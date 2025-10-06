https://anlatilaninotesi.com.tr/20251006/bakan-isikhan-acikladi-sgknin-geri-odeme-kapsamina-alinmisti-76-bin-recete-karsilandi-1099953368.html
Bakan Işıkhan açıkladı: SGK'nın geri ödeme kapsamına alınmıştı, 76 bin reçete karşılandı
SGK, 18 yaş altı Tip 1 Diyabet hastaları için sürekli cilt altı glukoz izlem cihaz cihazları için 76 binden fazla reçeteyi karşıladı. 06.10.2025, Sputnik Türkiye
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) 18 yaş altı Tip 1 Diyabet hastalarının sürekli cilt altı glukoz izlem cihazları için 610 milyon liraya yakın ödeme bedeli olan 76 binden fazla reçeteyi karşıladığını açıkladı.18 yaş altı çocuklar için Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Vedat Işıkhan şu bilgileri paylaştı: "Diyabet hastalığıyla mücadele eden çocuklarımızın yaşam kalitelerini artırıyor, ailelerini maddi olarak destekliyoruz. 18 yaş altındaki Tip 1 Diyabet hastası evlatlarımız için sürekli cilt altı glukoz izlem cihazlarını Sosyal Güvenlik Kurumumuz aracılığıyla geri ödeme kapsamına almıştık. 2024 yılı Aralık-2025 yılı Eylül arasında 610 milyon liraya yakın ödeme bedeli olan 76 binden fazla reçeteyi evlatlarımız için karşıladık."
