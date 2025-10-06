https://anlatilaninotesi.com.tr/20251006/secil-erzan-davasinda-mutalaa-aciklandi-362-yila-kadar-hapis-istemi-1099957248.html

Seçil Erzan davasında mütalaa açıklandı: 362 yıla kadar hapis istemi

Seçil Erzan davasında mütalaa açıklandı: 362 yıla kadar hapis istemi

Sputnik Türkiye

Yüksek karlı fon vaadiyle aralarında Fatih Terim ve Arda Turan gibi isimlerin de bulunduğu 40’tan fazla kişiyi dolandırdığı öne sürülen banka müdürü Seçil... 06.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-06T15:04+0300

2025-10-06T15:04+0300

2025-10-06T15:04+0300

türki̇ye

dolandırıcılık

seçil erzan

dava

fatih terim

futbolcu

arda turan

denizbank

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/1d/1077894849_0:0:436:245_1920x0_80_0_0_3a3a68284aea8f81a79289b8c0a72cf6.jpg

“Yüksek karlı fon” vaadiyle onlarca kişiyi dolandırmakla suçlanan banka müdürü Seçil Erzan davasında savcılık mütalaasını açıkladı. Aralarında Fatih Terim ve Arda Turan gibi tanınmış isimlerin de bulunduğu 41 kişiyi dolandırdığı iddia edilen Erzan’ın, “nitelikli dolandırıcılık” suçundan cezalandırılması istendi.Savcılık mütalaasında, Erzan’ın 10’u zincirleme şekilde olmak üzere toplam 26 ayrı eylemi nedeniyle cezalandırılması talep edildi. Suçun nitelikli ve zincirleme şekilde işlenmesi, cezanın üst sınırdan verilmesi için gerekçe gösterildi.Mütalaada, sanık hakkında 345 yıldan 362 yıla kadar hapis cezası istendi.Fatih Terim için 'güveni kötüye kullanma' suçlamasıSavcılık, Seçil Erzan’ın 5 müştekiye karşı “özel belgede sahtecilik” suçundan 15 yıla kadar hapis isteminde bulundu. Ayrıca ünlü teknik direktör Fatih Terim’e yönelik ‘güveni kötüye kullanma’ suçundan da 2 yıla kadar hapis cezası talep edildi.Banka yöneticileri için beraat istendiDava kapsamında sanık olarak yargılanan Denizbank eski yöneticileri Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu hakkında ise savcılık, suç unsuru bulunmadığı gerekçesiyle beraat talebinde bulundu.Savcılık, bankanın genel yönetim yapısının Erzan’ın kişisel eylemleriyle doğrudan bağlantılı olmadığına dikkat çekti.Seçil Erzan gözyaşlarıyla dinlediSavcının mütalaası okunurken Seçil Erzan, önündeki notlara sık sık not aldı ve zaman zaman gözyaşlarını sildi. Duruşmada oldukça gergin bir atmosfer oluştu. Erzan’ın avukatları, mütalaaya karşı savunma yapmak için süre talep etti.Mahkeme heyeti, Erzan’ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 1 Aralık 2025 tarihine erteledi.BES parasına tedbir kararıMahkeme, Seçil Erzan’ın bireysel emeklilik sisteminde (BES) biriken parasına da tedbir kararı uyguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251006/siklon-dalgasi-geliyor-meteoroloji-ve-akom-saat-verip-uyardi-bu-illerde-risk-yuksek-1099955679.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

seçil erzan, fatih terim, arda turan, yüksek karlı fon, nitelikli dolandırıcılık, denizbank, umut yılmaz, savcılık mütalaası, beraat talebi, bes parası, 362 yıl hapis, duruşma ertelendi