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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250307/fransada-toplu-tecavuzden-hukum-giyen-babaya-kizi-dava-acti-arsivdeki-fotograflarin-hesabini-sordu-1094279931.html
Fransa'da toplu tecavüzden hüküm giyen babaya kızı dava açtı: Arşivdeki fotoğrafların hesabını sordu
Fransa'da toplu tecavüzden hüküm giyen babaya kızı dava açtı: Arşivdeki fotoğrafların hesabını sordu
Sputnik Türkiye
Fransa'da kısa sürede gündeme oturan toplu tecavüz davasında 20 yıl hapis cezasına çarptırılan baba Dominique Pelicot'a kızı Caroline Darian dava açtı... 07.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-07T12:20+0300
2025-03-07T12:20+0300
dünya
avrupa
fransa
dominique pelicot
gisele pelicot
caroline darian
cinsel istismar
cinsel saldırı
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Geçen sene dünya çapında büyük yankı uyandıran Fransa'daki toplu cinsel saldırı davasında 20 yıl hapis cezasına mahkum edilen Dominique Pelicot hakkında kızı Caroline Darian tarafından yeni bir dava açıldı. Dominique Pelicot, 10 yıl boyunca eşi Gisele Pelicot'a uyuşturucu vererek toplu cinsel saldırılara maruz bırakmıştı. Başka bir taciz vakasını araştıran polis ekipleri Dominique Pelicot'un bilgisayarında arşivlenmiş dosyalara ulaşmış, bu videolarda eşi Gisele'in bilinci kapalıyken toplu cinsel saldırıya uğradığı anlar kaydedilmişti. Polis tarafından erişilen dosyalarda kızları Caroline Darian'ın iç çamaşırlarıyla uyurken çekilmiş fotoğrafları da vardı.Gisele Pelicot, eski kocası Dominique'e dava açmış, dava süresince mahkemelere katılıp yüzünü basına gösterme cesaretinde bulunmuş ve eski kocası tarafından çekilen cinsel saldırı videolarının mahkemede açık bir şekilde izletilmesine izin vermişti. Kısa sürede basının gündemine oturan Gisele Pelicot'un açtığı davada Dominique, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkemede kızları Darian'ın arşivlenen fotoğrafları sorulduğunda Dominique "Sana asla dokunmadım, asla" demişti. Buna karşılık, istismara uğradığını hatırlamayan kızı, fotoğraflarda gördüklerinin normal olmadığını söyleyerek babasına "Yalan söylüyorsun" diye bağırmıştı.Mahkeme sonrasında verdiği röportajlarda 'davanın unutulmuş kurbanı' olduğunu söyleyen Caroline Darian, babası Dominique Pelicot'a karşı dava açtı. Darian babasını kendisine uyuşturucu vererek tecavüz etmekle suçladı. Şu anda 46 yaşında olan Darian, elinde bilinçsiz olduğu, alışılmadık bir pozisyonda uyuduğunu ve tanımadığı bir iç çamaşırı giydiğini söylediği iki fotoğraf sundu. Darian, babasının çektiği bu fotoğrafların kendisine uyuşturucu verip tecavüz ettiğinin kanıtı olduğunu söyledi. Polis, konu hakkında soruşturma başlatacak ve savcılar yargılamaya devam edip etmeyeceklerine karar verecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241219/fransadaki-toplu-cinsel-saldiri-davasinda-sanik-kocaya-20-yil-hapis-cezasi-verildi-1091744956.html
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avrupa, fransa, dominique pelicot, gisele pelicot, caroline darian, cinsel istismar, cinsel saldırı
avrupa, fransa, dominique pelicot, gisele pelicot, caroline darian, cinsel istismar, cinsel saldırı

Fransa'da toplu tecavüzden hüküm giyen babaya kızı dava açtı: Arşivdeki fotoğrafların hesabını sordu

12:20 07.03.2025
© AP Photo / Lewis JolyFransa'da cinsel saldırı mağduru Gisele Pelicot'un kızı Caroline Darian, babasına karşı dava açtı
Fransa'da cinsel saldırı mağduru Gisele Pelicot'un kızı Caroline Darian, babasına karşı dava açtı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2025
© AP Photo / Lewis Joly
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Fransa'da kısa sürede gündeme oturan toplu tecavüz davasında 20 yıl hapis cezasına çarptırılan baba Dominique Pelicot'a kızı Caroline Darian dava açtı. Kendisinin de 'cinsel saldırı mağduru' olduğunu belirten Darian, babasını kendisine uyuşturucu verdikten sonra tecavüz ettiğini söylüyor.
Geçen sene dünya çapında büyük yankı uyandıran Fransa'daki toplu cinsel saldırı davasında 20 yıl hapis cezasına mahkum edilen Dominique Pelicot hakkında kızı Caroline Darian tarafından yeni bir dava açıldı.
Dominique Pelicot, 10 yıl boyunca eşi Gisele Pelicot'a uyuşturucu vererek toplu cinsel saldırılara maruz bırakmıştı. Başka bir taciz vakasını araştıran polis ekipleri Dominique Pelicot'un bilgisayarında arşivlenmiş dosyalara ulaşmış, bu videolarda eşi Gisele'in bilinci kapalıyken toplu cinsel saldırıya uğradığı anlar kaydedilmişti. Polis tarafından erişilen dosyalarda kızları Caroline Darian'ın iç çamaşırlarıyla uyurken çekilmiş fotoğrafları da vardı.
Gisele Pelicot, eski kocası Dominique'e dava açmış, dava süresince mahkemelere katılıp yüzünü basına gösterme cesaretinde bulunmuş ve eski kocası tarafından çekilen cinsel saldırı videolarının mahkemede açık bir şekilde izletilmesine izin vermişti. Kısa sürede basının gündemine oturan Gisele Pelicot'un açtığı davada Dominique, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Mahkemede kızları Darian'ın arşivlenen fotoğrafları sorulduğunda Dominique "Sana asla dokunmadım, asla" demişti. Buna karşılık, istismara uğradığını hatırlamayan kızı, fotoğraflarda gördüklerinin normal olmadığını söyleyerek babasına "Yalan söylüyorsun" diye bağırmıştı.
Mahkeme sonrasında verdiği röportajlarda 'davanın unutulmuş kurbanı' olduğunu söyleyen Caroline Darian, babası Dominique Pelicot'a karşı dava açtı. Darian babasını kendisine uyuşturucu vererek tecavüz etmekle suçladı.
Şu anda 46 yaşında olan Darian, elinde bilinçsiz olduğu, alışılmadık bir pozisyonda uyuduğunu ve tanımadığı bir iç çamaşırı giydiğini söylediği iki fotoğraf sundu. Darian, babasının çektiği bu fotoğrafların kendisine uyuşturucu verip tecavüz ettiğinin kanıtı olduğunu söyledi.
Polis, konu hakkında soruşturma başlatacak ve savcılar yargılamaya devam edip etmeyeceklerine karar verecek.
Fransa'daki toplu cinsel saldırı davasında sanık kocaya 20 yıl hapis cezası verildi - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2024
DÜNYA
Fransa'daki toplu cinsel saldırı davasında sanık kocaya 20 yıl hapis cezası verildi
19 Aralık 2024, 13:01
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