Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2024
SAĞLIK
Sağlık haberleri, sağlıklı beslenme, sağlıklı yaşam üzerine her şey
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251006/bakan-isikhan-acikladi-sgknin-geri-odeme-kapsamina-alinmisti-76-bin-recete-karsilandi-1099953368.html
Bakan Işıkhan açıkladı: SGK'nın geri ödeme kapsamına alınmıştı, 76 bin reçete karşılandı
Bakan Işıkhan açıkladı: SGK'nın geri ödeme kapsamına alınmıştı, 76 bin reçete karşılandı
Sputnik Türkiye
SGK, 18 yaş altı Tip 1 Diyabet hastaları için sürekli cilt altı glukoz izlem cihaz cihazları için 76 binden fazla reçeteyi karşıladı. 06.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-06T13:44+0300
2025-10-06T13:44+0300
sağlik
diyabet
sensör
sgk
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/0d/1090346498_0:121:1280:841_1920x0_80_0_0_1b1ed8511083a955bff7840b1da50e0f.jpg
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) 18 yaş altı Tip 1 Diyabet hastalarının sürekli cilt altı glukoz izlem cihazları için 610 milyon liraya yakın ödeme bedeli olan 76 binden fazla reçeteyi karşıladığını açıkladı.18 yaş altı çocuklar için Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Vedat Işıkhan şu bilgileri paylaştı: "Diyabet hastalığıyla mücadele eden çocuklarımızın yaşam kalitelerini artırıyor, ailelerini maddi olarak destekliyoruz. 18 yaş altındaki Tip 1 Diyabet hastası evlatlarımız için sürekli cilt altı glukoz izlem cihazlarını Sosyal Güvenlik Kurumumuz aracılığıyla geri ödeme kapsamına almıştık. 2024 yılı Aralık-2025 yılı Eylül arasında 610 milyon liraya yakın ödeme bedeli olan 76 binden fazla reçeteyi evlatlarımız için karşıladık."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/diyabetli-cocuklar-sensor-bekliyordu-beklenen-haber-sgkdan-geldi-geri-odeme-listesine-alindi-1091440795.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/0d/1090346498_65:0:1202:853_1920x0_80_0_0_8ee71a9ffb818445d8af18269fdb53f7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
diyabet, sensör, sgk
diyabet, sensör, sgk

Bakan Işıkhan açıkladı: SGK'nın geri ödeme kapsamına alınmıştı, 76 bin reçete karşılandı

13:44 06.10.2025
diyabet
diyabet - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2025
Abone ol
SGK, 18 yaş altı Tip 1 Diyabet hastaları için sürekli cilt altı glukoz izlem cihaz cihazları için 76 binden fazla reçeteyi karşıladı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) 18 yaş altı Tip 1 Diyabet hastalarının sürekli cilt altı glukoz izlem cihazları için 610 milyon liraya yakın ödeme bedeli olan 76 binden fazla reçeteyi karşıladığını açıkladı.

18 yaş altı çocuklar için

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Vedat Işıkhan şu bilgileri paylaştı:
"Diyabet hastalığıyla mücadele eden çocuklarımızın yaşam kalitelerini artırıyor, ailelerini maddi olarak destekliyoruz. 18 yaş altındaki Tip 1 Diyabet hastası evlatlarımız için sürekli cilt altı glukoz izlem cihazlarını Sosyal Güvenlik Kurumumuz aracılığıyla geri ödeme kapsamına almıştık. 2024 yılı Aralık-2025 yılı Eylül arasında 610 milyon liraya yakın ödeme bedeli olan 76 binden fazla reçeteyi evlatlarımız için karşıladık."
diyabet sensörü - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2024
SAĞLIK
Diyabetli çocuklar 'sensör' bekliyordu: Beklenen haber SGK'dan geldi, geri ödeme listesine alındı
12 Aralık 2024, 11:19
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала