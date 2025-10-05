https://anlatilaninotesi.com.tr/20251005/trafikte-tartistigi-surucuye-keserle-saldiran-motosikletliye-8-ayri-suctan-ceza-arac-sahibinin-1099938466.html

Trafikte tartıştığı sürücüye keserle saldıran motosikletliye 8 ayrı suçtan ceza: Araç sahibinin ehliyeti iptal edildi

İstanbul Tuzla'da tartıştığı araç sürücüsüne keserle saldıran motosikletli hakkında 8 ayrı suçtan işlem yapıldı. Motosiklet kullanmak için ehliyeti olmadığı da... 05.10.2025, Sputnik Türkiye

Tuzla'da çekilen görüntülerin sosyal medyada paylaşılması sonrası başlatılan inceleme sonucunda tartıştığı sürücünün aracına keserle saldıran motosiklet sürücüsü ile aracın sahibine 45 bin 374 lira para cezası kesildi.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğütartıştığı sürücüsünün aracına keserle vurup aynasını kırmasına ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntülere yönelik inceleme başlattı.Trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü tespit edilen motosikletin sürücüsü 20 yaşındaki Y.Y. yakalandı.'Sürücü belgesi sınıfına uygun olmayan aracı kullanmak' suçundan işlem uygulandıSürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun, "dörtlü ikaz lambası kırık aracı kullanmak", "teknik değişiklik eşya taşıma kutusu", "sürücü belgesi sınıfına uygun olmayan aracı kullanmak", "tehlikeli şerit değiştirmek", "taşıt yolu üzerinde duraklama", "yayaların araç yolunda trafiği engelleyecek davranışlarda bulunması", "saygısızca araç kullanmak", "araçları tescil belgesinde gösterilen maksadın dışında kullanmak" gerekçesiyle, araç sahibine ise "sürücü belgesi yetersiz kişiye araç kullandırmak", "araçları tescil belgesinde gösterilen maksadın dışında kullandırmak" maddelerinden toplam 45 bin 374 lira para cezası kesildi.Araç sahibinin sürücü belgesi iptal edilirken, motosiklet 15 gün süreyle trafikten men edildi.Şüpheli Y.Y. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

