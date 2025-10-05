https://anlatilaninotesi.com.tr/20251005/trumptan-chicagoya-asker-sevkiyati-karari-ulusal-muhafizlar-yola-cikiyor-1099926992.html

Trump’tan Chicago’ya asker sevkiyatı kararı: Ulusal Muhafızlar yola çıkıyor

Trump’tan Chicago’ya asker sevkiyatı kararı: Ulusal Muhafızlar yola çıkıyor

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, göçmenlik karşıtı operasyonlar ve artan suç oranlarını gerekçe göstererek 300 Ulusal Muhafız askerini Chicago’ya gönderme kararı... 05.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-05T11:45+0300

2025-10-05T11:45+0300

2025-10-05T11:45+0300

dünya

abd

donald trump

kristi noem

chicago

portland

abd

abd i̇ç güvenlik bakanlığı (dhs)

açıklama

abd ulusal muhafızlar

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/03/1087580666_0:0:1445:813_1920x0_80_0_0_e79f58db4e0f3ef49fc3b25d6e7a2eea.jpg

Beyaz Saray cumartesi günü yaptığı açıklamada, Trump’ın “federal görevlileri ve binaları korumak” için 300 Ulusal Muhafız askerini Chicago’ya sevk edeceğini duyurdu. Trump’ın uzun süredir gündeme getirdiği bu adım, göçmenlik karşıtı operasyonlara tepkilerin arttığı bir dönemde geldi.Protestolar ve çatışmalar tırmandı Açıklama, Chicago’da göçmenlik karşıtı baskınlara karşı yapılan protestoların şiddetlenmesinin ardından geldi. ABD İç Güvenlik Bakanlığı (DHS), bir gösteride federal Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ajanlarıyla protestocular arasında çatışma çıktığını ve silahlı bir kadına ateş açıldığını bildirdi. DHS Bakanı Kristi Noem sosyal medyada, “Sahayı kontrol altına almak için daha fazla özel operasyon gücü gönderiyorum” ifadelerini kullandı.Chicago’ya asker gönderme duyurusunun hemen öncesinde, Oregon eyaletindeki bir federal hakim Trump yönetiminin Portland’a asker sevk etmesini geçici olarak engelledi. Trump geçen hafta Portland için “gerekirse tam güç kullanacağız” demişti.Siyasi gerilim tırmanıyor Trump daha önce Washington DC, Los Angeles ve Memphis’e de Ulusal Muhafız göndermişti. Analistler, Demokratlar tarafından yönetilen şehirlerde bu tür adımların siyasi gerilimi artırdığını ve başkanın seçim öncesi “güçlü lider” imajını pekiştirmeyi amaçladığını belirtiyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251001/trump-oregona-ulusal-muhafiz-birlikleri-gonderdigini-acikladi-1099832517.html

chicago

portland

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, donald trump, kristi noem, chicago, portland, abd, abd i̇ç güvenlik bakanlığı (dhs), açıklama, abd ulusal muhafızlar