Manifest üyeleri için istenen ceza belli oldu: Bir yıla kadar hapisleri istendi
Manifest üyeleri için istenen ceza belli oldu: Bir yıla kadar hapisleri istendi
Bir konser sırasındaki görüntüleri nedeniyle haklarında soruşturma başlatılan Manifest üyeleri için istenen ceza belli oldu. Grup üyeleri hakkında teşhir suretiyle hayasızca hareketlerde bulunma suçundan bir yıla kadar hapis cezası talep edildi.
Manifest müzik grubu hakkında "teşhir suretiyle hayasızca hareketlerde bulunma" suçlamasıyla 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İstanbul'da Küçükçiftlik Parkı'nda düzenlenen konser sonrasında grup üyeleri hakkında soruşturma başlatılmıştı. 'Teşhir suretiyle hayasızca hareketlerde bulunma' suçlamasıManifest grubu üyeleriyle birlikte, sahnede dans ve gösteri yapan kişiler hakkında, "hayasızca hareketler" kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "teşhircilik" suçundan başlattığı soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, grup üyelerinin "teşhir suretiyle hayasızca hareketlerde bulunma" suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları istendi.
Manifest üyeleri için istenen ceza belli oldu: Bir yıla kadar hapisleri istendi

16:58 06.10.2025 (güncellendi: 17:01 06.10.2025)
© Fotoğraf : Manifest instagram
© Fotoğraf : Manifest instagram
Bir konser sırasındaki görüntüleri nedeniyle haklarında soruşturma başlatılan Manifest üyeleri için istenen ceza belli oldu. Grup üyeleri hakkında teşhir suretiyle hayasızca hareketlerde bulunma suçundan bir yıla kadar hapis cezası talep edildi.
Manifest müzik grubu hakkında "teşhir suretiyle hayasızca hareketlerde bulunma" suçlamasıyla 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İstanbul'da Küçükçiftlik Parkı'nda düzenlenen konser sonrasında grup üyeleri hakkında soruşturma başlatılmıştı.

'Teşhir suretiyle hayasızca hareketlerde bulunma' suçlaması

Manifest grubu üyeleriyle birlikte, sahnede dans ve gösteri yapan kişiler hakkında, "hayasızca hareketler" kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "teşhircilik" suçundan başlattığı soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, grup üyelerinin "teşhir suretiyle hayasızca hareketlerde bulunma" suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları istendi.
