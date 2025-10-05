Türkiye
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251005/taklit-ve-tagsis-listesi-guncellendi-dana-kiymada-kalp-cikti-1099928317.html
Taklit ve tağşiş listesi güncellendi: Dana kıymada kalp çıktı
Taklit ve tağşiş listesi güncellendi: Dana kıymada kalp çıktı
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapan firmaları yeniden açıkladı. Güncellenen listede bazı markaların dana kıyma diye sattıkları ürünlerde kalp...
Tarım ve Orman Bakanlığı, halk sağlığını tehlikeye atan gıda üreticilerine yönelik denetimlerini sürdürüyor. Bakanlık, “Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar ile Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar” başlığı altında hazırladığı listeyi güncelledi.Yeni listede peynir, bal, sucuk, kıyma ve zeytinyağı gibi temel gıda ürünlerinde yapılan hilelere yer verildi. Denetimlerde özellikle et ve et ürünlerinde yapılan tağşişler dikkat çekti.Dana kıymada kalp çıktıGıda laboratuvarlarında yapılan analizlerde, bazı markaların “dana kıyma” olarak satışa sunduğu ürünlerde kalp dokusuna rastlandığı tespit edildi.Bal, peynir ve zeytinyağında da hile tespit edildiBakanlık verilerine göre, son kontrollerde bal, peynir ve zeytinyağı gibi ürünlerde de taklit ve tağşiş vakaları tespit edildi. Bazı markaların, bal içerisine glikoz şurubu karıştırdığı, bazı peynirlerde ise bitkisel yağ ve nişasta kullanıldığı belirlendi.Ayrıca, bazı zeytinyağı markalarında farklı bitkisel yağlarla karıştırma yapıldığı tespit edildi.
türki̇ye
dana
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapan firmaları yeniden açıkladı. Güncellenen listede bazı markaların dana kıyma diye sattıkları ürünlerde kalp dokusuna rastlandı.
Tarım ve Orman Bakanlığı, halk sağlığını tehlikeye atan gıda üreticilerine yönelik denetimlerini sürdürüyor. Bakanlık, “Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar ile Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar” başlığı altında hazırladığı listeyi güncelledi.
Yeni listede peynir, bal, sucuk, kıyma ve zeytinyağı gibi temel gıda ürünlerinde yapılan hilelere yer verildi. Denetimlerde özellikle et ve et ürünlerinde yapılan tağşişler dikkat çekti.

Dana kıymada kalp çıktı

Gıda laboratuvarlarında yapılan analizlerde, bazı markaların “dana kıyma” olarak satışa sunduğu ürünlerde kalp dokusuna rastlandığı tespit edildi.

Bal, peynir ve zeytinyağında da hile tespit edildi

Bakanlık verilerine göre, son kontrollerde bal, peynir ve zeytinyağı gibi ürünlerde de taklit ve tağşiş vakaları tespit edildi. Bazı markaların, bal içerisine glikoz şurubu karıştırdığı, bazı peynirlerde ise bitkisel yağ ve nişasta kullanıldığı belirlendi.

Ayrıca, bazı zeytinyağı markalarında farklı bitkisel yağlarla karıştırma yapıldığı tespit edildi.
