Putin, Tacik mevkidaşı Rahman’la telefonda görüştü
11:13 05.10.2025 (güncellendi: 12:36 05.10.2025)
Rusya lideri Putin’in Tacik mevkidaşı Rahman ile telefonda görüştüğü, görüşmede Tacikistan’a yapacağı resmi ziyaretin hazırlıkları ile ilgili konuları ele aldığı bildirildi.
Kremlin basın dairesinden yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi, görüşmede Rus liderin Tacikistan'a yapacağı resmi ziyaretin hazırlıkları ile ilgili konulara değinildi.
Açıklamada, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Tacikistan Devlet Başkanı İmamali Rahman'ın doğum gününü içtenlikle kutladı. Görüşmede, Rusya Devlet Başkanı'nın Tacikistan'a yapacağı resmi ziyaretin hazırlıkları ele alındı” ifadelerine yer verildi.
Putin, Tacik liderin doğum gününü tebrik etti
Putin , Tacik mevkidaşı Rahman'a doğum günü vesilesiyle gönderdiği kutlama telgrafında kendisinin Rusya ile stratejik ortaklığın gelişmesine yaptığı önemli kişisel katkılara dikkat çekti.
Kremlin’in sitesinde yayınlanan mesajda, “Saygıdeğer İmamali Şaripoviç, doğum gününüz vesilesiyle en içten tebriklerimi lütfen kabul ediniz. Siz ülkelerimiz arasındaki stratejik ortaklık ve ittifak ilişkilerinin gelişmesine önemli bir kişisel katkı sağlıyorsunuz ve biz elbette ikili, bölgesel ve uluslararası gündemlerdeki güncel konularda işbirliğimizi aktif bir şekilde sürdüreceğiz” ifadelerine yer verildi.
Rahman'ın yaptıklarının vatandaşlarının kendisine içten saygısını ve yurt dışında yüksek prestij kazandırdığını vurgulayan Putin, Tacikistan'ın Rahman’ın liderliğinde sosyal ve ekonomik alanlarda önemli başarılar elde ettiğini, küresel sahnedeki konumunu sürekli olarak güçlendirdiğini vurguladı.
Rus lider, Rahman'a ayrıca sağlık, refah ve başarı dileklerini de iletti.