AFAD duyurdu: Malatya'da korkutan deprem

AFAD Malatya'da 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. 06.10.2025, Sputnik Türkiye

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya Battalgazi merkezli bir 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. AFAD verilerine göre 3.9 büyüklüğündeki deprem yerin 10.33 km derinliğinde meydana geldi.

