İspanya, bar terasları ve otobüs duraklarında sigara içmeyi yasaklayacak taslağı onayladı

Taslak, nikotin poşetleri, elektronik sigaralar ve tek kullanımlık elektronik sigaraları da kapsıyor. Detaylar haberde...

2025-09-10T11:28+0300

İspanya'da salı günü bakanlar kurulu tarafından imzalanan yasa tasarısı, sağlık bakanlığına göre, “insanların sağlığına yönelik korumaları güçlendirmeyi ve yasayı tüketim kalıplarına ve tütün ürünleri pazarına uyarlamayı” amaçlıyor.Tasarıya göre, elektronik sigaralar, çeşitli tütün ürünleri, nikotin poşetleri, nargileler ya da diğer cihazlar geleneksel sigaralarla aynı şekilde değerlendirilecek.Statlar, otobüs durakları gibi açık alanlarBunların kullanımı kapalı kamusal alanlarda ve bar terasları, stadyumlar, spor merkezleri, çocuk oyun alanları, otobüs durakları ve eğitim kurumları gibi açık alanlarda yasaklanacak. Yasa aynı zamanda, yukarıda belirtilen ürünlerin reklamının yapılmasını, sponsorluğunu veya tanıtımını da yasaklıyor.Çocukları sigara içen ebeveynlere 100 euro cezaYasa tasarısı kapsamında ayrıca çocukları sigara içen ebeveynlere 100 euroya kadar para cezası verilmesi öngörülüyor.Sağlık Bakanı: Yılda 50 bin kişi ölüyorSağlık Bakanı Monica Garcia Gomez, tasarının İspanya’yı, 2005’te iş yerlerinde ve 2010’da bar ve restoranlarda sigara içilmesini yasakladığında olduğu gibi, “tütünle mücadelede yeniden ön saflara” taşımayı amaçladığını söyledi ve ekledi:'Tütünle ilgili gerçeklik değişti'İspanya basını 'tütün kullanımıyla ilgili gerçekliğin değiştiğini' vurgularken, bunlar arasında 'elektronik sigaralar, tütün ısıtma cihazları ve nikotin poşetleri' bulunduğunu not düşüyor. İspanya’daki bu yasa ilk kez bu ürünlerin hepsini düzenleyecek.Ancak yasa tasarısı, sonunda sosyalistlerin liderlik ettiği koalisyon hükümeti içindeki anlaşmazlıklar nedeniyle rafa kaldırılan markasız sigara paketleri önerisini içermiyor.Ayrıca, 20’lik sigara paketinin 6 euronun altında olduğu ülkede fiyat artışları da tasarıda yer almıyor.

