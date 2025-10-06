https://anlatilaninotesi.com.tr/20251006/mossada-casusluk-yaptigi-iddiasiyla-gozaltina-alinan-iki-kisi-tutuklandi-1099966380.html

Mossad'a casusluk yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan iki kişi tutuklandı

Mossad'a casusluk yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan iki kişi tutuklandı

Sputnik Türkiye

MİT koordinesinde düzenlenen operasyonda Mossad'a casusluk yaptığı iddiasıyla gözaltına alanına Serkan Çiçek ve avukat Tuğrulhan Dip, tutuklandı. 06.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-06T18:23+0300

2025-10-06T18:23+0300

2025-10-06T18:40+0300

türki̇ye

mossad

mi̇t

i̇srail

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/03/1099871378_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_61cab56091ccd9c4fe2d7a10e6e34948.jpg

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün düzenlediği operasyonda İsrail gizli servisi Mossad'a casusluk yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Serkan Çiçek ve avukat Tuğrulhan Dip tutuklandı. Çiçek ve Dip'in "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme" suçundan tutuklandıkları belirtildi. Suçlamaları kabul etmedi, 'dolandırıcılık' amacıyla işi kabul ettiğini söylediSavcılığın sevk yazısında, şüphelilerden Serkan Çiçek'in Başakşehir'deki bir sitede keşif çalışması yaptığı, burada fotoğraf ve video çektiği belirtildi.Yazıda söz konusu sitede daha çok yabancı uyruklu kişilerin kaldığı, daha önce birçok soruşturmada takibi yapılan sitelerden olduğu, Çiçek'in çektiği fotoğraf ve videoları Mossad'a çalıştığı tespit edilen Faysal Rasheed kod adlı kişiyle WhatsApp'tan iletişime geçerek paylaştığı ve fiziki takip, fotoğraf-video konularında pazarlık yaptığı, bunun karşılığında bu kişiden kripto para aldığı kaydedildi.Çiçek'in söz konusu sitede kendisinden istenen kişiyi takip edebilmek amacıyla kiralık ev aradığı aktarılan yazıda yer alan şüphelinin ifadesinde, söz konusu suçlamaları kabul etmediğini, tamamen dolandırıcılık amacıyla işi kabul ettiğini, anlaştığı 4 bin doları aldıktan sonra herhangi bir işlem yapmadığını beyan ettiği aktarıldı.Yazıda, şüphelinin yazışmalarından da anlaşılacağı üzere Faysal Rasheed'e yeni bir iş olup olmadığını ısrarla sorduğu ve arayış içerisinde olduğunun tespit edildiği, şüphelinin fotoğraflama işlemini yaptığına dair güvenlik kamerası görüntülerinin tespit edildiği kaydedildi. Çiçek hakkında Şırnak Sulh Ceza Hakimliğince "resmi belgede sahtecilik" ve "dolandırıcılık" suçlarından aranma kaydı olduğu, şüpheli Tuğrulhan Dip ile de görüşme kayıtlarının olduğu yazıda bildirildi.Gözaltı kararından yakalanmadan önce haberdar olabileceği vurgusu yapıldıSevk yazısında, şüpheli Tuğrulhan Dip hakkında verilen gözaltı kararından yakalanmadan önce haberdar olabileceğinin ve dijital materyallerinde bulunabilecek olası delilleri yok edebilecek kadar zamanının bulunduğunun değerlendirildiği anlatıldı.Görüşme kaydının bulunduğu Çiçek'in ifadesinde, Musa Kuş ile tanıştıklarını, bu kişinin Tuğrulhan Dip'in hukuk bürosunda katip olarak çalıştığını, aynı zamanda dedektiflerin ihtiyacı olan bilgileri temin edebileceklerini söylediği aktarıldı. Yazıda, Çiçek'in, Musa Kuş'un dedektiflik işleri ile ilgili Tuğrulhan Dip'e bilgi verdiğine, söz konusu işler hakkında ne tür işlemler yapılacağını birlikte kararlaştırdıklarına, bunun ücretini Kuş ve Dip'in birlikte aldıklarına, Tuğrulhan Dip'in zina konulu boşanma davaları için Musa Kuş'tan üçüncü kişilerin otel kayıtlarına bakmasını istediğine, Kuş'un da söz konusu bilgileri temin ettiğine yönelik beyanına da yer verildi.Çiçek'in, Tuğrulhan Dip'le su arıtma işine girdiklerini, bu dönemde Kuş'un gözaltına alındığını, Dip'in bu olayın kendisine sıçrayacağını düşünerek panik olduğunu, eski ofisinde bulunan bilgisayarını temizlediğini ve bazı evrakı ofisten yanına aldığını, Dip'in Osman Ç. ile birlikte otel kayıtlarının sorgulanması, HTS kayıtlarının temini gibi konularda birlikte çalıştıklarını bildiğini aktarmasına da yazıda işaret edildi. Yazıda, şüpheli Dip'ten ele geçen dijital materyalin bir kısmının ön inceleme işleminin tamamlandığı, bir kısmının henüz incelenemediği, bu aşamada yeni tespitlerin çıkabileceği belirtildi.Şüpheli Tuğrulhan Dip, ifadesinde, Çiçek'in hakkında verdiği beyanlara katılmadığını, operasyon sabahı 05.30 sıralarında evinden işe gitmek amacıyla çıktığını, sonrasında evinde kurulu bulunan alarm sisteminin çaldığını, telefon üzerinden güvenlik kamerasını izlediğinde ikamete polislerin geldiğini gördüğünü iddia etti.Casusluktan ceza alan Musa Kuş ile irtibatı tespit edildiAvukat Dip, önemli dava dosyalarına baktığını, mesleği gereği gözaltı esasları hakkında bilgisi olduğunu ifadesinde kaydetti. Gözaltına alınması halinde evine gelen polislerin ofisine de gideceğini bildiğinden dolayı tanıdığı Osman Ç'nin ikametine gittiğini anlatan Dip, dosyaların atamalarını yaptıktan sonra zaten kendisinin işlemler için karakola geleceğini ancak aradan çok zaman geçmeden polislerin adresinde kendisini gözaltına aldığını öne sürdü.Yazıda, Musa Kuş hakkında, "suç örgütü kurma", "yönetme" ve "askeri siyasal casusluk" suçlamaları kapsamında çok sayıda soruşturma ve kovuşturma kaydının bulunduğuna, askeri ve siyasal casusluk suçu kapsamında cezaya hükmedildiğine dikkati çekilerek, Musa Kuş'un şüpheli Tuğrulhan Dip'le çok sayıda para trafiğinin tespit edildiği bilgisi verildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251003/mossad-ajani-serkan-cicek-istanbulda-yakalandi-4-bin-dolar-degerinde-kripto-para-aldi-ama-bilgi-1099870978.html

türki̇ye

i̇srail

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mossad, mi̇t, i̇srail