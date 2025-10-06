https://anlatilaninotesi.com.tr/20251006/secil-erzan-davasinda-mutalaa-aciklandi-362-yila-kadar-hapis-istemi-1099957248.html
Seçil Erzan davasında mütalaa açıklandı: 362 yıla kadar hapis istemi
Seçil Erzan davasında mütalaa açıklandı: 362 yıla kadar hapis istemi
2025-10-06T15:04+0300
2025-10-06T15:04+0300
2025-10-06T15:04+0300
"Yüksek karlı fon" vaadiyle onlarca kişiyi dolandırmakla suçlanan banka müdürü Seçil Erzan davasında savcılık mütalaasını açıkladı.
Yüksek karlı fon vaadiyle aralarında Fatih Terim ve Arda Turan gibi isimlerin de bulunduğu 40’tan fazla kişiyi dolandırdığı öne sürülen banka müdürü Seçil Erzan hakkında savcılık mütalaasını açıkladı. Erzan için 362 yıla kadar hapis cezası istendi. Erzan, ağlayarak savunma yaptı. Duruşma 1 Aralık’a ertelendi.
“Yüksek karlı fon” vaadiyle onlarca kişiyi dolandırmakla suçlanan banka müdürü Seçil Erzan davasında savcılık mütalaasını açıkladı. Aralarında Fatih Terim ve Arda Turan gibi tanınmış isimlerin de bulunduğu 41 kişiyi dolandırdığı iddia edilen Erzan’ın, “nitelikli dolandırıcılık” suçundan cezalandırılması istendi.
Savcılık mütalaasında, Erzan’ın 10’u zincirleme şekilde olmak üzere toplam 26 ayrı eylemi nedeniyle cezalandırılması talep edildi. Suçun nitelikli ve zincirleme şekilde işlenmesi, cezanın üst sınırdan verilmesi için gerekçe gösterildi.
Mütalaada, sanık hakkında 345 yıldan 362 yıla kadar hapis cezası istendi.
Fatih Terim için 'güveni kötüye kullanma' suçlaması
Savcılık, Seçil Erzan’ın 5 müştekiye karşı “özel belgede sahtecilik” suçundan 15 yıla kadar hapis isteminde bulundu. Ayrıca ünlü teknik direktör Fatih Terim’e yönelik ‘güveni kötüye kullanma’ suçundan da 2 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
Banka yöneticileri için beraat istendi
Dava kapsamında sanık olarak yargılanan Denizbank eski yöneticileri Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu hakkında ise savcılık, suç unsuru bulunmadığı gerekçesiyle beraat talebinde bulundu.
Savcılık, bankanın genel yönetim yapısının Erzan’ın kişisel eylemleriyle doğrudan bağlantılı olmadığına dikkat çekti.
Seçil Erzan gözyaşlarıyla dinledi
Savcının mütalaası okunurken Seçil Erzan, önündeki notlara sık sık not aldı ve zaman zaman gözyaşlarını sildi. Duruşmada oldukça gergin bir atmosfer oluştu. Erzan’ın avukatları, mütalaaya karşı savunma yapmak için süre talep etti.
Mahkeme heyeti, Erzan’ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 1 Aralık 2025 tarihine erteledi.
BES parasına tedbir kararı
Mahkeme, Seçil Erzan’ın bireysel emeklilik sisteminde (BES) biriken parasına da tedbir kararı uyguladı.