https://anlatilaninotesi.com.tr/20250928/gullu-sarkilariyla-listelerde-ilk-5e-girdi-1099739146.html
Güllü, şarkılarıyla listelerde ilk 5'e girdi
Güllü, şarkılarıyla listelerde ilk 5'e girdi
28.09.2025 - Evinin 6'ncı katından düşerek hayatını kaybeden ünlü sanatçı Güllü'nün şarkıları, ölümünün ardından dijital müzik platformlarında ilk 5 arasına girdi.
2025-09-28T18:46+0300
2025-09-28T18:46+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1a/1099680650_0:28:1242:727_1920x0_80_0_0_51e1c1c020f06d400c766c9979811e3f.jpg
Güllü’nün şarkıları ölümünün ardından dijital platformlarda rekor kırıyor.Sanatçının 'Sabah Olmadan', 'Ödüm Kopuyor', 'Kopamam Senden', 'Değmezmiş Sana' ve 'Her Şeyim Oldun' adlı eserleri listelerde ilk 5'e girerken, milyonlarca dinleyiciye ulaştı. Artan dinleyici sayısı, milyonlarca liralık telif geliri anlamına gelirken, bu gelirler Güllü’nün yasal mirasçıları olan çocuklarına aktarılacağı öğrenildi.Öte yandan evinin 6’ncı katından düşerek hayatını kaybeden ünlü sanatçının şüpheli ölümü hakkında soruşturma devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250926/arabesk-muzigin-sevilen-ismiydi-unlu-sarkici-gullu-evinin-balkonundan-duserek-hayatini-kaybetti-1099680805.html
Güllü, şarkılarıyla listelerde ilk 5'e girdi

18:46 28.09.2025
Güllü sosyal medya
Güllü sosyal medya
Abone ol
Evinin 6’ncı katından düşerek hayatını kaybeden ünlü sanatçı Güllü’nün şarkıları, ölümünün ardından dijital müzik platformlarında ilk 5 arasına girdi.
Güllü’nün şarkıları ölümünün ardından dijital platformlarda rekor kırıyor.
Sanatçının 'Sabah Olmadan', 'Ödüm Kopuyor', 'Kopamam Senden', 'Değmezmiş Sana' ve 'Her Şeyim Oldun' adlı eserleri listelerde ilk 5'e girerken, milyonlarca dinleyiciye ulaştı. Artan dinleyici sayısı, milyonlarca liralık telif geliri anlamına gelirken, bu gelirler Güllü’nün yasal mirasçıları olan çocuklarına aktarılacağı öğrenildi.
Öte yandan evinin 6’ncı katından düşerek hayatını kaybeden ünlü sanatçının şüpheli ölümü hakkında soruşturma devam ediyor.
Güllü sosyal medya - 26.09.2025
YAŞAM
Ünlü şarkıcı Güllü evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti: Son isteği ortaya çıktı
26 Eylül, 07:43
