Çocuğun yemek borusundan 19 adet mıknatıs çıkarıldı
19:05 05.10.2025 (güncellendi: 20:59 05.10.2025)
Elazığ'da 3 yaşındaki çocuğun 19 adet mıknatısı yutması sebebiyle yemek borusunun tıkandığı ortaya çıktı. Hastanede operasyonla mideye alınan mıknatıslar daha sonra mideden çıkarıldı.
Erzurum'da evde oyun oynarken bulduğu rahatsızlanan 3 yaşındaki bir çocuk ambulansla Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Çocuk, burada yapılan tetkiklerin ardından ambulans helikopterle Elazığı'a Fırat Üniversitesi (FÜ) Hastanesi'ne sevk edildi.
Hastanede yapılan tetkiklerde mıknatısların yapışarak çocuğun yemek borusunu tıkadığı tespit edildi.
Hastaneden operasyon hakkında şu bilgiler paylaşıldı:
"Tabi bu mıknatıslar uzun süre hastanın yemek borusunda kaldığı için biraz hasar bırakmıştı. Çok güçlü mıknatıslardı. İşlemin kolay yapılabilmesi için mıknatıslar yemek borusundan mideye alındı, mideden özel bir fileyle çıkarıldı. İşlemden sonra hastayı gece boyunca gözlem altında tuttuk. Sabah da aile kendi isteğiyle çıkarmak isteyince, hastanın da genel durumu iyi olduğundan taburcu ettik."
Doktorlar ailelerin küçük çocuklarının erişebileceği noktalarda küçük cisimleri bulundurmamaları tavsiyesini bir kez daha yineledi.