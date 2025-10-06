Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251006/meteoroloji-saat-verdi-2-bolgede-kuvvetli-saganak-yagis-bekleniyor-sel-riski-var-1099940357.html
Meteoroloji saat verdi: 2 bölgede kuvvetli sağanak yağış bekleniyor, sel riski var
Meteoroloji saat verdi: 2 bölgede kuvvetli sağanak yağış bekleniyor, sel riski var
Sputnik Türkiye
Meteoroloji, Marmara ve Kuzey Ege’de kuvvetli sağanak yağış uyarısı yaptı. Akşam saatlerinde sel ve su baskını riski var.
2025-10-06T06:47+0300
2025-10-06T06:47+0300
yaşam
meteoroloji genel müdürlüğü
meteoroloji
sağanak
sağanak yağış uyarısı
şiddetli rüzgar
hava durumu
hava durumu
bugün hava durumu
ankara hava durumu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/03/1096757538_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_4f5171df6b1eb347e408b5ba7b1b1466.jpg
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 6 Ekim Pazartesi günü hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklığı, batı kesimlerde mevsim normallerinde seyrederken diğer bölgelerde mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege ile Kocaeli, Yalova ve Bursa çevrelerinin sağanak ve yer yer gökgürültülü yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Akşam saatlerinde sert rüzgar etkili olacakRüzgarın genelikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, akşam saatlerinden sonra Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.Sel ve ani su baskınlarına dikkatYağışların, akşam saatlerinden sonra Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında yerel kuvvetli olması beklendiğinden, oluşabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.MARMARAEGEAKDENİZİÇ ANADOLUBATI KARADENİZORTA ve DOĞU KARADENİZDOĞU ANADOLUGÜNEYDOĞU ANADOLU
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251006/yeni-haftada-hava-yagisli-ve-serin-olacak-bu-aksamdan-itibaren-bekleniyor-1099939972.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/03/1096757538_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_a8b26b119464487a106a3f52c953e59e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
meteoroloji uyarısı, kuvvetli sağanak yağış, sel riski, marmara yağmur, ege kuvvetli yağış, hava durumu 6 ekim, i̇stanbul yağmur, i̇zmir sağanak, rüzgar uyarısı, meteoroloji genel müdürlüğü, sel tehlikesi, sağanak uyarısı, ani su baskını, fırtına uyarısı, hava tahmini, yağmur alarmı, 6 ekim hava durumu, marmara’da sağanak, ege’de kuvvetli rüzgar, güncel hava raporu
meteoroloji uyarısı, kuvvetli sağanak yağış, sel riski, marmara yağmur, ege kuvvetli yağış, hava durumu 6 ekim, i̇stanbul yağmur, i̇zmir sağanak, rüzgar uyarısı, meteoroloji genel müdürlüğü, sel tehlikesi, sağanak uyarısı, ani su baskını, fırtına uyarısı, hava tahmini, yağmur alarmı, 6 ekim hava durumu, marmara’da sağanak, ege’de kuvvetli rüzgar, güncel hava raporu

Meteoroloji saat verdi: 2 bölgede kuvvetli sağanak yağış bekleniyor, sel riski var

06:47 06.10.2025
© AA / Hamza Önder KuloğluMeteoroloji saat verdi: 2 bölgede kuvvetli sağanak yağış bekleniyor, sel riski var
Meteoroloji saat verdi: 2 bölgede kuvvetli sağanak yağış bekleniyor, sel riski var - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2025
© AA / Hamza Önder Kuloğlu
Abone ol
Meteoroloji’den Ege ve Marmara için kritik uyarı yapıldı. 6 Ekim akşamı Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli sağanak bekleniyor. Sel, su baskını ve ani taşkın riski yüksek. Rüzgar, saatte 40-60 km'ye ulaşacak. Hava sıcaklığı, batı bölgeleri hariç mevsim normallerinin üstünde seyredecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 6 Ekim Pazartesi günü hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklığı, batı kesimlerde mevsim normallerinde seyrederken diğer bölgelerde mevsim normallerinin üzerine çıkacak.
Akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege ile Kocaeli, Yalova ve Bursa çevrelerinin sağanak ve yer yer gökgürültülü yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Akşam saatlerinde sert rüzgar etkili olacak

Rüzgarın genelikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, akşam saatlerinden sonra Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

Sel ve ani su baskınlarına dikkat

Yağışların, akşam saatlerinden sonra Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında yerel kuvvetli olması beklendiğinden, oluşabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Bölge: Parçalı ve çok bulutlu, batısı ile Kocaeli, Yalova ve Bursa çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Akşam saatlerinden sonra batısında yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar, güneybatısında yer yer kuvvetli (40–60 km/sa).
Bursa: 24°C – Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Çanakkale: 24°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İstanbul: 23°C – Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Kırklareli: 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Bölge: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla kıyı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Gece saatlerinde Kuzey Ege kıyılarında yerel kuvvetli yağışlar ve rüzgar (40–60 km/sa) bekleniyor.
Afyonkarahisar: 22°C – Parçalı, zamanla çok bulutlu
Denizli: 25°C – Parçalı, zamanla çok bulutlu
İzmir: 26°C – Parçalı ve çok bulutlu, zamanla yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Manisa: 25°C – Parçalı ve çok bulutlu, zamanla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Bölge: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu.
Adana: 29°C – Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
Antalya: 27°C – Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
Burdur: 24°C – Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
Hatay: 28°C – Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Bölge: Az bulutlu ve açık.
Ankara: 23°C – Az bulutlu ve açık
Çankırı: 25°C – Az bulutlu ve açık
Eskişehir: 24°C – Az bulutlu ve açık
Konya: 25°C – Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Bölge: Az bulutlu.
Bolu: 24°C – Az bulutlu
Düzce: 25°C – Az bulutlu
Sinop: 25°C – Az bulutlu
Zonguldak: 22°C – Az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Bölge: Parçalı ve az bulutlu.
Amasya: 24°C – Parçalı ve az bulutlu
Rize: 23°C – Parçalı ve az bulutlu
Samsun: 23°C – Parçalı ve az bulutlu
Trabzon: 21°C – Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Bölge: Az bulutlu ve açık.
Erzurum: 24°C – Az bulutlu ve açık
Kars: 23°C – Az bulutlu ve açık
Malatya: 29°C – Az bulutlu ve açık
Van: 23°C – Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Bölge: Az bulutlu ve açık.
Diyarbakır: 32°C – Az bulutlu ve açık
Gaziantep: 28°C – Az bulutlu ve açık
Mardin: 28°C – Az bulutlu ve açık
Siirt: 31°C – Az bulutlu ve açık
Meteoroloji'den üç bölge içi sağanak uyarısı: Güneyde sıcaklıklar 30 dereceyi zorlayacak - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2025
TÜRKİYE
Yeni haftada hava yağışlı ve serin olacak: Bu akşamdan itibaren bekleniyor
00:24
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала