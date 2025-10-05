https://anlatilaninotesi.com.tr/20251005/fransada-basbakan-sebastien-lecornu-yeni-hukumeti-kurdu-1099938854.html

Fransa'da Başbakan Sebastien Lecornu yeni hükümeti kurdu

Fransa'da, François Bayrou hükümetinin düşmesinin ardından 9 Eylül'de başbakan olarak atanan Sebastien Lecornu yeni hükümeti kurdu. 05.10.2025

Elysee Sarayı Genel Sekreteri Emmanuel Moulin yaklaşık 3.5 haftadır siyasi partilerle müzakereler yürüten Başbakan François Lecornu'nun yeni hükümetini kurduğunu açıkladı.Lecornu'nun kabinesinde Roland Lescure Ekonomi ve Maliye Bakanı, Eric Woerth Konut Bakanı, Naima Moutchou Dönüşüm, Kamu Hizmeti, Yapay Zeka ve Dijital İşler Bakanı, Marina Ferrari Spor ve Gençlik Bakanı oldu.Kabinede yerini koruyan bakanlarİçişleri Bakanı Bruno Retailleau, Adalet Bakanı Gerald Darmanin, Eğitim Bakanı Elisabeth Borne, Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Kültür Bakanı Rachida Dati, Sağlık Bakanı Catherine Vautrin, Tarım Bakanı Annie Genevard, Fransa Denizaşırı Topraklar Bakanı Manuel Valls, Fransa Ekolojik Geçiş, Biyoçeşitlilik, Orman, Deniz ve Balıkçılık Bakanı Agnes Pannier-Runacher, Ulaştırma Bakanı Philippe Tabarot ve Kamu Maliyesi Bakanı Amelie de Montchalin kabinedeki yerlerini koruyan isimler oldu.Daha önce Ekonomi ve Maliye Bakanı olarak görev alan Bruno Le Maire ise Savunma Bakanı olarak atandı.Kadın ve Erkek Eşitliğinden Sorumlu Bakan ve Hükümet Sözcüsü olarak Aurore Berge'nin yeni hükümette görev almasına karar verilirken, Parlamento ile İlişkilerden Sorumlu Bakan görevine ise Mathieu Lefevre getirildi.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Elysee Sarayı'nda yarın yerel saatle 16.00'da yeni kabineyle ilk Bakanlar Kurulu Toplantısı için bir araya gelecek.Bütçe krizi bir yılda 3 hükümet değişikliği getirdiFransa'da merkez sağcı Michel Barnier hükümeti 4 Aralık 2024'te 3 aylık görev süresinin ardından 2025 bütçe görüşmelerinde yaşanan uzlaşmazlık nedeniyle muhalefetin sunduğu gensoru önergesiyle düşmüştü.Ardından Fransa Cumhurbaşkanı Macron, François Bayrou'yu 13 Aralık 2024'te başbakan olarak atamıştı.Kamu borçları nedeniyle zor durumda olan ülkede yeni bütçe görüşmeleri hükümet ile muhalefet kanadı arasındaki temel anlaşmazlık konularından biriydi.Bayrou, bazı resmi tatillerin kaldırılmasıyla 43 milyar euro tasarruf yapılmasını içeren ve Fransızların tepki gösterdiği 2026 bütçesinin görüşülmesi öncesinde hükümeti güven oylamasına götüreceğini duyurmuştu.François Bayrou hükümeti de 8 Eylül’de yapılan oturumda güvenoyu alamayarak düştü.

