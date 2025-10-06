https://anlatilaninotesi.com.tr/20251006/afad-duyurdu-malatyada-korkutan-deprem-1099952895.html
AFAD duyurdu: Malatya'da korkutan deprem
Sputnik Türkiye
AFAD Malatya'da 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. 06.10.2025
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya Battalgazi merkezli bir 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. AFAD verilerine göre 3.9 büyüklüğündeki deprem yerin 10.33 km derinliğinde meydana geldi.
