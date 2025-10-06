https://anlatilaninotesi.com.tr/20251006/avrupa-komisyonu-baskani-iddia-etti-rusya-avrupalilari-birbirine-dusuruyor-1099970047.html
Avrupa Komisyonu Başkanı iddia etti: Rusya Avrupalıları birbirine düşürüyor
Avrupa Komisyonu Başkanı iddia etti: Rusya Avrupalıları birbirine düşürüyor
06.10.2025
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Parlamentosu'nun Strazburg'daki oturumunda, aşırı sağ ve aşırı sol görüşlü parlamenterlerin sunduğu iki güvensizlik önergesi ile ilgili 9 Ekim'de yapılacak oylama öncesinde güvensizlik oyu verecek milletvekillerini Rusya'yı desteklemekle suçladı.Von der Leyen, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Valday Uluslararası Tartışma Kulübü'nde yaptığı konuşmada ‘Avrupa'da kendisi için çalışan tüm sadık dostlarına desteğini gizlemediğini’ ileri sürdü.Avrupa Komisyonu Başkanı, Putin'in konuşmasını Avrupa'da herkesin çok dikkatli dinlemesi gerektiğini dile getirerek, Rus liderin konuşmasında Brüksel'i Ukrayna'daki çatışmayı körüklemekle suçladığını ileri sürdü.Avrupa Komisyonu basın dairesi daha önce, AB'nin ‘Rusya Devlet Başkanı'nın Soçi'deki konuşmasını takip etmediğini’ açıklamıştı.Von der Leyen ayrıca Avrupa Komisyonu'na yönelik güvensizlik önergelerinden Moskova’yı sorumlu tutarak, Rusya’nın ‘Avrupalıları birbirine düşürdüğünü’ iddia etti.Rusya Devlet Başkanı Putin, Valday Uluslararası Tartışma Kulübü'nde yaptığı konuşmada Rusya'nın Avrupa'nın militarizasyonuna çok ikna edici bir yanıt vereceğini açıklamıştı. Rus lider, bunun 'kesinlikle bir yanıt' olacağını, Rusya'nın hiçbir zaman askeri bir çatışma başlatmadığını vurgulamıştı.
2025
22:33 06.10.2025 (güncellendi: 22:44 06.10.2025)
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Parlamentosu'nun Strazburg'daki oturumunda, aşırı sağ ve aşırı sol görüşlü parlamenterlerin sunduğu iki güvensizlik önergesi ile ilgili 9 Ekim'de yapılacak oylama öncesinde güvensizlik oyu verecek milletvekillerini Rusya'yı desteklemekle suçladı.
Von der Leyen, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Valday Uluslararası Tartışma Kulübü'nde yaptığı konuşmada ‘Avrupa'da kendisi için çalışan tüm sadık dostlarına desteğini gizlemediğini’ ileri sürdü.
Avrupa Komisyonu Başkanı, Putin'in konuşmasını Avrupa'da herkesin çok dikkatli dinlemesi gerektiğini dile getirerek, Rus liderin konuşmasında Brüksel'i Ukrayna'daki çatışmayı körüklemekle suçladığını ileri sürdü.
Avrupa Komisyonu basın dairesi daha önce, AB'nin ‘Rusya Devlet Başkanı'nın Soçi'deki konuşmasını takip etmediğini’ açıklamıştı.
Von der Leyen ayrıca Avrupa Komisyonu'na yönelik güvensizlik önergelerinden Moskova’yı sorumlu tutarak, Rusya’nın ‘Avrupalıları birbirine düşürdüğünü’ iddia etti.
Rusya Devlet Başkanı Putin, Valday Uluslararası Tartışma Kulübü'nde yaptığı konuşmada Rusya'nın Avrupa'nın militarizasyonuna çok ikna edici bir yanıt vereceğini açıklamıştı. Rus lider, bunun 'kesinlikle bir yanıt' olacağını, Rusya'nın hiçbir zaman askeri bir çatışma başlatmadığını vurgulamıştı.