Trump, Oregon'a Ulusal Muhafız birlikleri gönderdiğini açıkladı
ABD Başkanı Donald Trump, ‘artan kanunsuzluk’ ve federal yetkililere yönelik saldırılar nedeniyle Oregon'a Ulusal Muhafız birlikleri gönderdiğini açıkladı.Trump, "Mükemmel federal yetkililerimiz Oregon'da yasaları uygulamada başarısız oldu. ‘Antifa’ ve radikal sol anarşistler, federal mülkleri koruyan ve yasaları uygulayan erkek ve kadınlarımıza acımasızca saldırdı" dedi.ABD lideri, Ulusal Muhafız birliklerinin kanun ve düzeni yeniden sağlamak, kaosu, ölümleri ve yıkımı sona erdirmek için devreye sokulduğunu vurgulayarak, "Biz kanunlara bağlı bir ulusuz ve kazanacağız" ifadesini kullandı.Geçen hafta Trump, Savaş Bakanı Pete Hegseth'e, ‘savaşta tahrip edilmiş’ Portland'ı ve Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) tesislerini Antifa hareketinden korumak için birlikler sağlaması talimatı vermişti.
