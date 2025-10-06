Türkiye
Fransa'da muhalefet, Macron'un azline ilişkin önergenin acilen görüşülmesini talep ediyor
Fransa'da muhalefet, Macron'un azline ilişkin önergenin acilen görüşülmesini talep ediyor
Fransa'da yaşanan siyasi kriz sonrası muhalefet, Macron'un azline ilişkin taleplerini daha güçlü sesle gündeme getiriyor. 06.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-06T16:01+0300
2025-10-06T16:01+0300
Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu'nun daha bir ayını doldurmadan başbakanlık görevinden istifa etmesi, muhalefetin Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un azliyle ilgili önergesini yeniden öne çıkarmasına neden oldu.Muhalefetteki Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisinin önde gelen ismi Jean-Luc Melenchon, Macron'un azlini öngören önergenin parlamentoda acilen görüşülmesi gerektiğini vurguladı.X hesabından açıklama yapan Melenchon, "Sebastien Lecornu'nun istifasının ardından, 104 milletvekilinin Emmanuel Macron'un görevden alınması için sunduğu önergenin derhal ele alınmasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.Macron tarafından 9 Eylül'de başbakan atanan Lecornu, 3.5 haftadır siyasilerle devam eden müzakerelerin ardından dün akşam saatlerinde yeni hükümeti kurduğunu duyurmuştu. Lecornu, dün kurduğu hükümete yönelik eleştirilerin ardından bugün istifa etmişti.Lecornu, muhalefetin gensoru önergesiyle 4 Aralık 2024'te 3 aylık görev süresinin ardından düşürülen Michel Barnier'yi geçerek 5. Cumhuriyet'in en kısa süre görev yapan başbakanı oldu.
16:01 06.10.2025
Fransa'da yaşanan siyasi kriz sonrası muhalefet, Macron'un azline ilişkin taleplerini daha güçlü sesle gündeme getiriyor.
EKONOMİ
Fransız borsası, bir başbakanın daha istifasıyla sarsıldı: Piyasalar çöküşte
13:45
