Karahantepe’de 12 bin yıllık keşif: İnsan yüzü betimli T biçimli dikilitaş gün yüzüne çıktı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Taş Tepeler Projesi kapsamında yürütülen kazılarda ilk kez insan yüzü betimli T biçimli bir dikilitaşın gün yüzüne çıkarıldığını açıkladı. Daha önce bulunan dikilitaşlar insanı temsil ettiği düşünülüyordu; ancak Karahantepe’deki yeni buluntu, taşların sembolik anlamını derinleştiriyor.
Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dikilitaşın Neolitik çağ insanının kendini T biçimli sütuna işlediği ilk örnek olduğunu belirtti. “Keskin yüz hatları, derin göz çukurları ve belirgin burnuyla bu yüz, 12 bin yıl öncesinden bugüne uzanan bir bakışı taşıyor” dedi.
Taş Tepeler Projesi kapsamında 2025 yılı kazı çalışmaları, Göbeklitepe ve çevresinde 10 ayrı alanda devam ediyor. Daha önceki T biçimli dikilitaşlarda yer alan kol ve el kabartmaları, taşların insanı sembolize ettiğine işaret ediyordu. Karahantepe’deki yeni buluntu ise ilk kez yüz betimi ile Neolitik dönemde insanın kendisini doğrudan ifade ettiğini gösteriyor.
Dikilitaşın üst kısmındaki yüz, keskin hatları, derin göz çukurları ve küt biçimli burnu ile bölgede daha önce bulunan insan heykelleriyle benzerlik taşıyor.
T biçimli dikilitaşların çatı taşıyıcısı olmanın ötesinde sembolik bir anlam taşıdığı uzun süredir biliniyordu. Ancak Karahantepe buluntusu, taşların yalnızca insanı temsil etmekle kalmadığını, ilk kez yüz hatlarıyla kendini doğrudan betimlediğini ortaya koydu.
Yaklaşık 12 bin yıl öncesine uzanan Taş Tepeler Projesi, insanlığın yerleşik yaşama geçiş sürecini ve inanç dünyasındaki dönüşümünü belgeleyen en kapsamlı arkeolojik girişimlerden biri olarak öne çıkıyor.
