İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş'ye operasyon: 21 kişi gözaltına alındı

İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş'ye operasyon: 21 kişi gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Altın Rafinerisi AŞ ve ilişkili şirketlerin yetkilileri olan 23 şüphelinin, 'hileli yollarla devlet desteği alarak örgütlü bir şekilde kamu zararına yol açtığı' ifade edildi. Açıklamada, şüpheliler hakkında, "1211 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Kanunu ve Bunun Tebliğlerine Muhalefet", "4749 Sayılı Kamunun Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet", "1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna Muhalefet" suçlarından gözaltı kararı verildiği kaydedildi.Edinilen bilgiye göre 21 kişi gözaltına alındı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

