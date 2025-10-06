Türkiye
SON DAKİKA | AFAD duyurdu: Malatya'da korkutan deprem
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
İstanbul'un suç haritası açıklandı: En çok suç kaydı hangi ilçe karakolunda tutuldu?
İstanbul'un suç haritası açıklandı: En çok suç kaydı hangi ilçe karakolunda tutuldu?
İstanbul Emniyet Müdürlüğü verilerine göre yılın ilk 9 ayında en fazla suç kaydının olduğu polis merkezleri ortaya çıktı. Gaziosmanpaşa Şehit Anıl Kaan Aybek... 06.10.2025
İstanbul Emniyet Müdürlüğü verilerine göre, 2025 yılının Ocak–Eylül döneminde kent genelinde yaşanan suç oranlarının haritasını çıkarıldı. Buna göre yılın ilk 9 ayında en fazla suç kaydı Gaziosmanpaşa Şehit Anıl Kaan Aybek Polis Merkezi Amirliğinde tutuldu. Karakolda toplam 4 bin 66 suç kaydı yer aldı. Listede 2. Arnavutköy Yavuz Selim Polis Merkezi Amirliği (3 bin 830) olurken 3. de Büyükçekmece Polis Merkezi Amirliği (3 bin 174) oldu.En fazla suç kaydının olduğu 10 polis merkezi
İstanbul'un suç haritası açıklandı: En çok suç kaydı hangi ilçe karakolunda tutuldu?

12:49 06.10.2025
İstanbul Emniyet Müdürlüğü verilerine göre yılın ilk 9 ayında en fazla suç kaydının olduğu polis merkezleri ortaya çıktı. Gaziosmanpaşa Şehit Anıl Kaan Aybek Polis Merkezi Amirliği 4 bin 066 kaydı ile ilk sırada yer aldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü verilerine göre, 2025 yılının Ocak–Eylül döneminde kent genelinde yaşanan suç oranlarının haritasını çıkarıldı. Buna göre yılın ilk 9 ayında en fazla suç kaydı Gaziosmanpaşa Şehit Anıl Kaan Aybek Polis Merkezi Amirliğinde tutuldu. Karakolda toplam 4 bin 66 suç kaydı yer aldı.
Listede 2. Arnavutköy Yavuz Selim Polis Merkezi Amirliği (3 bin 830) olurken 3. de Büyükçekmece Polis Merkezi Amirliği (3 bin 174) oldu.

En fazla suç kaydının olduğu 10 polis merkezi

- Gaziosmanpaşa Şehit Anıl Kaan Aybek Polis Merkezi Amirliği – 4.066
- Arnavutköy Yavuz Selim Polis Merkezi Amirliği – 3.830
- Büyükçekmece Polis Merkezi Amirliği – 3.174
- Zeytinburnu Şehit Bülent Üstün Polis Merkezi Amirliği – 3.075
- Pendik Çamçeşme Şehit Yüksel Taşpınar Polis Merkezi Amirliği – 2.871
- Küçükçekmece Halkalı Şehit Ahmet Zehir Polis Merkezi Amirliği – 2.793
- Esenyurt Polis Merkezi Amirliği – 2.770
- Esenyurt Yunus Emre Şehit Kenan Kumaş Polis Merkezi Amirliği – 2.756
- Pendik Yenişehir Şehit Abdullatif Türkgezer Polis Merkezi Amirliği – 2.727
- Avcılar Polis Merkezi Amirliği – 2.708
