https://anlatilaninotesi.com.tr/20251006/sirkecide-arabali-vapur-iskeleye-carpti-olay-yerine-ekipler-sevk-edildi-1099947378.html

Sirkeci'de arabalı vapur önce vapura sonra iskeleye çarptı: Olay yerine ekipler sevk edildi

Sirkeci'de arabalı vapur önce vapura sonra iskeleye çarptı: Olay yerine ekipler sevk edildi

Sputnik Türkiye

İstanbul'da Harem-Sirkeci seferini yapan arabalı vapur, iskeleye çarptı. Olay yerine birçok ekip sevk edildi. 06.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-06T11:28+0300

2025-10-06T11:28+0300

2025-10-06T12:17+0300

türki̇ye

feribot

arabalı vapur

kaza

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/06/1099948253_0:18:650:384_1920x0_80_0_0_3569a483caada7ff6e9800475b3a35fb.png

Harem-Sirkeci hattında sefer yapan arabalı vapur, önce Sirkeci İskelesi'nde demirli bir vapura, ardından iskeleye çarparak durdu.Sirkeci'de vapur kazasıİstanbul'da Harem-Sirkeci seferini yapan arabalı vapur, iskeleye çarptı. Hızla ekip sevk edildiİhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.Ekiplerin, iskeleye çarpan vapuru kurtarma çalışmaları sürüyor.Öte yandan, kaza vapurdaki bir yolcu tarafından kayıt altına alındı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250930/emniyet-seridinde-kontrol-yapan-jandarma-aracina-carpti-1099783563.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

feribot, arabalı vapur, kaza