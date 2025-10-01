Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251001/trump-oregona-ulusal-muhafiz-birlikleri-gonderdigini-acikladi-1099832517.html
Trump, Oregon'a Ulusal Muhafız birlikleri gönderdiğini açıkladı
Trump, Oregon'a Ulusal Muhafız birlikleri gönderdiğini açıkladı
ABD Başkanı Trump, düzeni sağlamaları için Oregon'a Ulusal Muhafız birlikleri gönderdiğini duyurdu. 01.10.2025
dünya
abd
donald trump
oregon
abd göçmenlik ve gümrük muhafaza bürosu (ice)
ulusal muhafız
pete hegseth
antifa
ABD Başkanı Donald Trump, 'artan kanunsuzluk' ve federal yetkililere yönelik saldırılar nedeniyle Oregon'a Ulusal Muhafız birlikleri gönderdiğini açıkladı.Trump, "Mükemmel federal yetkililerimiz Oregon'da yasaları uygulamada başarısız oldu. 'Antifa' ve radikal sol anarşistler, federal mülkleri koruyan ve yasaları uygulayan erkek ve kadınlarımıza acımasızca saldırdı" dedi.ABD lideri, Ulusal Muhafız birliklerinin kanun ve düzeni yeniden sağlamak, kaosu, ölümleri ve yıkımı sona erdirmek için devreye sokulduğunu vurgulayarak, "Biz kanunlara bağlı bir ulusuz ve kazanacağız" ifadesini kullandı.Geçen hafta Trump, Savaş Bakanı Pete Hegseth'e, 'savaşta tahrip edilmiş' Portland'ı ve Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) tesislerini Antifa hareketinden korumak için birlikler sağlaması talimatı vermişti.
oregon
abd, donald trump, oregon, abd göçmenlik ve gümrük muhafaza bürosu (ice), ulusal muhafız, pete hegseth, antifa
abd, donald trump, oregon, abd göçmenlik ve gümrük muhafaza bürosu (ice), ulusal muhafız, pete hegseth, antifa

Trump, Oregon'a Ulusal Muhafız birlikleri gönderdiğini açıkladı

22:27 01.10.2025
ABD Başkanı Trump, düzeni sağlamaları için Oregon'a Ulusal Muhafız birlikleri gönderdiğini duyurdu.
ABD Başkanı Donald Trump, ‘artan kanunsuzluk’ ve federal yetkililere yönelik saldırılar nedeniyle Oregon'a Ulusal Muhafız birlikleri gönderdiğini açıkladı.
Trump, "Mükemmel federal yetkililerimiz Oregon'da yasaları uygulamada başarısız oldu. ‘Antifa’ ve radikal sol anarşistler, federal mülkleri koruyan ve yasaları uygulayan erkek ve kadınlarımıza acımasızca saldırdı" dedi.
ABD lideri, Ulusal Muhafız birliklerinin kanun ve düzeni yeniden sağlamak, kaosu, ölümleri ve yıkımı sona erdirmek için devreye sokulduğunu vurgulayarak, "Biz kanunlara bağlı bir ulusuz ve kazanacağız" ifadesini kullandı.
Geçen hafta Trump, Savaş Bakanı Pete Hegseth'e, ‘savaşta tahrip edilmiş’ Portland'ı ve Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) tesislerini Antifa hareketinden korumak için birlikler sağlaması talimatı vermişti.
DÜNYA
Trump, Pentagon'un 'Savaşçı Ruhu' toplantısına katılıyor
Dün, 03:37
DÜNYA
Trump, Pentagon’un 'Savaşçı Ruhu' toplantısına katılıyor
Dün, 03:37
