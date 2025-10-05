https://anlatilaninotesi.com.tr/20251005/gazzede-son-durum-turkiye-ve-arap-ulkelerinden-aciklama-abd-ekibi-misirda-1099927564.html

Gazze’de son durum: Türkiye ve Arap ülkelerinden açıklama, ABD ekibi Mısır’da

Gazze’de son durum: Türkiye ve Arap ülkelerinden açıklama, ABD ekibi Mısır’da

Sputnik Türkiye

Gazze'de barış görüşmelerinde son durum, açıklamalar ve detaylar

2025-10-05T12:16+0300

2025-10-05T12:16+0300

2025-10-05T12:24+0300

i̇srail- filistin çatışması

gazze

türkiye

hamas

i̇srail

ortadoğu

jared kushner

steve witkoff

filistin yönetimi

mısır dışişleri bakanlığı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/02/1099857726_0:170:3036:1878_1920x0_80_0_0_0e433eff744431280903cf31bb0b65e6.jpg

Türkiye Cumhuriyeti, Ürdün Haşimi Krallığı, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya Cumhuriyeti, Pakistan İslam Cumhuriyeti, Suudi Arabistan Krallığı, Katar Devleti ve Mısır Dışişleri Bakanları, bugün, Hamas’ın ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze’deki savaşın sona erdirilmesi, hayatta olan veya hayatını kaybetmiş tüm rehinelerin serbest bırakılması ve uygulama mekanizmalarına ilişkin müzakerelerin derhal başlatılmasına dair önerisi konusunda attığı adımları memnuniyetle karşıladığını açıkladı.Bakanlar, bu gelişmelerin kapsamlı ve sürdürülebilir bir ateşkese ulaşmak ve Gazze Şeridi’nde halkın karşı karşıya olduğu ağır insani koşulları ele almak bakımından gerçek bir fırsat teşkil ettiğini vurguladı.Dışişleri Bakanları, Hamas’ın Gazze’nin idaresini bağımsız teknokratlardan oluşan geçici bir Filistin İdari Komitesi’ne devretmeye hazır olduğunu açıklamasından da memnuniyet duydu. Önerinin uygulanmasına ilişkin mekanizmalar üzerinde mutabakata varmak ve söz konusu planın tüm unsurlarını ele almak üzere müzakerelerin derhal başlatılmasının önemine işaret etti.Gazza için maddeler sıralandıTrump’ın damadı ve temsilcisi Mısır’daBeyaz Saray’dan bir yetkili, ABD Başkanı'nın elçileri Jared Kushner ve Steve Witkoff’u Cumartesi günü Mısır’a gönderdiğini, burada rehine takasıyla ilgili teknik detayları netleştirmek ve kalıcı bir ateşkes anlaşmasını görüşmek üzere bulunacaklarını belirtti.Gelişme, Hamas’ın Trump’ın iki yıllık savaşı sona erdirme planı kapsamında rehineleri serbest bırakmaya hazır olduğunu açıklamasının bir gün sonrasında yaşandı. Trump da verdiği bir röportajda, “Anlaşmaya çok yakınız” açıklaması yapmıştı.Pazartesi günü kritik görüşmeMısır Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, İsrail ve Hamas heyetleri de Pazartesi günü Mısır’da, İsrailli rehinelerin Filistinli mahkumlarla değişimini görüşmek üzere bir araya gelecek.‘Önemli unsurları kabul edildi’Hamas, cuma günü Trump’tan olumlu bir yanıt alarak, 20 maddelik barış teklifinin bazı önemli unsurlarını kabul ettiğini duyurdu. Bu maddeler arasında savaşın sona erdirilmesi, İsrail’in çekilmesi ve rehinelerin serbest bırakılması yer alıyordu.Trump cumartesi günü bu açıklamadan sonra şu paylaşımı yaptı: “Yapılan müzakereler sonrasında İsrail, başlangıç çekilme hattını kabul etti. Bu hattı Hamas’a gösterdik ve onlarla paylaştık.”Hamas’ın bu hatta onay vermesi durumunda, ateşkesin devreye gireceğini, rehine ve mahkum değişiminin başlayacağını ve sonraki çekilme aşamasının koşullarının oluşturulacağını belirtti. Ancak daha fazla ayrıntı vermedi.‘Erdoğan çok yardımcı oldu’Trump ayrıca Cumartesi günü Axios’a verdiği röportajda, “Gazze’de bir anlaşmaya çok yakınız” dedi ve önümüzdeki günlerde İsrail ile Hamas arasında bir anlaşmayı sonuçlandırmak için bastırdığını belirtti.Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Hamas’ı rehine serbest bırakmaya ikna etme konusunda “çok yardımcı olduğunu” belirtti ve “Erdoğan çok yardımcı oldu. Sert biridir ama benim dostum ve harikaydı” dedi.Gazze’ye saldırılar sürüyorFilistin haber ajansı WAFA’nın haberine göre, Cumartesi akşamı Gazze Şehri’nin El-Tuffah mahallesindeki bir eve düzenlenen İsrail saldırısında çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere en az 17 kişi hayatını kaybetti. Ayrıca 20 kişinin enkaz altında kaybolduğu ve onlarcasının da yaralandığı belirtildi.Hamas yaptığı açıklamada, “İşgalin bombardımanı ve katliamlarının devam etmesi, Netanyahu’nun sivillere yönelik askeri operasyonları azalttığı yönündeki yalanlarını ortaya koyuyor” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251004/abd-baskani-trump-hamas-derhal-harekete-gecmeli-aksi-takdirde-tum-teklifler-geri-cekilecek-1099923639.html

gazze

i̇srail

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

gazze, barış, türkiye, dışişleri, açıklama, kushner, witkoff, mısır