6 Ekim İstanbul'un kurtuluşu: 6 Ekim resmi tatil mi? Hangi toplu taşıma ücretsiz?

İstanbul’un Kurtuluşu’nun 102. yılı, 6 Ekim Pazartesi günü kutlanıyor. Resmi tatil ve ücretsiz toplu taşıma merak konusu oldu. 06.10.2025, Sputnik Türkiye

İstanbul’un Kurtuluşu’nun 102. yılı, 6 Ekim Pazartesi günü kutlanıyor. Mondros Mütarekesi’nin ardından İtilaf Devletleri birlikleri İstanbul’u işgal etmişti.Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının mücadelesi sayesinde, 6 Ekim 1923’te işgal birlikleri şehirden tamamen çekildi. Bu vesileyle her yıl 6 Ekim'de İstanbul'un kurutuluşu kutlanıyor. İstanbul'da 6 Ekim toplu taşıma araçları hakkında İETT'den açıklama geldi. İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü vesilesi ile 6 Ekim'de ulaşım ücretsiz olacak. 6 Ekim İstanbul'un kurtuluşu resmi tatil kapsamında değil. Ücretsiz uygulaması, adalar hatları, Beyoğlu-Taksim Nostaljik Tramvayı, Karaköy-Beyoğlu Tünel, SG-1 Sabiha Gökçen Havalimanı-Kadıköy, SG-2 Sabiha Gökçen Havalimanı-Taksim, 139 Üsküdar-Şile ve 139A Üsküdar-Şile/Ağva VIP hatlarında geçerli olmayacak.

