İstanbul'da planlanan kiralık sosyal konutların başvuru şartları hakkında uzmanlar ne diyor?
500 bin sosyal konut kampanyasında yeni ayrıntılar belli olmaya başladı. TOKİ, İstanbul'da ilk kez kiralık sosyal konut üreterek uygun fiyatlarla vatandaşlara... 02.10.2025
500 bin sosyal konut projesinde yeni detaylar gündeme gelmeye başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ’nin yürüttüğü projede, İstanbul’da kiralık sosyal konut üretileceği açıklandı. TOKİ böylece tarihinde ilk kez kiralık konut inşa edecek. Uygun fiyatla sunulacak bu konutların gelir şartı olup olmayacağı, yıllık kira artışlarının nasıl belirleneceği ve hangi bölgelerde inşa edileceği merak konusu oldu.Sadece İstanbul'da kiralık sunulacak81 il genelinde üretilecek olan yeni sosyal konut projesini Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu ay içerisinde açıklayacak. Bu kapsamda İstanbul özelinde bazı konutlar sadece kiralık olarak sunulacak.Kiralık konut üretimi için 1+1, 2+1 ve 3+1 daire tipleri gündeme geldi. TOKİ’nin bugüne kadar ürettiği sosyal konutlarda 1+1 dairelere yer verilmezken, kiralık modelde bu tip dairelerin yeni evlenen çiftler için başlangıç aşamasında bir alternatif olabileceği belirtiliyor. Proje kapsamında ise en büyük yoğunluğun 2+1 daire tiplerinde olacağı öngörülüyor.Hanehalkı geliri öne çıkıyorKonuyla ilgili beklentilerini milliyet.com.tr’ye açıklayan Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı'ya göre, hanehalkı geliri açısından bakıldığında, konut kirasının toplam gelirin üçte birini geçmemesi global ölçekte kabul edilen bir oran olarak öne çıkıyor. Örneğin hanehalkı geliri 50 bin TL ise, bunun üçte biri olan tutar kira bedeli olarak değerlendirilebiliyor.Kiralık konutlarda oturacak hanehalkının gelirinin belli periyotlarla kontrol edileceği belirtiliyor. Bu kontrolün yıllık olarak yapılması bekleniyor. Talebin yüksek olması nedeniyle bir talep listesi oluşturulup kura yöntemiyle çekiliş yapılabileceği değerlendiriliyor. Ayrıca hanehalkı gelir sıralaması, çocuk sayısı ve yaş gibi kriterlere göre puanlama modeli uygulanmasının daha uygun olacağı ifade ediliyor.
