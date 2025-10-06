https://anlatilaninotesi.com.tr/20251006/gokyuzu-buyulenecek-yilin-ilk-super-ayi-7-ekimde-goz-kamastiracak-1099966073.html
Gökyüzü büyülenecek: Yılın i̇lk süper Ay’ı 7 Ekim’de göz kamaştıracak
Gökyüzü büyülenecek: Yılın i̇lk süper Ay’ı 7 Ekim’de göz kamaştıracak
Sputnik Türkiye
7 Ekim Salı günü gökyüzü muhteşem bir şova hazırlanıyor. Yılın ilk Süper Ay’ı, normalden %14 daha büyük ve %30 daha parlak olacak. İşte izleme zamanı, en iyi yerler ve NASA’dan önemli bilgiler
2025-10-06T18:03+0300
2025-10-06T18:03+0300
2025-10-06T18:03+0300
dünya
nasa
kuzey amerika
ay
asya
yaşam
süper ay
süper ay
süper kanlı mavi ay tutulması
süper ay tutulması
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/11/1088141404_0:956:1923:2038_1920x0_80_0_0_a9545b6fd159d57f02ecd01cf5a6bfcf.jpg
7 Ekim Salı günü, Ay Dünya’ya 361.459 kilometre kadar yaklaşarak göz kamaştırıcı bir görünüme bürünecek. Bu gökyüzü olayı, “Süper Ay” olarak adlandırılıyor çünkü Ay, dolunay evresindeyken yörüngesinin Dünya’ya en yakın noktasına ulaşıyor. Sonuç: normalden daha parlak, daha büyük ve son derece etkileyici bir manzara.Nereden ve nasıl i̇zlenir?NASA’ya göre Süper Ay, dünyanın her yerinden, özel bir teleskop ya da ekipman olmadan gözlemlenebilecek. Yalnızca açık bir gökyüzü yeterli! Ancak uzmanlar, Ay’ın büyüklüğündeki farkı fark etmenin, önceki günlerdeki hâliyle karşılaştırılmadığı sürece zor olabileceğini belirtiyor.Göz alıcı detaylarBu Süper Ay, yılın ilk üç büyük dolunayından biri olacak. Ay’ın Dünya’ya en fazla yaklaştığı an, parlaklığın da zirve yaptığı zaman olacak. NASA verilerine göre bu fark “göze dramatik gelmeyebilir”, ancak uzun pozlamalı fotoğrafçılar ve gökyüzü meraklıları için efsane kareler yakalama fırsatı sunacak.Gök takviminde sıradaki randevularGökyüzü meraklıları için sürprizler bitmiyor. Kasım ayında yılın Dünya’ya en yakın Süper Ay’ı yaşanacak. 2026’da ise iki Ay tutulması bekleniyor:'Gökyüzü hikayenizi' yakalayınUzmanlar, 7 Ekim gecesi şehir ışıklarından uzak bölgelerde, örneğin İstanbul’da Belgrad Ormanı ya da Kapadokya gibi açık ufuklu alanların tercih edilmesini öneriyor. En iyi saat ise gün batımından hemen sonra. Telefon kameranızı hazır edin; çünkü bu “gümüş küre”, yılın en romantik gökyüzü karelerine fon olacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251004/3iatlas-dunyaya-yaklasiyor-nasa-acil-gozlem-baslatmisti-sonuclar-aciklanmak-uzere-cigir-acici-1099910601.html
kuzey amerika
ay
asya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/11/1088141404_0:776:1923:2218_1920x0_80_0_0_f93182122bb4a63bb03c535de7729117.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
süper ay, dolunay, nasa, ay tutulması, gökyüzü olayları, kasım süper ay, ay’ın dünya’ya yakınlığı, 7 ekim süper ay, ay gözlemi, astronomi haberleri, 2026 ay tutulması
süper ay, dolunay, nasa, ay tutulması, gökyüzü olayları, kasım süper ay, ay’ın dünya’ya yakınlığı, 7 ekim süper ay, ay gözlemi, astronomi haberleri, 2026 ay tutulması
Gökyüzü büyülenecek: Yılın i̇lk süper Ay’ı 7 Ekim’de göz kamaştıracak
7 Ekim Salı gecesi gökyüzü adeta büyülenecek. Ay, Dünya’ya yaklaşarak yüzde 14 daha büyük ve yüzde 30 daha parlak görünecek. Bu yılın ilk Süper Ay’ı, çıplak gözle izlenebilecek eşsiz bir doğa olayı. Kaçırmak istemeyenler için, en iyi izleme zamanı ve sıradaki göksel sürprizler haberimizde.
7 Ekim Salı günü, Ay Dünya’ya 361.459 kilometre kadar yaklaşarak göz kamaştırıcı bir görünüme bürünecek. Bu gökyüzü olayı, “Süper Ay” olarak adlandırılıyor çünkü Ay, dolunay evresindeyken yörüngesinin Dünya’ya en yakın noktasına ulaşıyor. Sonuç: normalden daha parlak, daha büyük ve son derece etkileyici bir manzara.
Nereden ve nasıl i̇zlenir?
NASA’ya
göre Süper Ay
, dünyanın her yerinden, özel bir teleskop ya da ekipman olmadan
gözlemlenebilecek. Yalnızca açık bir gökyüzü yeterli! Ancak uzmanlar, Ay’ın
büyüklüğündeki farkı fark etmenin, önceki günlerdeki hâliyle karşılaştırılmadığı sürece zor olabileceğini belirtiyor.
Bu Süper Ay, yılın ilk üç büyük dolunayından biri olacak. Ay’ın Dünya’ya en fazla yaklaştığı an, parlaklığın da zirve yaptığı zaman olacak. NASA verilerine göre bu fark “göze dramatik gelmeyebilir”, ancak uzun pozlamalı fotoğrafçılar ve gökyüzü meraklıları için efsane kareler yakalama fırsatı sunacak.
Gök takviminde sıradaki randevular
Gökyüzü meraklıları için sürprizler bitmiyor. Kasım ayında yılın Dünya’ya en yakın Süper Ay’ı
yaşanacak. 2026’da ise iki Ay tutulması
bekleniyor:
Mart ayında tam Ay tutulması
, Kuzey Amerika
, Asya
ve Avustralya’dan
izlenebilecek.
Ağustos’ta ise kısmi tutulma
, Amerika
, Afrika ve Avrupa semalarını süsleyecek.
'Gökyüzü hikayenizi' yakalayın
Uzmanlar, 7 Ekim gecesi şehir ışıklarından uzak bölgelerde, örneğin İstanbul’da Belgrad Ormanı
ya da Kapadokya
gibi açık ufuklu alanların tercih edilmesini öneriyor. En iyi saat ise gün batımından hemen sonra
. Telefon kameranızı hazır edin; çünkü bu “gümüş küre
”, yılın en romantik gökyüzü karelerine fon olacak.