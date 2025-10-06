Türkiye
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Rus istihbaratı: Rusya'ya stratejik yenilgi yaşatmayı başaramayan Londra, yeni provokasyon hazırlıyor
Rus istihbaratı: Rusya'ya stratejik yenilgi yaşatmayı başaramayan Londra, yeni provokasyon hazırlıyor
Rusya'ya stratejik yenilgi yaşatmak için çabalarına devam eden İngiltere'nin Ukrayna ordusuyla yeni bir provokasyon hazırlığı içinde olduğu bildirildi. 06.10.2025, Sputnik Türkiye
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), İngiltere yönetiminin Rusya'ya stratejik yenilgi yaşatma yönündeki uzun süredir devam eden çabalarının başarısızlığa uğramasından öfke duyduğu ve yeni bir provokasyon hazırlığı yaptığını belirtti.SVR'nin açıklamasında, "Londra, İngiltere'nin Rusya'ya stratejik yenilgi yaşatmak ve onu tecrit edilmiş bir ülkeye dönüştürmek için yıllardır sürdürdüğü çabaların çökmesine öfkeli. Başbakan Keir Starmer'ın kabinesi ve istihbarat teşkilatları, Rusya'nın Ukrayna'daki askeri harekat bölgesinde elde ettiği başarılara bir başka iğrenç provokasyonla karşılık vermeye hazırlanıyor" dendi.Provokasyon planına göre Ukrayna ordusu saflarında savaşan Rus hainlerin Avrupa limanlarından birinde Ukrayna Donanması'na ait bir gemiye veya yabancı bir sivil gemiye saldırmasının öngörüldüğünü aktaran SVR, Ukraynalı askerlerin bu provokasyonun hazırlıkları için İngiltere'ye gittiğinin altını çizdi.Söz konusu hainlerin provokatif saldırıdan sonra yakalanarak eylemi Rusya'nın talimatıyla gerçekleştirdiklerini söylemelerinin planlandığını anlatan SVR, "Londra'nın hesaplarına göre Rusofobiye saplanmış Avrupa siyasi eliti, Ukrayna'ya daha fazla askeri yardım yapılmasını ve 'Rus saldırganlığıyla' mücadele için 'birleşik Avrupa'nın' militarize edilmesini meşru kılmak için 'Kremlin'in kötü ajanları' hakkındaki sahte haberleri memnuniyetle yutacak" ifadelerini kullandı.
14:38 06.10.2025

14:38 06.10.2025
Rusya'ya stratejik yenilgi yaşatmak için çabalarına devam eden İngiltere'nin Ukrayna ordusuyla yeni bir provokasyon hazırlığı içinde olduğu bildirildi.
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), İngiltere yönetiminin Rusya'ya stratejik yenilgi yaşatma yönündeki uzun süredir devam eden çabalarının başarısızlığa uğramasından öfke duyduğu ve yeni bir provokasyon hazırlığı yaptığını belirtti.

SVR'nin açıklamasında, "Londra, İngiltere'nin Rusya'ya stratejik yenilgi yaşatmak ve onu tecrit edilmiş bir ülkeye dönüştürmek için yıllardır sürdürdüğü çabaların çökmesine öfkeli. Başbakan Keir Starmer'ın kabinesi ve istihbarat teşkilatları, Rusya'nın Ukrayna'daki askeri harekat bölgesinde elde ettiği başarılara bir başka iğrenç provokasyonla karşılık vermeye hazırlanıyor" dendi.

Provokasyon planına göre Ukrayna ordusu saflarında savaşan Rus hainlerin Avrupa limanlarından birinde Ukrayna Donanması'na ait bir gemiye veya yabancı bir sivil gemiye saldırmasının öngörüldüğünü aktaran SVR, Ukraynalı askerlerin bu provokasyonun hazırlıkları için İngiltere'ye gittiğinin altını çizdi.

Söz konusu hainlerin provokatif saldırıdan sonra yakalanarak eylemi Rusya'nın talimatıyla gerçekleştirdiklerini söylemelerinin planlandığını anlatan SVR, "Londra'nın hesaplarına göre Rusofobiye saplanmış Avrupa siyasi eliti, Ukrayna'ya daha fazla askeri yardım yapılmasını ve 'Rus saldırganlığıyla' mücadele için 'birleşik Avrupa'nın' militarize edilmesini meşru kılmak için 'Kremlin'in kötü ajanları' hakkındaki sahte haberleri memnuniyetle yutacak" ifadelerini kullandı.
