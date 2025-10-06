Karahantepe’de 12 bin yıllık keşif: İnsan yüzü betimli T biçimli dikilitaş gün yüzüne çıktı

© AA / Kültür ve Turizm Bakanlığı

Taş Tepeler Projesi kapsamında 2025 yılı kazı çalışmaları, Göbeklitepe ve çevresinde 10 ayrı alanda devam ediyor. Daha önceki T biçimli dikilitaşlarda yer alan kol ve el kabartmaları, taşların insanı sembolize ettiğine işaret ediyordu. Karahantepe’deki yeni buluntu ise ilk kez yüz betimi ile Neolitik dönemde insanın kendisini doğrudan ifade ettiğini gösteriyor.

Dikilitaşın üst kısmındaki yüz, keskin hatları, derin göz çukurları ve küt biçimli burnu ile bölgede daha önce bulunan insan heykelleriyle benzerlik taşıyor.