Barış Boyun iddianamesinde dikkat çeken 'kamikaze dronu' vurgusu: Gençleri nasıl etkiledikleri tek tek anlatıldı

Barış Boyun suç örgütüne yönelik soruşturmada 304 kişi hakkında iddianame hazırlandı. Örgütün 15-20 yaş arasında gençleri seçerek 'kamikaze dronu' gibi... 30.09.2025

Türk ve İtalyan polisinin ortak operasyonuyla 2024 yılında İtalya'da tutuklanan Barış Boyun suç örgütüne yönelik yeni bir iddianame hazırlandı. Bin 121 sayfalık iddianamede, Boyun'un aralarında bulunduğu örgüt yöneticileri hakkında 2 bin 967 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianamede örgütün 'gençleri' nasıl etkilediği ise tek tek anlatıldı. Örgütün üyelerini 15-20 yaş arasındaki gençlerden seçtiği belirtilirken, bu gençlerin bilgisayar oyunlarıyla yetiştikleri, sokak suç şebekelerini anlatan internet tabanlı dizilerden etkilendikleri ve bu dizilerden kendilerine rol model seçtikleri vurgulandı. Bu şekilde 15-20'li yaşlardaki gençlerin suç örgütünce "kamikaze dronu" gibi kullanıldığı değerlendirmesi yapıldı. Daltonları dışarıda bıraktı, yeni örgüt yapılanması kurduİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, liderliğini Barış Boyun'un yaptığı suç örgütüne yönelik soruşturmasını tamamladı. Başsavcılık tarafından hazırlanan bir 121 sayfalık iddianamede örgütün işleyişine ve örgüte eleman kazandırılmasına yönelik çalışmalar anlatıldı. 304 kişinin şüpheli olarak yer aldığı iddianamede, örgütün 129 suç eylemine yer verildi. İddianamede, firari sanık Barış Boyun'un kurduğu çıkar amaçlı silahlı suç örgütü yapılanmasında Beratcan Gökdemir, Bahadır Akdağ, Zafer Boyun, Tolga Gültepe ve Bayram Demir'in örgüt yöneticileri olduğu belirtildi. Söz konusu yapılanmaya yönelik çok sayıda soruşturma yürütüldüğü ve iki farklı mahkemede dava açıldığı kaydedilen iddianamede, sanık Barış Boyun'un davalar açıldıktan sonra yeni kadrolar oluşturarak yeni yapılanmaya gittiği, kendilerine "Daltonlar" diye isim takılan grubun örgütün yeni yapılanmasında yer almadığı ve yeni bir oluşuma gittiği anlatıldı.Cezaevinden örgütü talimat vermeye devam ettiği vurgulandıİddianamede, yeni oluşumda örgüt elebaşının Barış Boyun, yöneticilerinin ise Mert Gültepe, Gurur İşinçelik, Mehmet Recep Demir, Batuhan Karaca, Taha Karasoy, Mirhan Aygün, Oğuzhan Duyku, Tolga Gültepe ve Bayram Demir olduğu bildirildi. Barış Boyun'un İtalya'da karıştığı suçlara ilişkin Mayıs 2024'ten beri örgüt yöneticileri Bayram Demir, Tolga Gültepe ve Oğuzhan Duyku ile birlikte bu ülkede tutuklu olduğu bilgisi verilen iddianamede, Boyun'un cezaevinden örgüte talimat vermeye devam ettiği vurgulandı.Amaçları Türkiye'nin en büyük suç örgütü olmak İddianamede, örgütün amacının belirsiz sayıda kişiden haksız menfaat sağlamak olduğu, Türkiye'nin en büyük suç örgütü olmak amacıyla karşılarında duran ve faaliyet gösterdikleri alanda yer alan kişi ve gruplara silahlı saldırılarda bulunarak ya öldürdükleri ya da kendi saflarına çektikleri yönünde tespitlere yer verildi. Barış Boyun'un, örgütün finans kaynaklarından silah ticaretinin başına ağabeyi Zafer Boyun'u getirdiği belirtilen iddianamede, Zafer Boyun’un yanında bulunan örgüt üyeleri ile birlikte başta Beyoğlu bölgesi olmak üzere İstanbul genelinde silah ve mühimmat ticareti yaptığı ve bu faaliyetlerinin sadece Türkiye ile sınırlı olmadığı ifade edildi.Gençleri 'kamikaze dronu' olarak kullanıyorlarİddianamade, örgütün gençleri örgüte kazandırmak için neler yaptığı da tek tek anlatıldı. Örgütün üyelerini 15-20'li yaşlar arasındaki gençlerden seçtiğine dikkati çekilen iddianamede, bu gençlerin bilgisayar oyunlarıyla yetiştikleri, sokak suç şebekelerini anlatan internet tabanlı dizilerden etkilendikleri ve bu dizilerden kendilerine rol model seçtikleri vurgulandı. Ayrıca, suç örgütü liderleri ve yöneticilerinin sosyal medya programları üzerinden paylaştıkları video ve fotoğraflardan meydan okuma ve intikam yeminleri yaparak, gençleri etkilemeye çalıştıklarının altı çizildi.Örgüt adına şarkılar ve kliplerle suçu 'normalleştirdiler'Sosyal medyadan sürekli canlı yayınlarla örgüte sempati ve eleman kazandırma yoluna gidildiği, örgüt ve elebaşı adına şarkılar ve klipler yapılarak örgütün toplum içerisindeki faaliyetlerinin normal göstermeye çalışıldığı aktarılan iddianamede, elebaşıların futbol takımları ve taraftar gruplarını da himaye altına alarak örgütleri adına yaptırmış oldukları atkıları tribünlerde açtırıp örgütün adını duyurmaya çalıştıkları belirtildi.Yeni nesil suç örgütüİddianamede, "yeni nesil suç örgütü" denilebilecek bu grupların hem söylemlerindeki "jargon" hem de kendilerince tabii oldukları "racon" denilen kriminal ilkelerinde internet tabanlı dizilerin ve dizilerdeki ana karakterle özdeşleştirilen elebaşıların sosyal medya paylaşımlarının etkisinin görüldüğüne işaret edildi. Bu şekilde 15-20'li yaşlardaki gençlerin suç örgütünce "kamikaze dronu" gibi kullanıldığı değerlendirmesi yapıldı.Sırp suç örgütü liderinin öldürülmesinde 'taşeronluk' yaptılarTürkiye'de örgütün uyuşturucu trafiğini Bahadır Akdağ ve Tolga Gültepe'nin yönettiği belirtilen iddianamede örgütün, karşısında duran, kendileriyle rekabet eden veya uyuşturucu madde ticareti nedeniyle aralarında alacak-verecek meselesi gelişen diğer suç örgütlerine karşı husumet besledikleri ve eylem yapmaktan çekinmedikleri dile getirildi.İddianamede, Barış Boyun'un, Avrupa'da birlikte uyuşturucu ticareti yaptığı Sırp suç örgütü Kavac'ın uyuşturucu pazarında rekabet içerisinde bulunduğu Sırp suç örgütü Skaljari'nin lideri Jovan Vukotic'in öldürülmesini Kavac örgütünden taşeron olarak aldığı, 8 Eylül 2022'de Vukotic'in Barış Boyun suç örgütü tarafından öldürüldüğü kaydedildi.İddianamede örgütün diğer suçları da dile getirildi. Barış Boyun ve yöneticiler hakkında 3 bin 957 yıla kadar hapis cezası istendiSanıklardan Barış Boyun'un "örgüt elebaşı", Taha Kutay Karasoy, Tolga Gültepe, Bayram Demir, Efe Kantık, Gurur Işıınçelik, Mehmet Recep Demir, Mert Gültepe, Mirhan Aygün, Batuhan Karaca, Oğuzhan Duyku'nun "örgüt yöneticisi" olarak yer aldığı iddianamede, bu sanıklar tüm şüphelilerin işlediği suçlardan sorumlu gösterildi.İddianamede, bu şüphelilerin "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "silahlı suç örgütüne üye olma", "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs", "hakaret", "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme", "resmi belgede sahtecilik", "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma", "silahla yaralamaya teşebbüs", "nitelikli yağma", "nitelikli yağmaya teşebbüs", "nitelikli yağmaya teşebbüse azmettirme", "nitelikli silahla tehdit", "mala zarar verme", "mala zarar vermeye azmettirme" suçlarından 613 yıldan 2 bin 967 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.Diğer şüpheliler hakkında da benzer suçlardan değişen hapis cezaları istenen iddianame, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.23 Şubat'ta hakim karşısına çıkacaklarSanıkların yargılanmalarına 23 Şubat-27 Mart 2026 tarihleri arasında Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki duruşma salonunda başlanacak.

