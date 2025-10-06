Gazze için gözler Mısır’da, Trump’tan uyarı: Heyetlerde kimler var?

Hafta sonu boyunca Hamas ve dünyanın dört bir yanından (Arap, Müslüman ve diğer tüm) ülkelerle, rehinelerin serbest bırakılması, Gazze’deki savaşın sona erdirilmesi ve daha da önemlisi, uzun zamandır aranan ‘Ortadoğu’da kalıcı barışın’ sağlanması konusunda son derece olumlu görüşmeler yapıldı.

Bu görüşmeler oldukça başarılı geçti ve hızlı bir şekilde ilerliyor. Teknik ekipler, nihai detayları netleştirmek ve üzerinde çalışmak üzere pazartesi günü yeniden Mısır’da bir araya gelecek.

Bana bildirildiğine göre, ilk aşamanın bu hafta tamamlanması bekleniyor. Ben herkese ‘hızlı olmaları’ çağrısında bulunuyorum.

Yüzyıllardır süren bu ‘çatışmayı’ izlemeyi sürdüreceğim. Zaman çok önemli, aksi halde ‘büyük oranda kan dökülecek’ ki bunu kimse görmek istemiyor!