Eski eşinin buzdolabındaki içeceklere zehir karıştırdı

ABD’nin Connecticut eyaletinde bir kadın, çocuklarının velayeti için girdiği çekişmeli dava sürecinde, ayrıldığı eşini antifrizle zehirlemeye çalıştığı iddiasıyla tutuklandı. Detaylar haberde...

33 yaşındaki Kristen Hogan, Ridgefield kentinde gözaltına alındı ve iki kez cinayete teşebbüs ile bir kez polise engel olma suçlamalarıyla mahkemeye çıkarıldı. Connecticut Eyalet Polisi’nin paylaştığı belgelere göre Hogan, ayrıldığı eşinin evinde bulunan ‘şarap ve soğuk çaylara antifrizin ana maddesi olan etilen glikol’ karıştırmakla suçlanıyor.Buzdolabındaki şaraptan içtiMahkeme belgelerinde adı açıklanmayan eş, 10 Ağustos’ta buzdolabında bulunan şaraptan ‘küçük bir miktar’ içtikten sonra gece boyunca defalarca rahatsızlanarak uyandığını belirtti. Ertesi gün de kusma ve mide bulantısı devam eden adam, babasının yönlendirmesiyle annesinden yardım istedi. Eve gelen annesi oğlunu ‘sendeleyerek yürür halde, kelimeleri yuvarlayarak konuşur ve kusarken’ buldu. Bunun üzerine hemen hastaneye kaldırıldı.Eşi dışarıdayken Wi-Fi ağında görüldüHastanede ilk olarak ‘felç şüphesi’ üzerinde duruldu, ancak doktorlar kısa süre sonra ‘etilen glikol zehirlenmesi belirtileri’ tespit etti. Yoğun bakıma alınan adam, böbrek yetmezliği nedeniyle diyalize bağlandı ve doktorlara şaraptan içtiğini anlattı.Adını vermek istemeyen yaralı şahıs, polise verdiği ifadede, şarabı eski eşinin koymuş olabileceğini söyledi. O gün, ikilinin çocuk velayetiyle ilgili duruşması vardı ancak Hogan mahkemeye gitmemişti. Eski eş, mahkemede olduğu sırada, çocuğunun annesi Hogan’ın cep telefonunun kendi Wi-Fi ağına bağlandığına dair bir bildirim aldığını da anlattı.Arama geçmişinde zehirler çıktıPolis soruşturmasında, Hogan’ın cep telefonunda ‘potasyum siyanür’, ‘monoetilen glikol’ gibi zehirli maddelerle ilgili aramalar yaptığı ve bu maddelerin öldürücü dozlarını araştırdığı ortaya çıktı. Hogan, sorgusunda bu kimyasalları televizyon dizisi ‘Psych’ten duyduğunu ve ‘yanlış anladığını’ söyledi.Şüpheli Hogan ayrıca Temmuz sonunda monoetilen glikol satın aldığını, ancak bunu ‘annesinin evindeki halıyı temizlemek için kullandığını’ öne sürdü. Ancak laboratuvar testleri, ele geçirilen şarap şişesinde etilen glikol bulunduğunu doğruladı.Başta suçlamaları reddeden Hogan, sonunda eşinin şarabına zehirli madde karıştırdığını itiraf etti. Polis tutanağına göre Hogan, “Onu öldürmek istemedim, sadece bana yaptığı psikolojik baskının intikamı olarak hastalanmasını istedim” dedi.

