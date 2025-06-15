https://anlatilaninotesi.com.tr/20250615/survivor-2025-sampiyonu-olan-adem-kiliccidan-ilk-paylasim-cok-yoruldum-cok-yiprandim-1097038074.html
Survivor 2025 şampiyonu olan Adem Kılıççı'dan ilk paylaşım: 'Çok yoruldum, çok yıprandım'
Survivor 2025 şampiyonu olan Adem Kılıççı'dan ilk paylaşım: 'Çok yoruldum, çok yıprandım'
Sputnik Türkiye
Survivor All Star 2025 şampiyonu
2025-06-15T10:27+0300
2025-06-15T10:27+0300
2025-06-15T10:55+0300
yaşam
survivor
adem kılıçcı
batuhan karacakaya
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Ocak ayında Dominik'te başlayan Survivor All Star-Gönüllüler'in büyük finali İstanbul'da canlı yayında yapıldı.Survivor'da kim birinci oldu?Zorlu ve uzun bir maratonun ardından Survivor'da Ayşe, Volkan, Adem ve Batuhan son dörde kaldı.İstanbul'a gelen bu dörtlü arasından canlı yayında final oynayacak isimler ise sırasıyla Batuhan Karacakaya ve Adem Kılıççı oldu.Survivor 2025'in şampiyonu Adem Kılıççı oldu. 3 tur üzerinden yapılan finalde Adem Kılıççı 1. turu 5-4, 2. turu 5-1 ve son turu 5-1 kazanarak şampiyon oldu.Adem Kılıççı'dan ilk paylaşım:39 yaşındaki Adem Kılıççı, şampiyonluğunun ardından yaptığı ilk paylaşımda şu ifadeleri kullandı:Survivor büyük öldü ne?2025 sezonunun şampiyonluk ödülünün ne olduğuna ilişkin bir bilgilendirme yapılmadı. Geçmiş yıllarda Survivor şampiyonlarına para ödülü verilmişti. 2023 yılında Şampiyon Nefise Karatay'a 1 milyon TL, geçtiğimiz yıl da şampiyon Ogeday Girişken'e 1 milyon TL ödül verildiği iddia edilmişti. Resmi bir açıklama ise gelmemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250614/survivor-all-star-2025-sampiyonu-belli-oldu--sampiyon-kim-oldu-canli-yayinda-duyuruldu-1097023016.html
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survivor şampiyonu kim oldu? survivor kupayı kim kazandı, adem mi, batuhan mı birinci oldu? survivor all star 2025 şampiyonu belli oldu, survivor büyük öldü ne
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Survivor 2025 şampiyonu olan Adem Kılıççı'dan ilk paylaşım: 'Çok yoruldum, çok yıprandım'
10:27 15.06.2025 (güncellendi: 10:55 15.06.2025)
Ocak ayında Dominik'te başlayan Survivor All Star-Gönüllüler'in büyük finali İstanbul'da canlı yayında yapıldı. Yarışmanın birincisi Adem Kılıççı oldu.
Ocak ayında Dominik'te başlayan Survivor All Star-Gönüllüler'in büyük finali İstanbul'da canlı yayında yapıldı.
Survivor'da kim birinci oldu?
Zorlu ve uzun bir maratonun ardından Survivor'da Ayşe, Volkan, Adem ve Batuhan son dörde kaldı.
İstanbul'a gelen bu dörtlü arasından canlı yayında final oynayacak isimler ise sırasıyla Batuhan Karacakaya ve Adem Kılıççı oldu.
Survivor 2025'in şampiyonu Adem Kılıççı oldu.
3 tur üzerinden yapılan finalde Adem Kılıççı 1. turu 5-4, 2. turu 5-1 ve son turu 5-1 kazanarak şampiyon oldu.
Adem Kılıççı'dan ilk paylaşım:
39 yaşındaki Adem Kılıççı, şampiyonluğunun ardından yaptığı ilk paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
“Anca kendime gelebildim, hatta daha gelemedim. Çok yoruldum, çok yıprandım. Hem bedenen hem de zihnen çok yoruldum. Bana inanan herkese çok teşekkür ediyorum. Dua eden, destekleyen, desteklemeyen; bu projede bizimle gülüp bizimle ağlayan, yol arkadaşlığı yapan herkese teşekkürler.”
2025 sezonunun şampiyonluk ödülünün ne olduğuna ilişkin bir bilgilendirme yapılmadı. Geçmiş yıllarda Survivor şampiyonlarına para ödülü verilmişti.
2023 yılında Şampiyon Nefise Karatay'a 1 milyon TL, geçtiğimiz yıl da şampiyon Ogeday Girişken'e 1 milyon TL ödül verildiği iddia edilmişti. Resmi bir açıklama ise gelmemişti.