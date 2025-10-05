https://anlatilaninotesi.com.tr/20251005/ingilterede-cami-kundaklandi-nefret-sucu-sorusturmasi-1099929627.html
İngiltere’de cami kundaklandı: ‘Nefret suçu’ soruşturması
İngiltere’de cami kundaklandı: ‘Nefret suçu’ soruşturması
Doğu Sussex'de bulunan bir camiye cumartesi akşam saatlerinde bir saldırı gerçekleştirdi. Kundaklama olarak değerlendirilen saldırı 'nefret suçu' kapsamında dğerlendiriliyor.
2025-10-05T13:11+0300
2025-10-05T13:11+0300
2025-10-05T13:12+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/05/1099928538_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_b89f51ece84ada160ec1c4c90573dad8.jpg

İngiltere’de cami kundaklandı: ‘Nefret suçu’ soruşturması
13:11 05.10.2025 (güncellendi: 13:12 05.10.2025)
Doğu Sussex’de bulunan bir camiye cumartesi akşam saatlerinde bir saldırı gerçekleştirdi. Kundaklama olarak değerlendirilen saldırı 'nefret suçu' kapsamında dğerlendiriliyor. Olay sırasında camide bulunan iki kişinin 'şans eseri kaçabildiği' belirtiliyor.
Sussex Polisi’nden yapılan açıklamaya göre, yangın cumartesi günü yerel saatle 21.50 (TSİ ile 19.50) civarında Peacehaven kasabasındaki Phyllis Avenue üzerinde bulunan camide çıktı.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı, ancak caminin ana girişi ve önünde park halindeki bir araç ciddi hasar gördü.
İlk bulgulara göre ‘kasıtlı’
Polis, olayın ardından bölgede geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Saldırının ‘ilk bulgulara göre, kasıtlı olarak gerçekleştirildiğini ve nefret suçu kapsamında ele alındığı’ açıklandı.
'Şans eseri kaçabildiler'
Yerel basına konuşan ve camide gönüllü olarak görev yapan biri, kundaklama sırasında içeride iki kişinin bulunduğunu söyleyerek “Şans eseri kaçabildiler, her şey çok daha kötü sonuçlanabilirdi” dedi.
Polis: Etkilerini ciddiyetle ele alıyoruz
Sussex Polisi Başkomiseri Dedektif Karrie Bohanna, olayın toplumda derin kaygı yarattığını belirterek şunları söyledi:
Bu, hızla ilerleyen bir soruşturma. Olayın yaşandığı saatlerde bölgede bulunan herkesin elindeki güvenlik kamerası, kapı zili kamerası, araç içi kamerası ya da cep telefonu görüntülerini bizimle paylaşmalarını istiyoruz.Bu tür saldırılar toplumda büyük bir korkuya yol açıyor. Özellikle Müslüman toplumunun üzerindeki etkilerini ciddiyetle ele alıyoruz.
Polis, yalnızca Peacehaven’daki camide değil, bölgedeki diğer ibadethanelerde de güvenlik önlemlerini artırdı ve ek devriyeler başlattı.
Brighton and Hove Müslüman Forumu Başkanı Tarik Jung, hem Peacehaven’daki cami saldırısı hem de birkaç gün önce Manchester’daki bir sinagog önünde iki Yahudi kişinin öldürüldüğü saldırı sonrası derin üzüntü duyduklarını söyledi:
İnancı ne olursa olsun, hiçbir ibadet eden insan kendisine zarar verilmesinden korkmamalı. Toplum olarak birlik içinde bu nefrete karşı durmalı ve barışı savunmalıyız.
Manchester'daki sinagog saldırısında hayatını kaybeten iki kişinin polis tarafından vurulduğu ortaya çıkmıştı.