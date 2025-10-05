Türkiye
Market raflarındaki tehlike: 'Bu ürünleri tüketmeden önce iki kez düşünün'
Market raflarındaki tehlike: 'Bu ürünleri tüketmeden önce iki kez düşünün'
Et ve Süt Kurumu’nun dergisinde yayımlanan araştırma, marketlerde satılan tüketime hazır gıdalarda halk sağlığını tehdit eden “staphylococcus aureus”... 05.10.2025, Sputnik Türkiye
Et ve Süt Kurumu'nun (ESK) dergisinde yayımlanan bilimsel çalışmada, Ankara'da farklı hipermarketlerde satılan tüketime hazır gıdalar incelendi. Milliyet'in haberine göre yapılan analizlerde, halk sağlığı açısından tehlikeli kabul edilen "staphylococcus aureus" bakterisinin, birçok üründe tespit edildiği bildirildi.Hangi ürünlerde bakteri bulundu?Araştırma kapsamında hipermarketlerden alınan Rus salatası, İtalyan salatası, tavuk salatası, kadınbudu köfte, Arnavut ciğeri, tavuk döner, kremalı yaş pasta, kazandibi ve keşkül gibi ürünlerden örnekler toplandı.Analiz sonuçlarına göre:'Staphylococcus aureus' halk sağlığı için risk oluşturuyorÇalışmada, söz konusu bakterinin gıda zehirlenmelerine neden olabileceği ve bu durumun halk sağlığı bakımından kritik önem taşıdığı vurgulandı. Raporda, "Tüketime hazır gıdalarda bu bakterinin minimize edilmesi için gıda işletmelerinde personel hijyenine önem verilmesi ve gıda güvenliği sistemlerinin uygulanması gerekir" ifadeleri yer aldı.Staphylococcus aureus nedir?Staphylococcus aureus, insanlarda ve hayvanlarda doğal olarak bulunabilen, ancak uygun koşullarda çoğaldığında gıda zehirlenmelerine, cilt enfeksiyonlarına ve hatta ciddi sistemik hastalıklara neden olabilen bir bakteri türüdür.
Et ve Süt Kurumu’nun dergisinde yayımlanan araştırma, marketlerde satılan tüketime hazır gıdalarda halk sağlığını tehdit eden “staphylococcus aureus” bakterisinin tespit edildiğini ortaya koydu. Kadınbudu köfte, tavuk döner, kremalı yaş pasta ve keşkülde yüksek oranlarda bakteriye rastlandı.
Et ve Süt Kurumu’nun (ESK) dergisinde yayımlanan bilimsel çalışmada, Ankara’da farklı hipermarketlerde satılan tüketime hazır gıdalar incelendi. Milliyet'in haberine göre yapılan analizlerde, halk sağlığı açısından tehlikeli kabul edilen “staphylococcus aureus” bakterisinin, birçok üründe tespit edildiği bildirildi.

Hangi ürünlerde bakteri bulundu?

Araştırma kapsamında hipermarketlerden alınan Rus salatası, İtalyan salatası, tavuk salatası, kadınbudu köfte, Arnavut ciğeri, tavuk döner, kremalı yaş pasta, kazandibi ve keşkül gibi ürünlerden örnekler toplandı.
Analiz sonuçlarına göre:
Kadınbudu köfte, tavuk döner, tavuk salatası ve kazandibi örneklerinde yüzde 5,
Arnavut ciğeri örneklerinde yüzde 10,
Keşkül örneklerinde yüzde 15,
Kremalı yaş pasta örneklerinde ise yüzde 20 oranında staphylococcus aureus bakterisi bulundu.
Rus salatası ve İtalyan salatası örneklerinde ise bakteri tespit edilmedi.

'Staphylococcus aureus' halk sağlığı için risk oluşturuyor

Çalışmada, söz konusu bakterinin gıda zehirlenmelerine neden olabileceği ve bu durumun halk sağlığı bakımından kritik önem taşıdığı vurgulandı. Raporda, “Tüketime hazır gıdalarda bu bakterinin minimize edilmesi için gıda işletmelerinde personel hijyenine önem verilmesi ve gıda güvenliği sistemlerinin uygulanması gerekir” ifadeleri yer aldı.

Staphylococcus aureus nedir?

Staphylococcus aureus, insanlarda ve hayvanlarda doğal olarak bulunabilen, ancak uygun koşullarda çoğaldığında gıda zehirlenmelerine, cilt enfeksiyonlarına ve hatta ciddi sistemik hastalıklara neden olabilen bir bakteri türüdür.
