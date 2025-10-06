https://anlatilaninotesi.com.tr/20251006/rus-bilimciler-insan-bagirsak-bakterileri-bazinda-canli-antidepresan-gelistiriyor-1099967689.html
Rus bilimciler insan bağırsak bakterileri bazında ‘canlı’ antidepresan geliştiriyor
Rus bilimciler insan bağırsak bakterileri bazında ‘canlı’ antidepresan geliştiriyor
Rus biyoloji uzmanı Dr. Valeriy Danilenko’nun açıklamasına göre, Rus bilim insanları depresyon, Parkinson hastalığı ve diğer nörodejeneratif hastalıkları tedavi etmek amacıyla insan bağırsak bakterileri bazında nörobiyotikler geliştiriyor.Bilimcilerin çalışmalarını bağırsak mikrobiyomunun ikinci beyin gibi işlev görmesine dayandırdığına dikkat çeken Danilenko, “Bağırsak bakterilerinin beynimize benzer şekilde çalıştığı açıkça saptanmıştır. Tıpkı beynimizin farklı bölgeleri arasındaki iletişimi sağlayan nöronlar, reseptörler ve sinyal molekülü olduğu gibi, bağırsak bakterilerinin de insan vücudunu kontrol eden nörotransmitterler, nöromodülatörler ve nörohormonlar üreten reseptörleri var” açıklamasında bulundu.Mikrobiyom kompozisyonlarının durumunun sağlığı büyük ölçüde belirlediğini söyleyen uzman, “Mikrobiyom işlevlerinin bozulması, şu veya bu bakterilerin yok olması otizm, depresyon gibi çeşitli otoimmün, onkolojik ve nörolojik patolojilere yol açıyor” diye konuştu.Danilenko, “Mikrobiyom, vücudun nöromodülatör, immünomodülatör ve anti-inflamatuar statüsünü belirleyen neredeyse tüm maddeleri sentezliyor. Bu nedenle yeni nesil işlevsel gıdalar için doğal benzeri ilaçlar ve bileşenler kaynağı olarak kullanılabilir” ifadelerini kullandı.Depresif bozuklukların tedavisine yönelik ilacın pilot klinik denemeye tabi tutulduğu çalışmalardan biri olduğunu söyleyen Danilenko, bilim insanlarının sadece tedavi amaçlı ilaçlar arayışında olmayıp, aynı zamanda depresif bozuklukların ve nörodejeneratif hastalıkların önlenmesine yönelik ürünleri de araştırdığının altını çizdi.Danilenko, fermente süt ürünlerinden çikolataya kadar gıda ürünleri üretme çalışmalarının sürdüğünü, böyle bir çikolatanın artık üretimde olduğunu sözlerine ekledi.
