Güllü, şarkılarıyla listelerde ilk 5'e girdi

Evinin 6’ncı katından düşerek hayatını kaybeden ünlü sanatçı Güllü’nün şarkıları, ölümünün ardından dijital müzik platformlarında ilk 5 arasına girdi. 28.09.2025, Sputnik Türkiye
Güllü’nün şarkıları ölümünün ardından dijital platformlarda rekor kırıyor.Sanatçının 'Sabah Olmadan', 'Ödüm Kopuyor', 'Kopamam Senden', 'Değmezmiş Sana' ve 'Her Şeyim Oldun' adlı eserleri listelerde ilk 5'e girerken, milyonlarca dinleyiciye ulaştı. Artan dinleyici sayısı, milyonlarca liralık telif geliri anlamına gelirken, bu gelirler Güllü’nün yasal mirasçıları olan çocuklarına aktarılacağı öğrenildi.Öte yandan evinin 6’ncı katından düşerek hayatını kaybeden ünlü sanatçının şüpheli ölümü hakkında soruşturma devam ediyor.
