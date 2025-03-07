https://anlatilaninotesi.com.tr/20250307/fransada-toplu-tecavuzden-hukum-giyen-babaya-kizi-dava-acti-arsivdeki-fotograflarin-hesabini-sordu-1094279931.html

Fransa'da toplu tecavüzden hüküm giyen babaya kızı dava açtı: Arşivdeki fotoğrafların hesabını sordu

Fransa'da toplu tecavüzden hüküm giyen babaya kızı dava açtı: Arşivdeki fotoğrafların hesabını sordu

Sputnik Türkiye

Fransa'da kısa sürede gündeme oturan toplu tecavüz davasında 20 yıl hapis cezasına çarptırılan baba Dominique Pelicot'a kızı Caroline Darian dava açtı... 07.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-07T12:20+0300

2025-03-07T12:20+0300

2025-03-07T12:20+0300

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dominique pelicot

gisele pelicot

caroline darian

cinsel istismar

cinsel saldırı

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Geçen sene dünya çapında büyük yankı uyandıran Fransa'daki toplu cinsel saldırı davasında 20 yıl hapis cezasına mahkum edilen Dominique Pelicot hakkında kızı Caroline Darian tarafından yeni bir dava açıldı. Dominique Pelicot, 10 yıl boyunca eşi Gisele Pelicot'a uyuşturucu vererek toplu cinsel saldırılara maruz bırakmıştı. Başka bir taciz vakasını araştıran polis ekipleri Dominique Pelicot'un bilgisayarında arşivlenmiş dosyalara ulaşmış, bu videolarda eşi Gisele'in bilinci kapalıyken toplu cinsel saldırıya uğradığı anlar kaydedilmişti. Polis tarafından erişilen dosyalarda kızları Caroline Darian'ın iç çamaşırlarıyla uyurken çekilmiş fotoğrafları da vardı.Gisele Pelicot, eski kocası Dominique'e dava açmış, dava süresince mahkemelere katılıp yüzünü basına gösterme cesaretinde bulunmuş ve eski kocası tarafından çekilen cinsel saldırı videolarının mahkemede açık bir şekilde izletilmesine izin vermişti. Kısa sürede basının gündemine oturan Gisele Pelicot'un açtığı davada Dominique, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkemede kızları Darian'ın arşivlenen fotoğrafları sorulduğunda Dominique "Sana asla dokunmadım, asla" demişti. Buna karşılık, istismara uğradığını hatırlamayan kızı, fotoğraflarda gördüklerinin normal olmadığını söyleyerek babasına "Yalan söylüyorsun" diye bağırmıştı.Mahkeme sonrasında verdiği röportajlarda 'davanın unutulmuş kurbanı' olduğunu söyleyen Caroline Darian, babası Dominique Pelicot'a karşı dava açtı. Darian babasını kendisine uyuşturucu vererek tecavüz etmekle suçladı. Şu anda 46 yaşında olan Darian, elinde bilinçsiz olduğu, alışılmadık bir pozisyonda uyuduğunu ve tanımadığı bir iç çamaşırı giydiğini söylediği iki fotoğraf sundu. Darian, babasının çektiği bu fotoğrafların kendisine uyuşturucu verip tecavüz ettiğinin kanıtı olduğunu söyledi. Polis, konu hakkında soruşturma başlatacak ve savcılar yargılamaya devam edip etmeyeceklerine karar verecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241219/fransadaki-toplu-cinsel-saldiri-davasinda-sanik-kocaya-20-yil-hapis-cezasi-verildi-1091744956.html

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avrupa, fransa, dominique pelicot, gisele pelicot, caroline darian, cinsel istismar, cinsel saldırı