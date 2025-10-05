https://anlatilaninotesi.com.tr/20251005/toplam-19-miknatis-yemek-borusundan-cikarildi-1099937019.html

Çocuğun yemek borusundan 19 adet mıknatıs çıkarıldı

Çocuğun yemek borusundan 19 adet mıknatıs çıkarıldı

Elazığ'da 3 yaşındaki çocuğun 19 adet mıknatısı yutması sebebiyle yemek borusunun tıkandığı ortaya çıktı.

Erzurum'da evde oyun oynarken bulduğu rahatsızlanan 3 yaşındaki bir çocuk ambulansla Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.Çocuk, burada yapılan tetkiklerin ardından ambulans helikopterle Elazığı'a Fırat Üniversitesi (FÜ) Hastanesi'ne sevk edildi.Hastanede yapılan tetkiklerde mıknatısların yapışarak çocuğun yemek borusunu tıkadığı tespit edildi.Hastaneden operasyon hakkında şu bilgiler paylaşıldı:Doktorlar ailelerin küçük çocuklarının erişebileceği noktalarda küçük cisimleri bulundurmamaları tavsiyesini bir kez daha yineledi.

