Okan Bayülgen: Mercimek çorbasına un koyan insanlardan hayır gelmez
Okan Bayülgen: Mercimek çorbasına un koyan insanlardan hayır gelmez
06.10.2025
2025-10-06T17:43+0300
2025-10-06T17:43+0300
2025-10-06T17:43+0300
Televizyon programcısı ve sanatçı Okan Bayülgen, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Anadolu Mayası' temalı fuarda, 'Türkçemiz Evimiz' başlıklı bir söyleşiye katıldı.Söyleşide Türkçenin korunması gerektiğine dikkat çeken Bayülgen, dilde yaşanan bozulmanın kültürel yaşamın diğer alanlarına da yansıdığını belirtti. Bayülgen, özellikle mutfak kültüründeki değişimi eleştirerek şu sözleriyle dikkat çekti:
Ünlü televizyoncu Okan Bayülgen, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Anadolu Mayası' temalı fuara davetli olarak katıldı. Bayülgen, fuar kapsamında gerçekleştirilen 'Türkçemiz Evimiz' başlıklı söyleşide mercimek çorbası hakkındaki sözleriyle gündem oldu.
Mercimek çorbasına un koyan insanlardan hayır gelmez. Bu yüzden birçok restoranda tartıştım, hatta bazı yerlerden kovuldum. Tıpkı dilimiz gibi, değerlerimizi de koruyamadık.