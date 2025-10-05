https://anlatilaninotesi.com.tr/20251005/ingilterede-cami-kundaklandi-nefret-sucu-sorusturmasi-1099929627.html

İngiltere’de cami kundaklandı: ‘Nefret suçu’ soruşturması

İngiltere’de cami kundaklandı: ‘Nefret suçu’ soruşturması

Doğu Sussex’de bulunan bir camiye cumartesi akşam saatlerinde bir saldırı gerçekleştirdi. Kundaklama olarak değerlendirilen saldırı 'nefret suçu' kapsamında dğerlendiriliyor. Detaylar haberde...

Sussex Polisi’nden yapılan açıklamaya göre, yangın cumartesi günü yerel saatle 21.50 (TSİ ile 19.50) civarında Peacehaven kasabasındaki Phyllis Avenue üzerinde bulunan camide çıktı.Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı, ancak caminin ana girişi ve önünde park halindeki bir araç ciddi hasar gördü.İlk bulgulara göre ‘kasıtlı’Polis, olayın ardından bölgede geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Saldırının ‘ilk bulgulara göre, kasıtlı olarak gerçekleştirildiğini ve nefret suçu kapsamında ele alındığı’ açıklandı.'Şans eseri kaçabildiler' Yerel basına konuşan ve camide gönüllü olarak görev yapan biri, kundaklama sırasında içeride iki kişinin bulunduğunu söyleyerek “Şans eseri kaçabildiler, her şey çok daha kötü sonuçlanabilirdi” dedi.Polis: Etkilerini ciddiyetle ele alıyoruzSussex Polisi Başkomiseri Dedektif Karrie Bohanna, olayın toplumda derin kaygı yarattığını belirterek şunları söyledi:Ek devriyeler başlatıldıPolis, yalnızca Peacehaven’daki camide değil, bölgedeki diğer ibadethanelerde de güvenlik önlemlerini artırdı ve ek devriyeler başlattı.‘Derin üzüntü duyuyoruz’Brighton and Hove Müslüman Forumu Başkanı Tarik Jung, hem Peacehaven’daki cami saldırısı hem de birkaç gün önce Manchester’daki bir sinagog önünde iki Yahudi kişinin öldürüldüğü saldırı sonrası derin üzüntü duyduklarını söyledi:

