Şarkıcı Güllü'nün beklenen Adli Tıp Kurumu Raporu çıktı
Ünlü şarkıcı Güllü'nün evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili sürdürülen soruşturmada Adli Tıp Kurumu raporu ortaya çıktı. Bursa Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporda, ünlü şarkıcının kanında 3.53 promil alkol tespit edildi. Aynı raporda, göz içi sıvısında da 343 mg/dl etonol promil saptandığı belirtildi. Bu seviyenin, ciddi denge ve koordinasyon kaybına neden olabilecek düzeyde olduğu bilgisi raporda yer aldı.Güllü adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'un ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebiyle hazırlanan raporda, Güllü'nün kanında 3,53 promil etanol (alkol) bulunduğu tespit edildi. Aynı raporda, göz içi sıvısında da 343 mg/dl etonol promil saptandığı belirtildi. Bu seviyenin, ciddi denge ve koordinasyon kaybına neden olabilecek düzeyde olduğu bilgisi raporda yer aldı.Uyuşturucu veya zehirleyici maddeye rastlanmadıEkol TV'nin haberine göre, toksikoloji bulgularına göre, Güllü'nün kanında ayrıca düşük dozda, reçeteli olarak kullandığı anksiyete ilacı ve mide koruyucu bulundu, idrarda ise ağrı kesici saptandı. Güllü'nün iç organlar ve mide muhtevasında herhangi bir toksik maddeye, metanol, uyuşturucu veya zehirleyici maddelere rastlanmadı.
