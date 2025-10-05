Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251005/pastaneye-pimi-cekilmemis-el-bombasi-atildi-supheli-yakalandi-1099939304.html
Pastaneye pimi çekilmemiş el bombası atıldı: Şüpheli yakalandı
Pastaneye pimi çekilmemiş el bombası atıldı: Şüpheli yakalandı
Sputnik Türkiye
Adana'nın Seyhan ilçesinde bir pastaneye pimi çekilmemiş el bombası atıldı. El bombasına müdahale eden polis ekipleri olayın şüphelisini de yakaladı. 05.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-05T23:02+0300
2025-10-05T23:52+0300
türki̇ye
el bombası
mavi bulvar
seyhan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/05/1099939385_0:0:3520:1980_1920x0_80_0_0_82dcd8113396cd5903b0ab2f26fd3261.jpg
Adana'da Seyhan ilçesi Mavi Bulvar'da bir pastaneye gelen şüpheli pastanenin giriş kısmına pimi çekilmemiş el bombası atarak kaçtı.Çevrede güvenlik önlemi alan polis bulvarın bir yönünü trafik akışına kapattı.Yapılan incelemede pimi çekilmemiş el bombası görevli polisler tarafından alındı.Polis, olaydan sonra kaçan şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.Adana Valiliği sosyal medya hesabından olayla ilgili şu açıklamayı yaptı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251005/trafikte-tartistigi-surucuye-keserle-saldiran-motosikletliye-8-ayri-suctan-ceza-arac-sahibinin-1099938466.html
türki̇ye
mavi bulvar
seyhan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/05/1099939385_440:0:3080:1980_1920x0_80_0_0_b12c445f7021d397319c0ccedc3cdcbf.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
el bombası, mavi bulvar, seyhan
el bombası, mavi bulvar, seyhan

Pastaneye pimi çekilmemiş el bombası atıldı: Şüpheli yakalandı

23:02 05.10.2025 (güncellendi: 23:52 05.10.2025)
© AA / Bekir Ömer FansaAdana'da pastaneye pimi çekilmemiş el bombası atıp kaçan şüpheli yakalandı
Adana'da pastaneye pimi çekilmemiş el bombası atıp kaçan şüpheli yakalandı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2025
© AA / Bekir Ömer Fansa
Abone ol
Adana'nın Seyhan ilçesinde bir pastaneye pimi çekilmemiş el bombası atıldı. El bombasına müdahale eden polis ekipleri olayın şüphelisini de yakaladı.
Adana'da Seyhan ilçesi Mavi Bulvar'da bir pastaneye gelen şüpheli pastanenin giriş kısmına pimi çekilmemiş el bombası atarak kaçtı.
Çevrede güvenlik önlemi alan polis bulvarın bir yönünü trafik akışına kapattı.
Yapılan incelemede pimi çekilmemiş el bombası görevli polisler tarafından alındı.
Polis, olaydan sonra kaçan şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.
Adana Valiliği sosyal medya hesabından olayla ilgili şu açıklamayı yaptı:
"Yapılan incelemede iş yerinin giriş kısmında patlamamış halde el bombası olduğu tespit edilerek gerekli çevre güvenliği sağlanmış olup patlayıcı maddeyi attığı belirlenen Ö.G. isimli şahıs gözaltına alınmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."
Motosiklet - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2025
TÜRKİYE
Trafikte tartıştığı sürücüye keserle saldıran motosikletliye 8 ayrı suçtan ceza: Araç sahibinin ehliyeti iptal edildi
Dün, 20:39
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала