Trump’tan Chicago’ya asker sevkiyatı kararı: Ulusal Muhafızlar yola çıkıyor
ABD Başkanı Donald Trump, göçmenlik karşıtı operasyonlar ve artan suç oranlarını gerekçe göstererek 300 Ulusal Muhafız askerini Chicago’ya gönderme kararı... 05.10.2025, Sputnik Türkiye
Beyaz Saray cumartesi günü yaptığı açıklamada, Trump’ın “federal görevlileri ve binaları korumak” için 300 Ulusal Muhafız askerini Chicago’ya sevk edeceğini duyurdu. Trump’ın uzun süredir gündeme getirdiği bu adım, göçmenlik karşıtı operasyonlara tepkilerin arttığı bir dönemde geldi.Protestolar ve çatışmalar tırmandı Açıklama, Chicago’da göçmenlik karşıtı baskınlara karşı yapılan protestoların şiddetlenmesinin ardından geldi. ABD İç Güvenlik Bakanlığı (DHS), bir gösteride federal Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ajanlarıyla protestocular arasında çatışma çıktığını ve silahlı bir kadına ateş açıldığını bildirdi. DHS Bakanı Kristi Noem sosyal medyada, “Sahayı kontrol altına almak için daha fazla özel operasyon gücü gönderiyorum” ifadelerini kullandı.Chicago’ya asker gönderme duyurusunun hemen öncesinde, Oregon eyaletindeki bir federal hakim Trump yönetiminin Portland’a asker sevk etmesini geçici olarak engelledi. Trump geçen hafta Portland için “gerekirse tam güç kullanacağız” demişti.Siyasi gerilim tırmanıyor Trump daha önce Washington DC, Los Angeles ve Memphis’e de Ulusal Muhafız göndermişti. Analistler, Demokratlar tarafından yönetilen şehirlerde bu tür adımların siyasi gerilimi artırdığını ve başkanın seçim öncesi “güçlü lider” imajını pekiştirmeyi amaçladığını belirtiyor.
