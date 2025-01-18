https://anlatilaninotesi.com.tr/20250118/cuneyt-ozdemir-ile-okan-bayulgen-arasinda-sert-polemik-medya-sirkinin-polemik-canavari-1092815983.html

Cüneyt Özdemir ile Okan Bayülgen arasında sert polemik: 'Medya sirkinin polemik canavarı'

Cüneyt Özdemir ile Okan Bayülgen arasında sert polemik: 'Medya sirkinin polemik canavarı'

Sputnik Türkiye

Cüneyt Özdemir, YouTube’da içerik üreten gazetecileri eleştiren Okan Bayülgen’e sert çıktı. Özdemir, Bayülgen’i 'medya sirkinin polemik canavarı' olmakla... 18.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-18T12:30+0300

2025-01-18T12:30+0300

2025-01-18T12:30+0300

türkiye

okan bayülgen

cüneyt özdemir

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polemik

oyuncu

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Gazeteci Cüneyt Özdemir, YouTube’da içerik üreten gazetecileri 'merdiven altı işler' yapmakla eleştiren Okan Bayülgen’e sert sözlerle yanıt verdi. Özdemir, Bayülgen’i 'medya sirkinin polemik canavarı” ve 'sirk palyaçosu' olmakla suçladı.Okan Bayülgen, Saba Tümer’in programında YouTube’da gazetecilik yapanlara yönelik şu ifadeleri kullanmıştı:Bu sözlerin ardından Cüneyt Özdemir, YouTube kanalında yaptığı yayında Bayülgen’in açıklamalarına şu şekilde yanıt verdi:Özdemir, Bayülgen’in sadece tartışma yaratma amacı taşıdığını savunarak sözlerini şöyle sürdürdü:İki ünlü isim arasındaki bu sert polemik, medya dünyasında geniş yankı uyandırdı.

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okan bayülgen, cüneyt özdemir, haberler, youtube, gazetecilik, haber, polemik, oyuncu