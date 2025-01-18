https://anlatilaninotesi.com.tr/20250118/cuneyt-ozdemir-ile-okan-bayulgen-arasinda-sert-polemik-medya-sirkinin-polemik-canavari-1092815983.html
Cüneyt Özdemir ile Okan Bayülgen arasında sert polemik: 'Medya sirkinin polemik canavarı'
Cüneyt Özdemir ile Okan Bayülgen arasında sert polemik: 'Medya sirkinin polemik canavarı'
Sputnik Türkiye
Cüneyt Özdemir, YouTube’da içerik üreten gazetecileri eleştiren Okan Bayülgen’e sert çıktı. Özdemir, Bayülgen’i 'medya sirkinin polemik canavarı' olmakla... 18.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-18T12:30+0300
2025-01-18T12:30+0300
2025-01-18T12:30+0300
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Gazeteci Cüneyt Özdemir, YouTube’da içerik üreten gazetecileri 'merdiven altı işler' yapmakla eleştiren Okan Bayülgen’e sert sözlerle yanıt verdi. Özdemir, Bayülgen’i 'medya sirkinin polemik canavarı” ve 'sirk palyaçosu' olmakla suçladı.Okan Bayülgen, Saba Tümer’in programında YouTube’da gazetecilik yapanlara yönelik şu ifadeleri kullanmıştı:Bu sözlerin ardından Cüneyt Özdemir, YouTube kanalında yaptığı yayında Bayülgen’in açıklamalarına şu şekilde yanıt verdi:Özdemir, Bayülgen’in sadece tartışma yaratma amacı taşıdığını savunarak sözlerini şöyle sürdürdü:İki ünlü isim arasındaki bu sert polemik, medya dünyasında geniş yankı uyandırdı.
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okan bayülgen, cüneyt özdemir, haberler, youtube, gazetecilik, haber, polemik, oyuncu
okan bayülgen, cüneyt özdemir, haberler, youtube, gazetecilik, haber, polemik, oyuncu
Cüneyt Özdemir ile Okan Bayülgen arasında sert polemik: 'Medya sirkinin polemik canavarı'
Cüneyt Özdemir, YouTube’da içerik üreten gazetecileri eleştiren Okan Bayülgen’e sert çıktı. Özdemir, Bayülgen’i 'medya sirkinin polemik canavarı' olmakla suçladı.
Gazeteci Cüneyt Özdemir, YouTube’da içerik üreten gazetecileri 'merdiven altı işler' yapmakla eleştiren Okan Bayülgen’e sert sözlerle yanıt verdi. Özdemir, Bayülgen’i 'medya sirkinin polemik canavarı” ve 'sirk palyaçosu' olmakla suçladı.
Okan Bayülgen, Saba Tümer’in programında YouTube’da gazetecilik yapanlara yönelik şu ifadeleri kullanmıştı:
“Kesinlikle YouTube’da çalışmak istemem çünkü ben bir kurumda çalışıyorum. Tıp fakültesini bitirmiş bir doktor gibi… Kurumda yükselebilmiş başarılı insanların çarşı pazar ticaret teknikleriyle yayın yapması çok ayıp. Koskoca adamların ‘Abone ol’ demesi tuhaf. En saygın olanların bile düşeceği yer acılı cips yemekle bitiyor.”
Bu sözlerin ardından Cüneyt Özdemir, YouTube kanalında yaptığı yayında Bayülgen’in açıklamalarına şu şekilde yanıt verdi:
“Şu kibre bakar mısınız? Okan Bayülgen, medya sirkinin polemik canavarı olmaya devam ediyor. YouTube’da yayın yapan gazetecilerin büyük kurumlara tenezzül etmediğini, buralara kendi tercihimizle geldiğimizi anlamamış. Biz o kurumlardaki duruşlarımız yüzünden işlerimizden atıldık ya da oraları terk ettik.”
Özdemir, Bayülgen’in sadece tartışma yaratma amacı taşıdığını savunarak sözlerini şöyle sürdürdü:
“Al Okan’cığım, istediğin polemiği verdik. Ama unutma ki YouTube’da kelle koltukta yayın yapan gazetecilere laf etmek ne senin boyuna yeter ne de giydiğin elbiseyi doldurmaya.”
İki ünlü isim arasındaki bu sert polemik, medya dünyasında geniş yankı uyandırdı.