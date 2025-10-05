Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251005/trumptan-chicagoya-asker-sevkiyati-karari-ulusal-muhafizlar-yola-cikiyor-1099926992.html
Trump’tan Chicago’ya asker sevkiyatı kararı: Ulusal Muhafızlar yola çıkıyor
Trump’tan Chicago’ya asker sevkiyatı kararı: Ulusal Muhafızlar yola çıkıyor
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, göçmenlik karşıtı operasyonlar ve artan suç oranlarını gerekçe göstererek 300 Ulusal Muhafız askerini Chicago’ya gönderme kararı... 05.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-05T11:45+0300
2025-10-05T11:45+0300
dünya
abd
donald trump
kristi noem
chicago
portland
abd
abd i̇ç güvenlik bakanlığı (dhs)
açıklama
abd ulusal muhafızlar
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/03/1087580666_0:0:1445:813_1920x0_80_0_0_e79f58db4e0f3ef49fc3b25d6e7a2eea.jpg
Beyaz Saray cumartesi günü yaptığı açıklamada, Trump’ın “federal görevlileri ve binaları korumak” için 300 Ulusal Muhafız askerini Chicago’ya sevk edeceğini duyurdu. Trump’ın uzun süredir gündeme getirdiği bu adım, göçmenlik karşıtı operasyonlara tepkilerin arttığı bir dönemde geldi.Protestolar ve çatışmalar tırmandı Açıklama, Chicago’da göçmenlik karşıtı baskınlara karşı yapılan protestoların şiddetlenmesinin ardından geldi. ABD İç Güvenlik Bakanlığı (DHS), bir gösteride federal Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ajanlarıyla protestocular arasında çatışma çıktığını ve silahlı bir kadına ateş açıldığını bildirdi. DHS Bakanı Kristi Noem sosyal medyada, “Sahayı kontrol altına almak için daha fazla özel operasyon gücü gönderiyorum” ifadelerini kullandı.Chicago’ya asker gönderme duyurusunun hemen öncesinde, Oregon eyaletindeki bir federal hakim Trump yönetiminin Portland’a asker sevk etmesini geçici olarak engelledi. Trump geçen hafta Portland için “gerekirse tam güç kullanacağız” demişti.Siyasi gerilim tırmanıyor Trump daha önce Washington DC, Los Angeles ve Memphis’e de Ulusal Muhafız göndermişti. Analistler, Demokratlar tarafından yönetilen şehirlerde bu tür adımların siyasi gerilimi artırdığını ve başkanın seçim öncesi “güçlü lider” imajını pekiştirmeyi amaçladığını belirtiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251001/trump-oregona-ulusal-muhafiz-birlikleri-gonderdigini-acikladi-1099832517.html
chicago
portland
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/03/1087580666_161:0:1445:963_1920x0_80_0_0_93d5ed5d429feb19c759b7c00d2d3e24.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, donald trump, kristi noem, chicago, portland, abd, abd i̇ç güvenlik bakanlığı (dhs), açıklama, abd ulusal muhafızlar
abd, donald trump, kristi noem, chicago, portland, abd, abd i̇ç güvenlik bakanlığı (dhs), açıklama, abd ulusal muhafızlar

Trump’tan Chicago’ya asker sevkiyatı kararı: Ulusal Muhafızlar yola çıkıyor

11:45 05.10.2025
© AA / Adam J. DeweyTrump, 2020'deki seçimlere müdahale etmede "her türlü hakka" sahip olduğunu söyledi
Trump, 2020'deki seçimlere müdahale etmede her türlü hakka sahip olduğunu söyledi - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2025
© AA / Adam J. Dewey
Abone ol
ABD Başkanı Donald Trump, göçmenlik karşıtı operasyonlar ve artan suç oranlarını gerekçe göstererek 300 Ulusal Muhafız askerini Chicago’ya gönderme kararı aldı. Portland için planlanan benzer konuşlandırma ise mahkeme tarafından geçici olarak durduruldu.
Beyaz Saray cumartesi günü yaptığı açıklamada, Trump’ın “federal görevlileri ve binaları korumak” için 300 Ulusal Muhafız askerini Chicago’ya sevk edeceğini duyurdu. Trump’ın uzun süredir gündeme getirdiği bu adım, göçmenlik karşıtı operasyonlara tepkilerin arttığı bir dönemde geldi.

Protestolar ve çatışmalar tırmandı

Açıklama, Chicago’da göçmenlik karşıtı baskınlara karşı yapılan protestoların şiddetlenmesinin ardından geldi. ABD İç Güvenlik Bakanlığı (DHS), bir gösteride federal Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ajanlarıyla protestocular arasında çatışma çıktığını ve silahlı bir kadına ateş açıldığını bildirdi. DHS Bakanı Kristi Noem sosyal medyada, “Sahayı kontrol altına almak için daha fazla özel operasyon gücü gönderiyorum” ifadelerini kullandı.
Chicago’ya asker gönderme duyurusunun hemen öncesinde, Oregon eyaletindeki bir federal hakim Trump yönetiminin Portland’a asker sevk etmesini geçici olarak engelledi. Trump geçen hafta Portland için “gerekirse tam güç kullanacağız” demişti.

Siyasi gerilim tırmanıyor

Trump daha önce Washington DC, Los Angeles ve Memphis’e de Ulusal Muhafız göndermişti. Analistler, Demokratlar tarafından yönetilen şehirlerde bu tür adımların siyasi gerilimi artırdığını ve başkanın seçim öncesi “güçlü lider” imajını pekiştirmeyi amaçladığını belirtiyor.
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2025
DÜNYA
Trump, Oregon'a Ulusal Muhafız birlikleri gönderdiğini açıkladı
1 Ekim, 22:27
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала