https://anlatilaninotesi.com.tr/20251005/market-raflarindaki-tehlike-bu-urunleri-tuketmeden-once-iki-kez-dusunun-1099925907.html

Market raflarındaki tehlike: 'Bu ürünleri tüketmeden önce iki kez düşünün'

Market raflarındaki tehlike: 'Bu ürünleri tüketmeden önce iki kez düşünün'

Sputnik Türkiye

Et ve Süt Kurumu’nun dergisinde yayımlanan araştırma, marketlerde satılan tüketime hazır gıdalarda halk sağlığını tehdit eden “staphylococcus aureus”... 05.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-05T09:45+0300

2025-10-05T09:45+0300

2025-10-05T09:45+0300

türki̇ye

gıda

market

hazır

et ve süt kurumu (esk)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/01/1088645869_17:0:646:354_1920x0_80_0_0_1c005d107ae6e05279ccd5a48e897093.jpg

Et ve Süt Kurumu’nun (ESK) dergisinde yayımlanan bilimsel çalışmada, Ankara’da farklı hipermarketlerde satılan tüketime hazır gıdalar incelendi. Milliyet'in haberine göre yapılan analizlerde, halk sağlığı açısından tehlikeli kabul edilen “staphylococcus aureus” bakterisinin, birçok üründe tespit edildiği bildirildi.Hangi ürünlerde bakteri bulundu?Araştırma kapsamında hipermarketlerden alınan Rus salatası, İtalyan salatası, tavuk salatası, kadınbudu köfte, Arnavut ciğeri, tavuk döner, kremalı yaş pasta, kazandibi ve keşkül gibi ürünlerden örnekler toplandı.Analiz sonuçlarına göre:'Staphylococcus aureus' halk sağlığı için risk oluşturuyorÇalışmada, söz konusu bakterinin gıda zehirlenmelerine neden olabileceği ve bu durumun halk sağlığı bakımından kritik önem taşıdığı vurgulandı. Raporda, “Tüketime hazır gıdalarda bu bakterinin minimize edilmesi için gıda işletmelerinde personel hijyenine önem verilmesi ve gıda güvenliği sistemlerinin uygulanması gerekir” ifadeleri yer aldı.Staphylococcus aureus nedir?Staphylococcus aureus, insanlarda ve hayvanlarda doğal olarak bulunabilen, ancak uygun koşullarda çoğaldığında gıda zehirlenmelerine, cilt enfeksiyonlarına ve hatta ciddi sistemik hastalıklara neden olabilen bir bakteri türüdür.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251005/hava-durumu-yeniden-degisecek-meteoroloji-sali-gununu-isaret-etti-kuvvetli-saganak-geliyor-1099925251.html

türki̇ye

hazır

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

gıda, market, hazır, et ve süt kurumu (esk)