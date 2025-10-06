Türkiye
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye, 1920
MULTİMEDYA
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251006/1099952340.html
Karahantepe’de 12 bin yıllık keşif: İnsan yüzü betimli T biçimli dikilitaş gün yüzüne çıktı
Karahantepe’de 12 bin yıllık keşif: İnsan yüzü betimli T biçimli dikilitaş gün yüzüne çıktı
Sputnik Türkiye
Taş Tepeler Projesi kapsamında yürütülen kazılarda, Neolitik döneme ait insan yüzü betimli ilk T biçimli dikilitaş gün yüzüne çıkarıldı. Kültür ve Turizm... 06.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-06T13:36+0300
2025-10-06T13:36+0300
multi̇medya
fotoğraf
fotoğraf
karahantepe
neolitik çağ
insanlık tarihi
arkeolojik keşif
kültür ve turizm bakanlığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/06/1099951719_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_aad6fbe504ee87bd4ffbc37449f4c284.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/06/1099951719_114:0:1935:1366_1920x0_80_0_0_062ab1c0565024a3236c079167fa6fbd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фото, fotoğraf, fotoğraf, karahantepe, neolitik çağ, insanlık tarihi, arkeolojik keşif, kültür ve turizm bakanlığı
фото, fotoğraf, fotoğraf, karahantepe, neolitik çağ, insanlık tarihi, arkeolojik keşif, kültür ve turizm bakanlığı

Karahantepe’de 12 bin yıllık keşif: İnsan yüzü betimli T biçimli dikilitaş gün yüzüne çıktı

13:36 06.10.2025
Abone ol
Taş Tepeler Projesi kapsamında yürütülen kazılarda, Neolitik döneme ait insan yüzü betimli ilk T biçimli dikilitaş gün yüzüne çıkarıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, buluntunun insanlık tarihine ışık tuttuğunu söyledi.
© AA / Kültür ve Turizm Bakanlığı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Taş Tepeler Projesi kapsamında yürütülen kazılarda ilk kez insan yüzü betimli T biçimli bir dikilitaşın gün yüzüne çıkarıldığını açıkladı. Daha önce bulunan dikilitaşlar insanı temsil ettiği düşünülüyordu; ancak Karahantepe’deki yeni buluntu, taşların sembolik anlamını derinleştiriyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Taş Tepeler Projesi kapsamında yürütülen kazılarda ilk kez insan yüzü betimli T biçimli bir dikilitaşın gün yüzüne çıkarıldığını açıkladı. Daha önce bulunan dikilitaşlar insanı temsil ettiği düşünülüyordu; ancak Karahantepe’deki yeni buluntu, taşların sembolik anlamını derinleştiriyor. - Sputnik Türkiye
1/4
© AA / Kültür ve Turizm Bakanlığı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Taş Tepeler Projesi kapsamında yürütülen kazılarda ilk kez insan yüzü betimli T biçimli bir dikilitaşın gün yüzüne çıkarıldığını açıkladı. Daha önce bulunan dikilitaşlar insanı temsil ettiği düşünülüyordu; ancak Karahantepe’deki yeni buluntu, taşların sembolik anlamını derinleştiriyor.

© AA / Kültür ve Turizm Bakanlığı

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dikilitaşın Neolitik çağ insanının kendini T biçimli sütuna işlediği ilk örnek olduğunu belirtti. “Keskin yüz hatları, derin göz çukurları ve belirgin burnuyla bu yüz, 12 bin yıl öncesinden bugüne uzanan bir bakışı taşıyor” dedi.

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dikilitaşın Neolitik çağ insanının kendini T biçimli sütuna işlediği ilk örnek olduğunu belirtti. “Keskin yüz hatları, derin göz çukurları ve belirgin burnuyla bu yüz, 12 bin yıl öncesinden bugüne uzanan bir bakışı taşıyor” dedi. - Sputnik Türkiye
2/4
© AA / Kültür ve Turizm Bakanlığı

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dikilitaşın Neolitik çağ insanının kendini T biçimli sütuna işlediği ilk örnek olduğunu belirtti. “Keskin yüz hatları, derin göz çukurları ve belirgin burnuyla bu yüz, 12 bin yıl öncesinden bugüne uzanan bir bakışı taşıyor” dedi.

© AA / Kültür ve Turizm Bakanlığı

Taş Tepeler Projesi kapsamında 2025 yılı kazı çalışmaları, Göbeklitepe ve çevresinde 10 ayrı alanda devam ediyor. Daha önceki T biçimli dikilitaşlarda yer alan kol ve el kabartmaları, taşların insanı sembolize ettiğine işaret ediyordu. Karahantepe’deki yeni buluntu ise ilk kez yüz betimi ile Neolitik dönemde insanın kendisini doğrudan ifade ettiğini gösteriyor.

Dikilitaşın üst kısmındaki yüz, keskin hatları, derin göz çukurları ve küt biçimli burnu ile bölgede daha önce bulunan insan heykelleriyle benzerlik taşıyor.

Taş Tepeler Projesi kapsamında 2025 yılı kazı çalışmaları, Göbeklitepe ve çevresinde 10 ayrı alanda devam ediyor. Daha önceki T biçimli dikilitaşlarda yer alan kol ve el kabartmaları, taşların insanı sembolize ettiğine işaret ediyordu. Karahantepe’deki yeni buluntu ise ilk kez yüz betimi ile Neolitik dönemde insanın kendisini doğrudan ifade ettiğini gösteriyor.Dikilitaşın üst kısmındaki yüz, keskin hatları, derin göz çukurları ve küt biçimli burnu ile bölgede daha önce bulunan insan heykelleriyle benzerlik taşıyor. - Sputnik Türkiye
3/4
© AA / Kültür ve Turizm Bakanlığı

Taş Tepeler Projesi kapsamında 2025 yılı kazı çalışmaları, Göbeklitepe ve çevresinde 10 ayrı alanda devam ediyor. Daha önceki T biçimli dikilitaşlarda yer alan kol ve el kabartmaları, taşların insanı sembolize ettiğine işaret ediyordu. Karahantepe’deki yeni buluntu ise ilk kez yüz betimi ile Neolitik dönemde insanın kendisini doğrudan ifade ettiğini gösteriyor.

Dikilitaşın üst kısmındaki yüz, keskin hatları, derin göz çukurları ve küt biçimli burnu ile bölgede daha önce bulunan insan heykelleriyle benzerlik taşıyor.

© AA

T biçimli dikilitaşların çatı taşıyıcısı olmanın ötesinde sembolik bir anlam taşıdığı uzun süredir biliniyordu. Ancak Karahantepe buluntusu, taşların yalnızca insanı temsil etmekle kalmadığını, ilk kez yüz hatlarıyla kendini doğrudan betimlediğini ortaya koydu.

Yaklaşık 12 bin yıl öncesine uzanan Taş Tepeler Projesi, insanlığın yerleşik yaşama geçiş sürecini ve inanç dünyasındaki dönüşümünü belgeleyen en kapsamlı arkeolojik girişimlerden biri olarak öne çıkıyor.

T biçimli dikilitaşların çatı taşıyıcısı olmanın ötesinde sembolik bir anlam taşıdığı uzun süredir biliniyordu. Ancak Karahantepe buluntusu, taşların yalnızca insanı temsil etmekle kalmadığını, ilk kez yüz hatlarıyla kendini doğrudan betimlediğini ortaya koydu.Yaklaşık 12 bin yıl öncesine uzanan Taş Tepeler Projesi, insanlığın yerleşik yaşama geçiş sürecini ve inanç dünyasındaki dönüşümünü belgeleyen en kapsamlı arkeolojik girişimlerden biri olarak öne çıkıyor. - Sputnik Türkiye
4/4
© AA

T biçimli dikilitaşların çatı taşıyıcısı olmanın ötesinde sembolik bir anlam taşıdığı uzun süredir biliniyordu. Ancak Karahantepe buluntusu, taşların yalnızca insanı temsil etmekle kalmadığını, ilk kez yüz hatlarıyla kendini doğrudan betimlediğini ortaya koydu.

Yaklaşık 12 bin yıl öncesine uzanan Taş Tepeler Projesi, insanlığın yerleşik yaşama geçiş sürecini ve inanç dünyasındaki dönüşümünü belgeleyen en kapsamlı arkeolojik girişimlerden biri olarak öne çıkıyor.

Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала