https://anlatilaninotesi.com.tr/20251005/ibrahim-tatlisesten-gullunun-olumuyle-ilgili-dikkat-ceken-sozler-bu-sorunun-cevabini-dusunuyorum-1099926103.html

İbrahim Tatlıses’ten Güllü’nün ölümüyle ilgili dikkat çeken sözler: 'Bu sorunun cevabını düşünüyorum'

İbrahim Tatlıses’ten Güllü’nün ölümüyle ilgili dikkat çeken sözler: 'Bu sorunun cevabını düşünüyorum'

Sputnik Türkiye

Geçtiğimiz hafta Yalova’daki evinin camından düşerek hayatını kaybeden arabesk sanatçısı Güllü’nün ölümü sanat dünyasını yasa boğdu. Ünlü isimler acı haberin... 05.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-05T10:04+0300

2025-10-05T10:04+0300

2025-10-05T10:04+0300

yaşam

güllü

i̇brahim tatlıses

şarkıcı güllü

yalova

kasımpaşa

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/06/1d/1058094311_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_7f6d25e4816bd7cd6b213a45c4f3c4ec.jpg

Arabesk müziğin sevilen ismi Güllü, geçtiğimiz hafta Yalova’daki evinin camından düşerek hayatını kaybetti. Güllü’nün ani ölümü, sanat dünyasında derin bir üzüntü yarattı. Çok sayıda ünlü isim, sosyal medyada taziye mesajları paylaştı.İbrahim Tatlıses’ten açıklama: 'Canına kıydığını zannetmiyorum'Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, bir açılışta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Sabah'ın haberine göre, Güllü’nün vefatıyla ilgili konuşan Tatlıses, duygularını şu sözlerle dile getirdi:“Çok üzüldük. Mekanı cennet olsun. Ben canına kıydığını zannetmiyorum, çünkü Güllü kendini çok severdi. O balkonun kilitli kapısı var mı? Bu sorunun cevabını düşünüyorum. Çok şey yazarım ama yazmıyorum. Bilirkişiler mutlaka konuyla ilgilenir.”Tatlıses’in bu açıklamaları, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Ünlü sanatçı, Güllü’nün ölümüyle ilgili soru işaretlerine dikkat çekti.Güllü’nün ölümüyle ilgili soru işaretleri sürüyorSanatçının ölümüne ilişkin soruşturma devam ederken, Yalova Emniyeti olayın tüm yönleriyle araştırıldığını açıkladı.Güllü’nün yakın çevresi, sanatçının son günlerde moralinin yerinde olduğunu, sahne hazırlıkları yaptığını ve yeni bir albüm projesi üzerinde çalıştığını belirtti.Güllü kimdir?Gerçek adı Gül Tut olan sanatçı, 15 Ekim 1973’te İstanbul’un Beyoğlu ilçesi Kasımpaşa semtinde doğdu. Roman kökenli olan Güllü, küçük yaşta müzikle tanıştı ve gece kulüplerinde şarkı söyleyerek sahne hayatına başladı.Henüz 15 yaşındayken düğün salonlarında şarkı söylemeye başlayan sanatçı, ailesinin maddi durumu nedeniyle okulunu yarıda bırakarak müzik kariyerine devam etti.1990’larda “Kasımpaşalı Güllü” adıyla tanınan sanatçı, Roman havaları ve güçlü sesiyle kısa sürede geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. Kasımpaşalıyım, Gülüm Var, Oyuncak Gibi, Değmezmiş Sana, Balıkesir Bandırma ve Benim Vicdanım Rahat gibi hit şarkılara imza attı.2000 yılında boşandıktan sonra sahnelere dönen Güllü’nün iki çocuğu bulunuyor. 2008’de geçirdiği alkol koması sonrası kısa bir sağlık sorunu yaşayan sanatçı, tedavisinin ardından müzik kariyerine devam etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251005/hava-durumu-yeniden-degisecek-meteoroloji-sali-gununu-isaret-etti-kuvvetli-saganak-geliyor-1099925251.html

yalova

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

güllü, i̇brahim tatlıses, şarkıcı güllü, yalova, kasımpaşa