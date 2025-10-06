https://anlatilaninotesi.com.tr/20251006/rus-istihbarati-rusyaya-stratejik-yenilgi-yasatmayi-basaramayan-londra-yeni-provokasyon-hazirliyor-1099956394.html

Rus istihbaratı: Rusya'ya stratejik yenilgi yaşatmayı başaramayan Londra, yeni provokasyon hazırlıyor

Rus istihbaratı: Rusya'ya stratejik yenilgi yaşatmayı başaramayan Londra, yeni provokasyon hazırlıyor

Sputnik Türkiye

Rusya'ya stratejik yenilgi yaşatmak için çabalarına devam eden İngiltere'nin Ukrayna ordusuyla yeni bir provokasyon hazırlığı içinde olduğu bildirildi. 06.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-06T14:38+0300

2025-10-06T14:38+0300

2025-10-06T14:38+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

londra

ukrayna

rusya dış i̇stihbarat servisi (svr)

kremlin

i̇ngiltere

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/06/1099955561_0:99:3289:1949_1920x0_80_0_0_a1bfc41fdd10a21d59df9daa8b80bb21.jpg

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), İngiltere yönetiminin Rusya'ya stratejik yenilgi yaşatma yönündeki uzun süredir devam eden çabalarının başarısızlığa uğramasından öfke duyduğu ve yeni bir provokasyon hazırlığı yaptığını belirtti.SVR'nin açıklamasında, "Londra, İngiltere'nin Rusya'ya stratejik yenilgi yaşatmak ve onu tecrit edilmiş bir ülkeye dönüştürmek için yıllardır sürdürdüğü çabaların çökmesine öfkeli. Başbakan Keir Starmer'ın kabinesi ve istihbarat teşkilatları, Rusya'nın Ukrayna'daki askeri harekat bölgesinde elde ettiği başarılara bir başka iğrenç provokasyonla karşılık vermeye hazırlanıyor" dendi.Provokasyon planına göre Ukrayna ordusu saflarında savaşan Rus hainlerin Avrupa limanlarından birinde Ukrayna Donanması'na ait bir gemiye veya yabancı bir sivil gemiye saldırmasının öngörüldüğünü aktaran SVR, Ukraynalı askerlerin bu provokasyonun hazırlıkları için İngiltere'ye gittiğinin altını çizdi.Söz konusu hainlerin provokatif saldırıdan sonra yakalanarak eylemi Rusya'nın talimatıyla gerçekleştirdiklerini söylemelerinin planlandığını anlatan SVR, "Londra'nın hesaplarına göre Rusofobiye saplanmış Avrupa siyasi eliti, Ukrayna'ya daha fazla askeri yardım yapılmasını ve 'Rus saldırganlığıyla' mücadele için 'birleşik Avrupa'nın' militarize edilmesini meşru kılmak için 'Kremlin'in kötü ajanları' hakkındaki sahte haberleri memnuniyetle yutacak" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251006/kremlin-trumpin-putinin-start-anlasmasiyla-ilgili-onerisini-desteklemesinden-memnunuz-1099951014.html

rusya

londra

ukrayna

i̇ngiltere

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, londra, ukrayna, rusya dış i̇stihbarat servisi (svr), kremlin, i̇ngiltere