Gazze için gözler Mısır’da, Trump’tan uyarı: Heyetlerde kimler var?

Trump, pazar gecesi Gazze ateşkesi görüşmeleri öncesi ‘hızlı olun’ uyarısı yaptı. ABD heyetinde Trump’ın damadı Jared Kushner’in de olduğunu doğrulandı. Gazze'de son durum ve detaylar haberde...
Gazze’de barış görüşmeleri için tarafların temsilcileri hafta sonu Mısır’a ulaştı.ABD Başkanı Donald Trump, pazar gecesi sosyal medyada yaptığı paylaşımda, temsilcilere müzakereler öncesinde, müzakerecilere ‘hızlı hareket etmeleri’ çağrısında bulundu.İlk aşamanın odak noktasıMısır Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre görüşmeler, Trump’ın Gazze savaşını sonlandırmayı amaçlayan planının ilk aşamasına odaklanacak. ABD heyetinde Witkoff ve Kushner varİsrail basınına göre ABD özel temsilcisi Steve Witkoff, Mısır’ın Kızıldeniz kıyısındaki Şarm El-Şeyh’teki görüşmeler için cumartesi günü Mısır’a gitti.Öte yandan Kudüs merkezli Times of Israel’e konuşan ABD’li bir yetkili görüşmelere Trump’ın damadı Jared Kushner’in de katılacağını doğruladı.Hamas heyetinde Hayya varHamas yetkilileri de pazartesi günü Mısır’a gitti. ABD, bu görüşmelerin, Trump’ın planında yer alan Hamas’ın silahsızlandırılması gibi tartışmalı maddelere rağmen, ilerleme sağlamasını umuyor.İsrail heyetinde Mossad ve Şin Bet’ten isimlerİsrailli müzakereciler de günün ilerleyen saatlerinde Şarm El-Şeyh'e giderek rehinelerin serbest bırakılmasını ele alacak.Ancak İsrail’in baş müzakerecisi olan Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer’in, görüşmelerin seyrine bağlı olarak ancak haftanın ilerleyen günlerinde katılması bekleniyor.Gazze Sağlık Bakanlığı’na göre İsrail’in devam eden saldırıları sonucunda bugüne dek 67 binden fazla kişi öldü, ölülerin çoğunu siviller oluşturuyor.
13:04 06.10.2025 (güncellendi: 13:17 06.10.2025)
Trump, pazar gecesi Gazze ateşkesi görüşmeleri öncesi ‘hızlı olun’ uyarısı yaptı. Mısır’da bugün başlayan görüşmelerin ilk aşaması rehineler ve savaşa odaklanırken, ABD’li bir yetikli İsrail basına ABD heyetinde Trump’ın damadı Jared Kushner’in de olduğunu doğruladı.
Gazze’de barış görüşmeleri için tarafların temsilcileri hafta sonu Mısır’a ulaştı.
ABD Başkanı Donald Trump, pazar gecesi sosyal medyada yaptığı paylaşımda, temsilcilere müzakereler öncesinde, müzakerecilere ‘hızlı hareket etmeleri’ çağrısında bulundu.
Hafta sonu boyunca Hamas ve dünyanın dört bir yanından (Arap, Müslüman ve diğer tüm) ülkelerle, rehinelerin serbest bırakılması, Gazze’deki savaşın sona erdirilmesi ve daha da önemlisi, uzun zamandır aranan ‘Ortadoğu’da kalıcı barışın’ sağlanması konusunda son derece olumlu görüşmeler yapıldı.
Bu görüşmeler oldukça başarılı geçti ve hızlı bir şekilde ilerliyor. Teknik ekipler, nihai detayları netleştirmek ve üzerinde çalışmak üzere pazartesi günü yeniden Mısır’da bir araya gelecek.
Bana bildirildiğine göre, ilk aşamanın bu hafta tamamlanması bekleniyor. Ben herkese ‘hızlı olmaları’ çağrısında bulunuyorum.
Yüzyıllardır süren bu ‘çatışmayı’ izlemeyi sürdüreceğim. Zaman çok önemli, aksi halde ‘büyük oranda kan dökülecek’ ki bunu kimse görmek istemiyor!
İlk aşamanın odak noktası
Mısır Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre görüşmeler, Trump’ın Gazze savaşını sonlandırmayı amaçlayan planının ilk aşamasına odaklanacak.
Bu aşama, Hamas’ın elinde kalan 48 rehinenin İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklularla takasını öngörüyor.
ABD heyetinde Witkoff ve Kushner var
İsrail basınına göre ABD özel temsilcisi Steve Witkoff, Mısır’ın Kızıldeniz kıyısındaki Şarm El-Şeyh’teki görüşmeler için cumartesi günü Mısır’a gitti.
Öte yandan Kudüs merkezli Times of Israel’e konuşan ABD’li bir yetkili görüşmelere Trump’ın damadı Jared Kushner’in de katılacağını doğruladı.
Hamas heyetinde Hayya var
Hamas yetkilileri de pazartesi günü Mısır’a gitti.
ABD, bu görüşmelerin, Trump’ın planında yer alan Hamas’ın silahsızlandırılması gibi tartışmalı maddelere rağmen, ilerleme sağlamasını umuyor.
Hamas’ın siyasi büro başkan yardımcısı Halil el-Hayya’nın başkanlık ettiği bir Filistin heyeti de katılacak. Hayya, Eylül ayında İsrail’in Katar’ın başkenti Doha’ya saldırısı sırasında hedef aldığı
müzakere heyetinde bulunan ve sağ kurtulan isimlerdendi.
İsrail heyetinde Mossad ve Şin Bet’ten isimler
İsrailli müzakereciler de günün ilerleyen saatlerinde Şarm El-Şeyh'e giderek rehinelerin serbest bırakılmasını ele alacak.
İsrail heyetinde istihbarat teşkilatları Mossad ve Şin Bet’ten yetkililerin yanı sıra Başbakan Netanyahu’nun dış politika danışmanı Ophir Falk ve rehinelerden sorumlu koordinatör Gal Hirsch
yer alıyor.
Ancak İsrail’in baş müzakerecisi olan Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer’in, görüşmelerin seyrine bağlı olarak ancak haftanın ilerleyen günlerinde katılması bekleniyor.
Gazze Sağlık Bakanlığı’na göre İsrail’in devam eden saldırıları sonucunda bugüne dek 67 binden fazla kişi öldü, ölülerin çoğunu siviller oluşturuyor.