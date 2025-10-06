Türkiye
SON DAKİKA | AFAD duyurdu: Malatya'da korkutan deprem
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
AFAD duyurdu: Malatya'da korkutan deprem
AFAD duyurdu: Malatya'da korkutan deprem
AFAD Malatya'da 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. 06.10.2025, Sputnik Türkiye
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya Battalgazi merkezli bir 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. AFAD verilerine göre 3.9 büyüklüğündeki deprem yerin 10.33 km derinliğinde meydana geldi.
SON HABERLER
AFAD duyurdu: Malatya'da korkutan deprem

13:20 06.10.2025
AFAD Malatya'da 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya Battalgazi merkezli bir 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD verilerine göre 3.9 büyüklüğündeki deprem yerin 10.33 km derinliğinde meydana geldi.
