Bu tuzağa dikkat: TOKİ adıyla yüz binlerce lira dolandırdılar
TOKİ'nin 81 ilde başlatacağı 500 bin sosyal konut projesinin ismini kullanan dolandırıcılar çok sayıda insanı tuzağa düşürdü.
TOKİ'nin Türkiye genelinde 81 ilde başlatacağı 500 bin sosyal konut projesinin henüz detayları bile açıklanmadı ama dolandırıcılar çok sayıda insanı dolandırmayı başardı. TOKİ’nin ve e-Devlet'in neredeyse birebir kopya sitelerini yapan dolandırıcılar ev hayali kuran kişileri 'erken başvuru' diyerek kandırırken, dolandırılan vatandaşlar şaşkın. TOKİ ise 'İdaremizin resmi internet sayfası (www.toki.gov.tr), çağrı merkezi (444 86 54), onaylı kurumsal sosyal medya hesaplarımız ve yetkili bankalar dışında kimseye itibar edilmemeli iş ve işlem yapılmamalıdır" diyerek uyardı.
Çok fazla şikayet oluştu
Son günlerde bu tür şikayetlerin artması üzerine TOKİ bir açıklama yaparak şunları dile getirdi:
“Son günlerde vatandaşlarımızın sosyal konuta olan taleplerinin istismar edilerek sahtekârlık ve dolandırıcılık girişiminde bulunulduğu tespit edilmiştir. Sahte internet siteleri ve iletişim numaraları aracılığı ile dolandırıcılık girişiminde olan bu kişiler; e-Devlet ve TOKİ internet sitesini taklit ederek başvuru ücreti talep etmektedir. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için, tıkladıkları internet sitelerinin alan adlarına dikkat etmeleri gerekmektedir. İdaremizin resmi internet sayfası (www.toki.gov.tr), çağrı merkezi (444 86 54), onaylı kurumsal sosyal medya hesaplarımız ve yetkili bankalar dışında kimseye itibar edilmemeli iş ve işlem yapılmamalıdır. Söz konusu dolandırıcılık girişiminde bulunan kişiler hakkında yasal işlemler başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur"
Dolandırılmamak için bunlara dikkat edin
TOKİ’ye yapılacak tüm başvurular yalnızca www.toki.gov.tr adresi ve e-Devlet www.turkiye.gov.tr üzerinden yapılabilir.
Sosyal medya bağlantılarına, SMS ya da e-posta yönlendirmelerine itibar etmeyin.
Web sitelerinin alan adına dikkat edin.
TOKİ başvurularında bireysel IBAN numaralarına EFT/Havale yoluyla ödeme yapılmaz.
Ödemeler yalnızca yetkili kamu bankalarının sistemleri üzerinden gerçekleştirilir.
e-Devlet girişi görünümlü sitelere karşı dikkatli olun. Dolandırıcılar e-Devlet arayüzünü taklit ederek kişisel bilgilerinizi çalmaya çalışabilir.
e-Devlet girişi yaptığınız sayfanın güvenli bağlantı (https) ve adres çubuğunda “turkiye.gov.tr” ibaresi olduğundan emin olun.
Sahte TOKİ sitesine 72 bin liramı kaptırdım
Şikayet platformuna ulaşan çok sayıda şikayette ise vatandaşların yüz binlerce lirayı dolandırıcılara kaptırdıkları ortaya çıktı. Bazı şikayetler şöyle;
Sahte TOKİ sitesine 72 bin TL kaptırdım: 11/10/2025 tarihinde bir internet sitesi üzerinden TOKİ başvurusu yaptığımı sanarak kişisel bilgilerimi paylaştım ve TOKİ ücreti adı altında 72 bin 280 TL ödeme yaptım. Ödeme sonrasında sürekli olarak ek para talepleriyle karşılaştım ve bu durumdan şüphelenerek internetten araştırma yaptığımda aynı site üzerinden başka mağdurların da olduğunu gördüm. Elimde dekontum mevcut. Şu ana kadar siteyle veya başka bir yetkiliyle iletişime geçemedim. Ödediğim tutarın iadesini talep ediyorum ve bu tür faaliyetlere karşı gerekli işlemlerin başlatılmasını istiyorum.
TOKİ başvurusu için EFT yaptım, meğer sahte siteymiş: TOKİ başvurusu yapmak için internetten arama yaptım ve karşıma çıkan bir siteye yönlendirildim. Site, e-Devlet ara yüzüne benzer şekilde hazırlanmıştı ve güvenilir olduğunu düşündüm. Başvuru işlemini tamamlamak için M. Ç. adına belirtilen IBAN numarasına toplamda 60 bin TL EFT ile ödeme yaptım. Bu süreçte telefon numaramı ve T.C. kimlik numaramı da paylaştım. Ancak daha sonra sitenin sahte olduğunu fark ettim. Siteyle veya parayı gönderdiğim kişiyle tekrar iletişim kurmam mümkün olmadı, herhangi bir iletişim bilgisi bulunmuyor.
TOKİ başvurusu diye girdiğim sitede 105 bin TL dolandırıldım: 27 Eylül 2025 tarihinde TOKİ İlk Evim başvurusu yapmak amacıyla internette karşıma çıkan ‘https://mobil. taleplerislemi.online/mobilim/proje-onay/proje-655" adresine girdim. Site, e-Devlet başvurusu gibi görünüyordu ve başvuru oluşturmak için IBAN'a para göndermemi istedi. Ekranda, işlem sonunda paranın iade edileceği yazıyordu. Bu nedenle toplamda 4 kez EFT/havale yöntemiyle para gönderdim. İlk üç ödemeyi belirtilen IBAN numarasına ve alıcı olarak E. Ö. adına gönderdim. 12 bin 440 TL, 26 bin 310 TL ve 28 bin 940 TL. Dördüncü ödemeyi ise başka bir IBAN numarasına gönderdim. Alıcı olarak B. A. adına 29 bin 200 TL gönderdim. Toplamda 105 bin TL göndermiş oldum. Her seferinde tekrar para gönderme ekranı çıktı ve başvurum tamamlanmadı. Sadece para gönderdiğime dair dekontlarım mevcut, başka bir onay veya referans numarası almadım. Tüm gönderdiğim paranın iadesini talep ediyorum ve bu tür sitelere karşı yetkililerin gerekli önlemleri almasını istiyorum