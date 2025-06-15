https://anlatilaninotesi.com.tr/20250615/survivor-2025-sampiyonu-olan-adem-kiliccidan-ilk-paylasim-cok-yoruldum-cok-yiprandim-1097038074.html

Survivor 2025 şampiyonu olan Adem Kılıççı'dan ilk paylaşım: 'Çok yoruldum, çok yıprandım'

Survivor 2025 şampiyonu olan Adem Kılıççı'dan ilk paylaşım: 'Çok yoruldum, çok yıprandım'

Sputnik Türkiye

Survivor All Star 2025 şampiyonu

2025-06-15T10:27+0300

2025-06-15T10:27+0300

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yaşam

survivor

adem kılıçcı

batuhan karacakaya

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Ocak ayında Dominik'te başlayan Survivor All Star-Gönüllüler'in büyük finali İstanbul'da canlı yayında yapıldı.Survivor'da kim birinci oldu?Zorlu ve uzun bir maratonun ardından Survivor'da Ayşe, Volkan, Adem ve Batuhan son dörde kaldı.İstanbul'a gelen bu dörtlü arasından canlı yayında final oynayacak isimler ise sırasıyla Batuhan Karacakaya ve Adem Kılıççı oldu.Survivor 2025'in şampiyonu Adem Kılıççı oldu. 3 tur üzerinden yapılan finalde Adem Kılıççı 1. turu 5-4, 2. turu 5-1 ve son turu 5-1 kazanarak şampiyon oldu.Adem Kılıççı'dan ilk paylaşım:39 yaşındaki Adem Kılıççı, şampiyonluğunun ardından yaptığı ilk paylaşımda şu ifadeleri kullandı:Survivor büyük öldü ne?2025 sezonunun şampiyonluk ödülünün ne olduğuna ilişkin bir bilgilendirme yapılmadı. Geçmiş yıllarda Survivor şampiyonlarına para ödülü verilmişti. 2023 yılında Şampiyon Nefise Karatay'a 1 milyon TL, geçtiğimiz yıl da şampiyon Ogeday Girişken'e 1 milyon TL ödül verildiği iddia edilmişti. Resmi bir açıklama ise gelmemişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250614/survivor-all-star-2025-sampiyonu-belli-oldu--sampiyon-kim-oldu-canli-yayinda-duyuruldu-1097023016.html

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