Türkiye
SON DAKİKA | AFAD duyurdu: Malatya'da korkutan deprem
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251006/sarkici-gullunun-beklenen-adli-tip-kurumu-raporu-cikti-1099951133.html
Şarkıcı Güllü'nün beklenen Adli Tıp Kurumu Raporu çıktı
Şarkıcı Güllü'nün beklenen Adli Tıp Kurumu Raporu çıktı
Sputnik Türkiye
Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün Adli Tıp Kurum raporu ortaya çıktı. Rapora göre ünlü şarkıcının kanında 3.53... 06.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-06T13:01+0300
2025-10-06T13:01+0300
yaşam
güllü
şarkıcı güllü
yalova
adli tıp kurumu
alkol
alkol derecesi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1a/1099680650_0:28:1242:727_1920x0_80_0_0_51e1c1c020f06d400c766c9979811e3f.jpg
Ünlü şarkıcı Güllü'nün evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili sürdürülen soruşturmada Adli Tıp Kurumu raporu ortaya çıktı. Bursa Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporda, ünlü şarkıcının kanında 3.53 promil alkol tespit edildi. Aynı raporda, göz içi sıvısında da 343 mg/dl etonol promil saptandığı belirtildi. Bu seviyenin, ciddi denge ve koordinasyon kaybına neden olabilecek düzeyde olduğu bilgisi raporda yer aldı.Güllü adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'un ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebiyle hazırlanan raporda, Güllü'nün kanında 3,53 promil etanol (alkol) bulunduğu tespit edildi. Aynı raporda, göz içi sıvısında da 343 mg/dl etonol promil saptandığı belirtildi. Bu seviyenin, ciddi denge ve koordinasyon kaybına neden olabilecek düzeyde olduğu bilgisi raporda yer aldı.Uyuşturucu veya zehirleyici maddeye rastlanmadıEkol TV'nin haberine göre, toksikoloji bulgularına göre, Güllü'nün kanında ayrıca düşük dozda, reçeteli olarak kullandığı anksiyete ilacı ve mide koruyucu bulundu, idrarda ise ağrı kesici saptandı. Güllü'nün iç organlar ve mide muhtevasında herhangi bir toksik maddeye, metanol, uyuşturucu veya zehirleyici maddelere rastlanmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250926/arabesk-muzigin-sevilen-ismiydi-unlu-sarkici-gullu-evinin-balkonundan-duserek-hayatini-kaybetti-1099680805.html
yalova
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1a/1099680650_0:0:1242:933_1920x0_80_0_0_00ae7d6950465a5255a9b20157630720.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
güllü, şarkıcı güllü, yalova, adli tıp kurumu, alkol, alkol derecesi
güllü, şarkıcı güllü, yalova, adli tıp kurumu, alkol, alkol derecesi

Şarkıcı Güllü'nün beklenen Adli Tıp Kurumu Raporu çıktı

13:01 06.10.2025
Güllü sosyal medya
Güllü sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2025
Abone ol
Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün Adli Tıp Kurum raporu ortaya çıktı. Rapora göre ünlü şarkıcının kanında 3.53 promil alkol tespit edildi.
Ünlü şarkıcı Güllü'nün evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili sürdürülen soruşturmada Adli Tıp Kurumu raporu ortaya çıktı. Bursa Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporda, ünlü şarkıcının kanında 3.53 promil alkol tespit edildi. Aynı raporda, göz içi sıvısında da 343 mg/dl etonol promil saptandığı belirtildi. Bu seviyenin, ciddi denge ve koordinasyon kaybına neden olabilecek düzeyde olduğu bilgisi raporda yer aldı.
Güllü adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'un ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebiyle hazırlanan raporda, Güllü'nün kanında 3,53 promil etanol (alkol) bulunduğu tespit edildi. Aynı raporda, göz içi sıvısında da 343 mg/dl etonol promil saptandığı belirtildi. Bu seviyenin, ciddi denge ve koordinasyon kaybına neden olabilecek düzeyde olduğu bilgisi raporda yer aldı.

Uyuşturucu veya zehirleyici maddeye rastlanmadı

Ekol TV'nin haberine göre, toksikoloji bulgularına göre, Güllü'nün kanında ayrıca düşük dozda, reçeteli olarak kullandığı anksiyete ilacı ve mide koruyucu bulundu, idrarda ise ağrı kesici saptandı. Güllü'nün iç organlar ve mide muhtevasında herhangi bir toksik maddeye, metanol, uyuşturucu veya zehirleyici maddelere rastlanmadı.
Güllü sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2025
YAŞAM
Ünlü şarkıcı Güllü evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti: Son isteği ortaya çıktı
26 Eylül, 07:43

Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала