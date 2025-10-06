Türkiye
Samsunspor - Fenerbahçe maçında VAR kararı: 1 gol ile 1 penaltı iptal edildi
Samsunspor - Fenerbahçe maçında VAR kararı: 1 gol ile 1 penaltı iptal edildi
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalan Samsunspor''un bir golü ve bir penaltısı VAR kararıyla iptal edildi. 06.10.2025, Sputnik Türkiye
Samsunspor'un konuk ettiği Fenerbahçe, 0-0 berabere kaldı. Fenerbahçe'de Teknik Direktörü Domenico Tedesco, "Bugünkü maçta galibiyeti hak ettiğimizi düşünmüyorum" açıklaması yapğılırken Samsunspor'un bir golü ve bir penaltısı VAR hakemin kararıyla iptal edildi. Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, "Yakalamış olduğumuz net pozisyonlar vardı, 3 puan alabilirdik ama bir puan aldık. Bir puan için mutluyuz" dedi.Mücadelenin 35. dakikasında Samsunspor'da kullandığı korner vuruşunda ceza sahası içinde Musaba’nın şutu filelere gitti. VAR'da incelenen pozisyon ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.Karşılaşmanın 60. dakikasında Fenerbahçe ceza sahasında yaşanan pozisyonun ardından hakem Meler, Milan Skriniar'ın elle oynadığı gerekçesiyle beyaz noktayı gösterdi.Bu kararın ardından yoğun itirazlarda bulunan Skriniar, topun eline değil omzuna çarptığını savundu. VAR Hakemi Alper Barış Saka, pozisyonu izlemesi için Halil Umut Meler'e tavsiye verdi. Monitöre pozisyonu izlemeye giden Meler, kararından vazgeçti ve penaltı kararını iptal etti.
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalan Samsunspor''un bir golü ve bir penaltısı VAR kararıyla iptal edildi.
Samsunspor'un konuk ettiği Fenerbahçe, 0-0 berabere kaldı. Fenerbahçe'de Teknik Direktörü Domenico Tedesco, "Bugünkü maçta galibiyeti hak ettiğimizi düşünmüyorum" açıklaması yapğılırken Samsunspor'un bir golü ve bir penaltısı VAR hakemin kararıyla iptal edildi.
Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, "Yakalamış olduğumuz net pozisyonlar vardı, 3 puan alabilirdik ama bir puan aldık. Bir puan için mutluyuz" dedi.
Mücadelenin 35. dakikasında Samsunspor'da kullandığı korner vuruşunda ceza sahası içinde Musaba’nın şutu filelere gitti. VAR'da incelenen pozisyon ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
Karşılaşmanın 60. dakikasında Fenerbahçe ceza sahasında yaşanan pozisyonun ardından hakem Meler, Milan Skriniar'ın elle oynadığı gerekçesiyle beyaz noktayı gösterdi.
Bu kararın ardından yoğun itirazlarda bulunan Skriniar, topun eline değil omzuna çarptığını savundu. VAR Hakemi Alper Barış Saka, pozisyonu izlemesi için Halil Umut Meler'e tavsiye verdi. Monitöre pozisyonu izlemeye giden Meler, kararından vazgeçti ve penaltı kararını iptal etti.
