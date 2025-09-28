https://anlatilaninotesi.com.tr/20250928/gullu-sarkilariyla-listelerde-ilk-5e-girdi-1099739146.html

Güllü, şarkılarıyla listelerde ilk 5'e girdi

Güllü, şarkılarıyla listelerde ilk 5'e girdi

Sputnik Türkiye

Evinin 6’ncı katından düşerek hayatını kaybeden ünlü sanatçı Güllü’nün şarkıları, ölümünün ardından dijital müzik platformlarında ilk 5 arasına girdi. 28.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-28T18:46+0300

2025-09-28T18:46+0300

2025-09-28T18:46+0300

türki̇ye

şarkı

yeni şarkı

en i̇yi şarkı

şarkı yarışması

şarkı sözü

şarkıcı

müzik

müzik aleti

kalan müzik

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1a/1099680650_0:28:1242:727_1920x0_80_0_0_51e1c1c020f06d400c766c9979811e3f.jpg

Güllü’nün şarkıları ölümünün ardından dijital platformlarda rekor kırıyor.Sanatçının 'Sabah Olmadan', 'Ödüm Kopuyor', 'Kopamam Senden', 'Değmezmiş Sana' ve 'Her Şeyim Oldun' adlı eserleri listelerde ilk 5'e girerken, milyonlarca dinleyiciye ulaştı. Artan dinleyici sayısı, milyonlarca liralık telif geliri anlamına gelirken, bu gelirler Güllü’nün yasal mirasçıları olan çocuklarına aktarılacağı öğrenildi.Öte yandan evinin 6’ncı katından düşerek hayatını kaybeden ünlü sanatçının şüpheli ölümü hakkında soruşturma devam ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250926/arabesk-muzigin-sevilen-ismiydi-unlu-sarkici-gullu-evinin-balkonundan-duserek-hayatini-kaybetti-1099680805.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

şarkı, yeni şarkı, en i̇yi şarkı, şarkı yarışması, şarkı sözü, şarkıcı, müzik, müzik aleti, kalan müzik, klasik müzik, müzik albümü