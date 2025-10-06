https://anlatilaninotesi.com.tr/20251006/gokyuzu-buyulenecek-yilin-ilk-super-ayi-7-ekimde-goz-kamastiracak-1099966073.html

Gökyüzü büyülenecek: Yılın i̇lk süper Ay’ı 7 Ekim’de göz kamaştıracak

Gökyüzü büyülenecek: Yılın i̇lk süper Ay’ı 7 Ekim’de göz kamaştıracak

Sputnik Türkiye

7 Ekim Salı günü gökyüzü muhteşem bir şova hazırlanıyor. Yılın ilk Süper Ay’ı, normalden %14 daha büyük ve %30 daha parlak olacak. İşte izleme zamanı, en iyi yerler ve NASA’dan önemli bilgiler

2025-10-06T18:03+0300

2025-10-06T18:03+0300

2025-10-06T18:03+0300

dünya

nasa

kuzey amerika

ay

asya

yaşam

süper ay

süper ay

süper kanlı mavi ay tutulması

süper ay tutulması

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/11/1088141404_0:956:1923:2038_1920x0_80_0_0_a9545b6fd159d57f02ecd01cf5a6bfcf.jpg

7 Ekim Salı günü, Ay Dünya’ya 361.459 kilometre kadar yaklaşarak göz kamaştırıcı bir görünüme bürünecek. Bu gökyüzü olayı, “Süper Ay” olarak adlandırılıyor çünkü Ay, dolunay evresindeyken yörüngesinin Dünya’ya en yakın noktasına ulaşıyor. Sonuç: normalden daha parlak, daha büyük ve son derece etkileyici bir manzara.Nereden ve nasıl i̇zlenir?NASA’ya göre Süper Ay, dünyanın her yerinden, özel bir teleskop ya da ekipman olmadan gözlemlenebilecek. Yalnızca açık bir gökyüzü yeterli! Ancak uzmanlar, Ay’ın büyüklüğündeki farkı fark etmenin, önceki günlerdeki hâliyle karşılaştırılmadığı sürece zor olabileceğini belirtiyor.Göz alıcı detaylarBu Süper Ay, yılın ilk üç büyük dolunayından biri olacak. Ay’ın Dünya’ya en fazla yaklaştığı an, parlaklığın da zirve yaptığı zaman olacak. NASA verilerine göre bu fark “göze dramatik gelmeyebilir”, ancak uzun pozlamalı fotoğrafçılar ve gökyüzü meraklıları için efsane kareler yakalama fırsatı sunacak.Gök takviminde sıradaki randevularGökyüzü meraklıları için sürprizler bitmiyor. Kasım ayında yılın Dünya’ya en yakın Süper Ay’ı yaşanacak. 2026’da ise iki Ay tutulması bekleniyor:'Gökyüzü hikayenizi' yakalayınUzmanlar, 7 Ekim gecesi şehir ışıklarından uzak bölgelerde, örneğin İstanbul’da Belgrad Ormanı ya da Kapadokya gibi açık ufuklu alanların tercih edilmesini öneriyor. En iyi saat ise gün batımından hemen sonra. Telefon kameranızı hazır edin; çünkü bu “gümüş küre”, yılın en romantik gökyüzü karelerine fon olacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251004/3iatlas-dunyaya-yaklasiyor-nasa-acil-gozlem-baslatmisti-sonuclar-aciklanmak-uzere-cigir-acici-1099910601.html

kuzey amerika

ay

asya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

süper ay, dolunay, nasa, ay tutulması, gökyüzü olayları, kasım süper ay, ay’ın dünya’ya yakınlığı, 7 ekim süper ay, ay gözlemi, astronomi haberleri, 2026 ay tutulması