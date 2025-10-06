https://anlatilaninotesi.com.tr/20251006/meb-duyurdu-tum-okullarda-filistin-icin-farkindalik-etkinligi-duzenlenecek-1099967035.html

MEB duyurdu: Tüm okullarda Filistin için farkındalık etkinliği düzenlenecek

Milli Eğitim Bakanlığı, 7 Ekim olaylarının yıldönümü dolayısıyla Filistin ve Gazze konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla 81 ildeki tüm okullara yazı... 06.10.2025, Sputnik Türkiye

Milli Eğitim Bakanlığı tüm okullara 'Filistin farkındalığı' genelgesi yolladı.Bakan Yusuf Tekin’in imzasıyla gönderilen yazıda, öğrencilerde insani duyarlılık ve vicdani farkındalık oluşturmak amacıyla çeşitli etkinliklerin düzenlenmesi istendi.Yazıya göre okullarda, Filistin’de yaşanan insani dramın anlatılması, barış, kardeşlik ve dayanışma temalı çalışmalar yapılması, ayrıca resim, şiir ve kompozisyon etkinlikleri gibi faaliyetlerle öğrencilerin bilinçlendirilmesi hedefleniyor.

