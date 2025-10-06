Türkiye
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş'ye operasyon: 21 kişi gözaltına alındı
İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş'ye operasyon: 21 kişi gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş'ye operasyon: 21 kişi gözaltına alındı

07:39 06.10.2025 (güncellendi: 09:05 06.10.2025)
İstanbul Altın Rafinerisi AŞ ve ilişkili şirketlerin yetkilisi 23 şüpheli hakkında, 'hileli yollarla devlet desteği alarak örgütlü bir şekilde kamu zararına yol açtığı' iddiasıyla gözaltı kararı verildiği bildirildi. 21 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Altın Rafinerisi AŞ ve ilişkili şirketlerin yetkilileri olan 23 şüphelinin, 'hileli yollarla devlet desteği alarak örgütlü bir şekilde kamu zararına yol açtığı' ifade edildi.
Açıklamada, şüpheliler hakkında, "1211 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Kanunu ve Bunun Tebliğlerine Muhalefet", "4749 Sayılı Kamunun Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet", "1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna Muhalefet" suçlarından gözaltı kararı verildiği kaydedildi.
Edinilen bilgiye göre 21 kişi gözaltına alındı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul İl J. K.lığı KOM Şube Müdürlüğünce Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından 'Firmaların Yurt Dışı Kaynaklı Dövizlerinin Türk Lirasına Dönüşümünün Desteklenmesi Hakkında Tebliğine İlişkin Uygulama Talimatı' kapsamında;

devletin ihracat yaparak ülkeye döviz girişi sağlayan şirketlere, döviz tutarı üzerinden verdiği yüzde 3 desteği suistimal ettiği belirlenen şirket ve çalışanlarına yönelik olarak 06 Ekim 2025 tarihinde İstanbul ili genelinde (24) ayrı adreste (23) şüpheli hakkında arama, yakalama ve gözaltı faaliyeti başlatılmıştır."

