sevk edildi. 06.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-06T11:28+0300
2025-10-06T11:28+0300
2025-10-06T12:17+0300
türki̇ye
feribot
arabalı vapur
kaza
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/06/1099948253_0:18:650:384_1920x0_80_0_0_3569a483caada7ff6e9800475b3a35fb.png
Harem-Sirkeci hattında sefer yapan arabalı vapur, önce Sirkeci İskelesi'nde demirli bir vapura, ardından iskeleye çarparak durdu.Sirkeci'de vapur kazasıİstanbul'da Harem-Sirkeci seferini yapan arabalı vapur, iskeleye çarptı. Hızla ekip sevk edildiİhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.Ekiplerin, iskeleye çarpan vapuru kurtarma çalışmaları sürüyor.Öte yandan, kaza vapurdaki bir yolcu tarafından kayıt altına alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250930/emniyet-seridinde-kontrol-yapan-jandarma-aracina-carpti-1099783563.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/06/1099948253_57:0:593:402_1920x0_80_0_0_1538170aba9a4d3f16b1de5651574b37.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
feribot, arabalı vapur, kaza
feribot, arabalı vapur, kaza
Sirkeci'de arabalı vapur önce vapura sonra iskeleye çarptı: Olay yerine ekipler sevk edildi
11:28 06.10.2025 (güncellendi: 12:17 06.10.2025)
Ayrıntılar geliyor
İstanbul'da Harem-Sirkeci seferini yapan arabalı vapur, iskeleye çarptı. Olay yerine birçok ekip sevk edildi.
Harem-Sirkeci hattında sefer yapan arabalı vapur, önce Sirkeci İskelesi'nde demirli bir vapura, ardından iskeleye çarparak durdu.
İstanbul'da Harem-Sirkeci seferini yapan arabalı vapur, iskeleye çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin, iskeleye çarpan vapuru kurtarma çalışmaları sürüyor.
Öte yandan, kaza vapurdaki bir yolcu tarafından kayıt altına alındı.