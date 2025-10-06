Meteoroloji saat verdi: 2 bölgede kuvvetli sağanak yağış bekleniyor, sel riski var
Meteoroloji saat verdi: 2 bölgede kuvvetli sağanak yağış bekleniyor, sel riski var
© AA / Hamza Önder Kuloğlu
Meteoroloji’den Ege ve Marmara için kritik uyarı yapıldı. 6 Ekim akşamı Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli sağanak bekleniyor. Sel, su baskını ve ani taşkın riski yüksek. Rüzgar, saatte 40-60 km'ye ulaşacak. Hava sıcaklığı, batı bölgeleri hariç mevsim normallerinin üstünde seyredecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 6 Ekim Pazartesi günü hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklığı, batı kesimlerde mevsim normallerinde seyrederken diğer bölgelerde mevsim normallerinin üzerine çıkacak.
Akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege ile Kocaeli, Yalova ve Bursa çevrelerinin sağanak ve yer yer gökgürültülü yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Akşam saatlerinde sert rüzgar etkili olacak
Rüzgarın genelikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, akşam saatlerinden sonra Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
Sel ve ani su baskınlarına dikkat
Yağışların, akşam saatlerinden sonra Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında yerel kuvvetli olması beklendiğinden, oluşabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Bölge: Parçalı ve çok bulutlu, batısı ile Kocaeli, Yalova ve Bursa çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Akşam saatlerinden sonra batısında yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar, güneybatısında yer yer kuvvetli (40–60 km/sa).
Bursa: 24°C – Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Çanakkale: 24°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İstanbul: 23°C – Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Kırklareli: 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Bölge: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla kıyı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Gece saatlerinde Kuzey Ege kıyılarında yerel kuvvetli yağışlar ve rüzgar (40–60 km/sa) bekleniyor.
Afyonkarahisar: 22°C – Parçalı, zamanla çok bulutlu
Denizli: 25°C – Parçalı, zamanla çok bulutlu
İzmir: 26°C – Parçalı ve çok bulutlu, zamanla yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Manisa: 25°C – Parçalı ve çok bulutlu, zamanla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Bölge: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu.
Adana: 29°C – Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
Antalya: 27°C – Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
Burdur: 24°C – Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
Hatay: 28°C – Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Bölge: Az bulutlu ve açık.
Ankara: 23°C – Az bulutlu ve açık
Çankırı: 25°C – Az bulutlu ve açık
Eskişehir: 24°C – Az bulutlu ve açık
Konya: 25°C – Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Bölge: Az bulutlu.
Bolu: 24°C – Az bulutlu
Düzce: 25°C – Az bulutlu
Sinop: 25°C – Az bulutlu
Zonguldak: 22°C – Az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Bölge: Parçalı ve az bulutlu.
Amasya: 24°C – Parçalı ve az bulutlu
Rize: 23°C – Parçalı ve az bulutlu
Samsun: 23°C – Parçalı ve az bulutlu
Trabzon: 21°C – Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Bölge: Az bulutlu ve açık.
Erzurum: 24°C – Az bulutlu ve açık
Kars: 23°C – Az bulutlu ve açık
Malatya: 29°C – Az bulutlu ve açık
Van: 23°C – Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Bölge: Az bulutlu ve açık.
Diyarbakır: 32°C – Az bulutlu ve açık
Gaziantep: 28°C – Az bulutlu ve açık
Mardin: 28°C – Az bulutlu ve açık
Siirt: 31°C – Az bulutlu ve açık
