Manifest üyeleri için istenen ceza belli oldu: Bir yıla kadar hapisleri istendi

Bir konser sırasındaki görüntüleri nedeniyle haklarında soruşturma başlatılan Manifest üyeleri için istenen ceza belli oldu. Grup üyeleri hakkında teşhir... 06.10.2025, Sputnik Türkiye

Manifest müzik grubu hakkında "teşhir suretiyle hayasızca hareketlerde bulunma" suçlamasıyla 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İstanbul'da Küçükçiftlik Parkı'nda düzenlenen konser sonrasında grup üyeleri hakkında soruşturma başlatılmıştı. 'Teşhir suretiyle hayasızca hareketlerde bulunma' suçlamasıManifest grubu üyeleriyle birlikte, sahnede dans ve gösteri yapan kişiler hakkında, "hayasızca hareketler" kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "teşhircilik" suçundan başlattığı soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, grup üyelerinin "teşhir suretiyle hayasızca hareketlerde bulunma" suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları istendi.

