İstanbul'un suç haritası açıklandı: En çok suç kaydı hangi ilçe karakolunda tutuldu?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü verilerine göre yılın ilk 9 ayında en fazla suç kaydının olduğu polis merkezleri ortaya çıktı. Gaziosmanpaşa Şehit Anıl Kaan Aybek... 06.10.2025, Sputnik Türkiye

İstanbul Emniyet Müdürlüğü verilerine göre, 2025 yılının Ocak–Eylül döneminde kent genelinde yaşanan suç oranlarının haritasını çıkarıldı. Buna göre yılın ilk 9 ayında en fazla suç kaydı Gaziosmanpaşa Şehit Anıl Kaan Aybek Polis Merkezi Amirliğinde tutuldu. Karakolda toplam 4 bin 66 suç kaydı yer aldı. Listede 2. Arnavutköy Yavuz Selim Polis Merkezi Amirliği (3 bin 830) olurken 3. de Büyükçekmece Polis Merkezi Amirliği (3 bin 174) oldu.En fazla suç kaydının olduğu 10 polis merkezi

