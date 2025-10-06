Okan Bayülgen: Mercimek çorbasına un koyan insanlardan hayır gelmez

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251006/okan-bayulgen-mercimek-corbasina-un-koyan-insanlardan-hayir-gelmez-1099965711.html

Televizyon programcısı ve sanatçı Okan Bayülgen, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Anadolu Mayası' temalı fuarda, 'Türkçemiz Evimiz' başlıklı bir söyleşiye katıldı.Söyleşide Türkçenin korunması gerektiğine dikkat çeken Bayülgen, dilde yaşanan bozulmanın kültürel yaşamın diğer alanlarına da yansıdığını belirtti. Bayülgen, özellikle mutfak kültüründeki değişimi eleştirerek şu sözleriyle dikkat çekti:

