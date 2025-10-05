Gazze’de son durum: Türkiye ve Arap ülkelerinden açıklama, ABD ekibi Mısır’da
12:16 05.10.2025 (güncellendi: 12:24 05.10.2025)
© AA / Mohammed NassarDeyr Belah
Trump, önümüzdeki günlerde anlaşmayı sonuçlandırmak için bastıracağını söyledi. Türkiye ve Arap ülkeleri dışişleri bakanlarından gelen ortak açıklamada barışa vurgu yapıldı. ABD’den özel elçi Steve Witkoff ve Trump’ın damadı Jared Kushner Mısır’a gitti. Gazze'ye İsrail saldırıları sürüyor.
Türkiye Cumhuriyeti, Ürdün Haşimi Krallığı, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya Cumhuriyeti, Pakistan İslam Cumhuriyeti, Suudi Arabistan Krallığı, Katar Devleti ve Mısır Dışişleri Bakanları, bugün, Hamas’ın ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze’deki savaşın sona erdirilmesi, hayatta olan veya hayatını kaybetmiş tüm rehinelerin serbest bırakılması ve uygulama mekanizmalarına ilişkin müzakerelerin derhal başlatılmasına dair önerisi konusunda attığı adımları memnuniyetle karşıladığını açıkladı.
Dışişleri Bakanları’nın açıklamasında ayrıca, ABD Başkanı Trump’ın İsrail’e yönelik, bombardımanları derhal durdurma ve takas anlaşmasının uygulanmasına başlama çağrısını memnuniyetle karşıladı, kendisinin bölge barışını tesis etme yönündeki kararlılığını takdirle karşıladı.
Bakanlar, bu gelişmelerin kapsamlı ve sürdürülebilir bir ateşkese ulaşmak ve Gazze Şeridi’nde halkın karşı karşıya olduğu ağır insani koşulları ele almak bakımından gerçek bir fırsat teşkil ettiğini vurguladı.
Dışişleri Bakanları, Hamas’ın Gazze’nin idaresini bağımsız teknokratlardan oluşan geçici bir Filistin İdari Komitesi’ne devretmeye hazır olduğunu açıklamasından da memnuniyet duydu. Önerinin uygulanmasına ilişkin mekanizmalar üzerinde mutabakata varmak ve söz konusu planın tüm unsurlarını ele almak üzere müzakerelerin derhal başlatılmasının önemine işaret etti.
Gazza için maddeler sıralandı
Dışişleri Bakanları, önerinin uygulanmasına yönelik çabaları desteklemeye;
Gazze’deki savaşın derhal sona erdirilmesine;
Gazze’ye insani yardımların kesintisiz şekilde ulaştırılmasını,
Filistinlilerin yerlerinden edilmemesini, sivillerin güvenliği ve emniyetini tehdit eden hiçbir tedbirin alınmamasını, rehinelerin serbest bırakılmasını, Filistin Yönetimi’nin Gazze’ye dönmesini, Gazze ile Batı Şeria’nın birleştirilmesini güvence altına alacak kapsamlı bir anlaşmaya varılmasına;
Tüm tarafların güvenliğini garanti altına alacak bir güvenlik mekanizmasının tesis edilmesine ve bu doğrultuda İsrail’in tam çekilmesine, Gazze’nin yeniden inşasına ve iki devletli çözüm temelinde adil bir barış yolunun oluşturulmasına yönelik ortak kararlılıklarını yineledi.
Trump’ın damadı ve temsilcisi Mısır’da
Beyaz Saray’dan bir yetkili, ABD Başkanı'nın elçileri Jared Kushner ve Steve Witkoff’u Cumartesi günü Mısır’a gönderdiğini, burada rehine takasıyla ilgili teknik detayları netleştirmek ve kalıcı bir ateşkes anlaşmasını görüşmek üzere bulunacaklarını belirtti.
© AP Photo / Alex BrandonJared Kushner ve Steve Witkoff
Gelişme, Hamas’ın Trump’ın iki yıllık savaşı sona erdirme planı kapsamında rehineleri serbest bırakmaya hazır olduğunu açıklamasının bir gün sonrasında yaşandı. Trump da verdiği bir röportajda, “Anlaşmaya çok yakınız” açıklaması yapmıştı.
Pazartesi günü kritik görüşme
Mısır Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, İsrail ve Hamas heyetleri de Pazartesi günü Mısır’da, İsrailli rehinelerin Filistinli mahkumlarla değişimini görüşmek üzere bir araya gelecek.
‘Önemli unsurları kabul edildi’
Hamas, cuma günü Trump’tan olumlu bir yanıt alarak, 20 maddelik barış teklifinin bazı önemli unsurlarını kabul ettiğini duyurdu. Bu maddeler arasında savaşın sona erdirilmesi, İsrail’in çekilmesi ve rehinelerin serbest bırakılması yer alıyordu.
Trump cumartesi günü bu açıklamadan sonra şu paylaşımı yaptı: “Yapılan müzakereler sonrasında İsrail, başlangıç çekilme hattını kabul etti. Bu hattı Hamas’a gösterdik ve onlarla paylaştık.”
Hamas’ın bu hatta onay vermesi durumunda, ateşkesin devreye gireceğini, rehine ve mahkum değişiminin başlayacağını ve sonraki çekilme aşamasının koşullarının oluşturulacağını belirtti. Ancak daha fazla ayrıntı vermedi.
‘Erdoğan çok yardımcı oldu’
Trump ayrıca Cumartesi günü Axios’a verdiği röportajda, “Gazze’de bir anlaşmaya çok yakınız” dedi ve önümüzdeki günlerde İsrail ile Hamas arasında bir anlaşmayı sonuçlandırmak için bastırdığını belirtti.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Hamas’ı rehine serbest bırakmaya ikna etme konusunda “çok yardımcı olduğunu” belirtti ve “Erdoğan çok yardımcı oldu. Sert biridir ama benim dostum ve harikaydı” dedi.
Gazze’ye saldırılar sürüyor
Filistin haber ajansı WAFA’nın haberine göre, Cumartesi akşamı Gazze Şehri’nin El-Tuffah mahallesindeki bir eve düzenlenen İsrail saldırısında çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere en az 17 kişi hayatını kaybetti. Ayrıca 20 kişinin enkaz altında kaybolduğu ve onlarcasının da yaralandığı belirtildi.
Hamas yaptığı açıklamada, “İşgalin bombardımanı ve katliamlarının devam etmesi, Netanyahu’nun sivillere yönelik askeri operasyonları azalttığı yönündeki yalanlarını ortaya koyuyor” dedi.