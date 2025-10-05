https://anlatilaninotesi.com.tr/20251005/pastaneye-pimi-cekilmemis-el-bombasi-atildi-supheli-yakalandi-1099939304.html
Pastaneye pimi çekilmemiş el bombası atıldı: Şüpheli yakalandı
Pastaneye pimi çekilmemiş el bombası atıldı: Şüpheli yakalandı
23:02 05.10.2025 (güncellendi: 23:52 05.10.2025)
Adana'nın Seyhan ilçesinde bir pastaneye pimi çekilmemiş el bombası atıldı. El bombasına müdahale eden polis ekipleri olayın şüphelisini de yakaladı.
Adana'da Seyhan ilçesi Mavi Bulvar'da bir pastaneye gelen şüpheli pastanenin giriş kısmına pimi çekilmemiş el bombası atarak kaçtı.
Çevrede güvenlik önlemi alan polis bulvarın bir yönünü trafik akışına kapattı.
Yapılan incelemede pimi çekilmemiş el bombası görevli polisler tarafından alındı.
Polis, olaydan sonra kaçan şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.
Adana Valiliği sosyal medya hesabından olayla ilgili şu açıklamayı yaptı:
"Yapılan incelemede iş yerinin giriş kısmında patlamamış halde el bombası olduğu tespit edilerek gerekli çevre güvenliği sağlanmış olup patlayıcı maddeyi attığı belirlenen Ö.G. isimli şahıs gözaltına alınmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."